Biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

Sáng 26/5, tại Công an tỉnh, UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức Lễ trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Toàn cảnh hội nghị.

Dự buổi lễ, có đồng chí Nguyễn Văn Thi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Thiếu tướng Trần Phú Hà, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các phòng chức năng và các tập thể, cá nhân trực tiếp tham gia các chuyên án, vụ án được khen thưởng.

Quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công an và Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 5/2025, dưới sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của đồng chí Giám đốc và đồng chí Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, sự cố gắng, nỗ lực và tinh thần đấu tranh trấn áp tội phạm, các đơn vị Công an trong tỉnh đã huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh triệt phá thành công nhiều chuyên án, vụ án lớn, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Điển hình, ngày 6/4/2025, tại khu vực đồi Cánh Chim thuộc địa phận phường Bắc Sơn, TX. Bỉm Sơn, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã phát hiện, bắt quả tang 2 máy xúc, 12 ô tô đang khai thác khoáng sản (đất) ở ngoài khu vực mỏ đất được cấp phép của Công ty TNHH Tiến Chung. Chỉ tính từ tháng 4/2024 đến tháng 4/2025, các đối tượng đã khai thác vượt ngoài công suất cho phép và khai thác ngoài khu vực mỏ được cấp phép tổng số hơn 350 nghìn mét khối đất, tương đương hơn 20 tỷ đồng.

Tiếp đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nhanh chóng điều tra, bắt giữ 2 đối tượng người Trung Quốc có hành vi “xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt” xảy ra vào ngày 3/5/2025 tại lăng mộ vua Lê Túc Tông ở xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm.

Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân bắt quả tang 3 tàu khai thác cát ngoài địa giới cho phép do Công ty TNHH khoáng sản Minh Thông thuê. Điều tra, mở rộng vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án, khởi tố 14 bị can về hành vi “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”. Đặc biệt, với sự chủ động, linh hoạt trong triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát cơ động và Công an phường Đông Hải, TP Thanh Hóa huy động lực lượng, bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Bùi Đình Khánh, sinh năm 1994, trú tại phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh - là đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, dùng súng AK bắn chống trả lại lực lượng truy bắt tại tỉnh Quảng Ninh. Đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án 225L và điều tra, làm rõ 2 vụ án, bắt giữ 5 đối tượng “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng” với tổng số tiền các đối tượng đã chiếm đoạt là hơn 2 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát kinh tế đấu tranh, triệt phá Chuyên án 325T, bắt giữ 14 đối tượng, khám xét khẩn cấp 6 địa điểm là nơi sản xuất, nơi làm việc, nơi cất giấu hàng hoá của các đối tượng trên địa bàn Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, tỉnh Vĩnh Phúc, Hưng Yên, An Giang, Đồng Tháp; thu giữ 21 loại thuốc tân dược, thuốc chữa xương khớp giả (hơn 40.000 hộp thuốc giả thành phẩm), hàng nghìn mã sản phẩm hàng hoá là thuốc khác chưa xuất trình được hoá đơn, hàng hóa; hơn 18.000 vỏ hộp các loại, 142 kg các loại viên hoàn, viên nén, bột,... và nhiều máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất như dây chuyền sản xuất, máy ép, khuôn ép vỉ, băng keo dán... Quá trình điều tra xác định, từ năm 2021 đến khi bị bắt tổng số tiền các đối tượng giao dịch thuốc giả ước tính gần 200 tỷ đồng.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh trao tiền thưởng của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể và cá nhân.

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Công an xã Bãi Trành, huyện Như Xuân bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy, gồm: Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1991 và Hồ Tiến Bảo, sinh năm 1992 đều trú tại thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An. Tang vật thu giữ, gồm: 6.000 viên hồng phiến, 1 xe ô tô và nhiều tang vật có liên quan. Tiếp đó, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phá chuyên án 425-D, triệt xóa toàn bộ đường dây buôn bán trái phép chất ma túy, bắt giữ 7 đối tượng, thu giữ hơn 1000 viên ma túy hồng phiến và nhiều tang vật liên quan.

Đặc biệt, ngày 2/5/2025, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan phá chuyên án mang 425L, triệt phá đường dây sản xuất, mua bán hàng cấm (khí N2O) lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn toàn quốc, đồng thời đấu tranh làm rõ hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của các đối tượng có liên quan trong đường dây này. Đến nay, qua khám xét tại 3 xưởng sản xuất khí N2O trên địa bàn các huyện Thanh Oai, Thạch Thất, Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, lực lượng Công an đã thu giữ gần 7,3 tấn N2O thành phẩm, 717 vỏ bình dùng để đựng khí, hơn 180 tấn nguyên liệu phục vụ sản xuất và 3 hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất, đóng sản phẩm khí N2O. Quá trình điều tra ban đầu xác định, chỉ từ tháng 3/2025 đến khi bị bắt, ngoài số lượng khí N2O đã thu giữ, các đối tượng đã sản xuất và cung cấp 65 tấn khí tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố, thu lợi ước tính trên 6,5 tỷ đồng. Đến nay, lực lượng Công an đã triệu tập, làm việc đối với 49 đối tượng có liên quan; khởi tố, tạm giam, tạm giữ tổng cộng 24 đối tượng về các hành vi sản xuất, buôn bán hàng cấm, mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ghi nhận thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân trong các chuyên án, vụ án nói trên, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể, gồm: Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy và thưởng nóng 100 triệu đồng cho Công an tỉnh Thanh Hóa; Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 6 tập thể và 29 cá nhân với tổng số tiền 210 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi trao thưởng, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và Thiếu tướng Trần Phú Hà, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh đã chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của các tập thể, cá nhân trong việc nhanh chóng điều tra, làm rõ và bắt giữ, triệt xóa các đường dây, ổ nhóm tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy....

Trong thời gian tới, trước diễn biến tình hình tội phạm, đặc biệt là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm sản xuất và buôn bán hàng giả, tội phạm và vi phạm trong hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản, tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hoá và đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị Công an trong tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tăng cường lực lượng, biện pháp nghiệp vụ, làm tốt công tác nắm tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, kịp thời tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo các cấp, các ngành, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, không để xảy ra các vụ việc đột xuất, bất ngờ.

Riêng lực lượng Công an Thanh Hóa cần tổ chức tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là trên các lĩnh vực hình sự, kinh tế, môi trường, tội phạm và tệ nạn ma túy. Tập trung đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Thái Thanh (CTV)