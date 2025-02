Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn: Hành trình 60 năm hiện thực hóa khát vọng phát triển

Với phương châm tận tâm và chuyên nghiệp trong phục vụ, thân thiện và hiện đại về cơ sở vật chất, Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn đang có những bước đi vững chắc để trở thành địa chỉ tin cậy trong công tác chăm sóc sức khỏe, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và từng bước hiện thực hóa khát vọng phát triển.

Nhiều kỹ thuật cao được triển khai tại Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn giúp người bệnh được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương.

Nỗ lực hiện thực hóa khát vọng phát triển

Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn được thành lập theo Quyết định số 184/TCDC, ngày 29/1/1965 trên cơ sở là Bệnh xá Quán Giắt thuộc huyện Nông Cống cũ với quy mô 50 giường bệnh, có nhiệm vụ tổ chức, chỉ đạo, thực hiện công tác vệ sinh phòng bệnh, chống dịch, khám chữa bệnh (KCB), cấp cứu phòng không; thực hiện phương châm KCB bằng Đông Tây y kết hợp theo kế hoạch chung của Ủy ban Hành chính tỉnh và Ty Y tế. Buổi ban đầu, cơ sở vật chất rất nghèo nàn, nhà cửa chỉ bằng tranh, tre, nứa, lá, tường trát tốc-xi... Với tinh thần khắc phục khó khăn của người “chiến sĩ áo trắng”, tập thể cán bộ, nhân viên bệnh viện đã động viên nhau, đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn gian khổ để giải quyết tốt công tác cứu chữa thương bệnh binh và KCB cho Nhân dân, góp phần cùng quân và dân cả nước đánh bại chiến tranh phá hoại miền Bắc bằng không quân của giặc Mỹ.

Hòa bình lập lại, bệnh viện được Nhà nước đầu tư kinh phí, Nhân dân các xã đóng góp ngày công xây dựng mới các dãy nhà cấp 4 ở vị trí hiện nay với quy mô 100 giường bệnh.

Từ năm 1986 đến nay, đứng trước yêu cầu KCB ngày càng nâng cao, đòi hỏi bệnh viện phải bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, con người, máy móc, thiết bị. Vì vậy cơ sở hạ tầng hiện tại được đầu tư khang trang, trang thiết bị hiện đại được bổ sung đáng kể, như: đầu tư cải tạo mở rộng khoa khám bệnh, khoa cận lâm sàng; đầu tư xây mới khoa dinh dưỡng, nhà thi đấu thể thao, nhà đại thể, khuôn viên hồ sinh thái; xây mới khu nhà điều trị 7 tầng; đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại như: máy siêu âm màu, máy xét nghiệm sinh hóa miễn dịch tự động, máy gây mê, hệ thống mổ nội soi, bộ nội soi tai mũi họng, bộ nội soi tiêu hóa, máy điện tim, máy sốc điện, monitor theo dõi, hệ thống khí oxy trung tâm, máy chụp cắt lớp vi tính, máy siêu âm 4D, máy tán sỏi ngoài cơ thể, máy chụp XQ kỹ thuật số, hệ thống sắc thuốc đông y, các loại máy tập phục hồi chức năng, hệ thống xử lý nước thải y tế, rác thải rắn y tế... Từ đó tạo ra vai trò như một đầu tàu, “kéo” các hoạt động của bệnh viện lên “đường ray” phát triển.

Mô hình phục vụ “tận tâm, chuyên nghiệp", tạo sự hài lòng cho người bệnh ở Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn.

Một giải pháp mang tính đột phá nữa đó là bệnh viện không ngừng đổi mới về quản trị theo hướng tự chủ, gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; chú trọng thực hiện nghiêm ngặt các quy chế, đặc biệt tổ chức chặt chẽ công tác thường trực cấp cứu; quy chế sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, quy chế hồ sơ bệnh án; triển khai thực hiện nghiêm túc các quy trình kỹ thuật dựa trên quy trình kỹ thuật do Bộ Y tế ban hành. Trong công tác cấp cứu, bệnh viện đã bố trí nhân lực và phương tiện đảm bảo sẵn sàng ở tất cả các khoa lâm sàng, tất cả các trường hợp cấp cứu vào viện đều được đón tiếp và xử lý kịp thời... Qua đánh giá về kết quả thu dung, điều trị, các chỉ tiêu về khám bệnh, thu dung và điều trị nội trú đều vượt so với kế hoạch hàng năm từ 10 đến 30%. Hiện nay, bệnh viện đã triển khai thường quy được nhiều kỹ thuật tiên tiến như: siêu âm 3D, 4D; siêu âm doppler tim mạch, chụp Xquang kỹ thuật số, chụp cắt lớp vi tính, nội soi tiêu hóa, phẫu thuật nội soi, phẫu thuật trĩ, phẫu thuật kết hợp xương, tán sỏi ngoài cơ thể, phẫu thuật sản phụ khoa, quản lý và điều trị ngoại trú cho bệnh nhân tiểu đường, tăng huyết áp, basedow, rối loạn tâm thần..., giúp cho Nhân dân trong huyện và các vùng lân cận được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao, chi phí KCB hợp lý, đặc biệt là đối với những người dân không có điều kiện chuyển tuyến lên tuyến tỉnh hoặc Trung ương điều trị; đáp ứng và phục vụ tốt hơn nhu cầu của người bệnh ngay tại huyện, rút ngắn khoảng cách, chất lượng chăm sóc về y tế giữa Trung ương, tỉnh với địa phương.

Hướng tới tương lai!

Sinh thời, Bác Hồ đã nói “Chính phủ phó thác cho các cô, các chú việc chữa bệnh tật và giữ gìn sức khỏe cho đồng bào; cán bộ cần phải thương yêu, săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn”. Câu nói ấy có ý nghĩa rất sâu sắc, đó là một nhiệm vụ rất vẻ vang, đồng thời cũng là nghĩa vụ và trách nhiệm vô cùng thiêng liêng, cao cả của mỗi thầy thuốc đối với cộng đồng, xã hội và dân tộc. Ý thức được điều đó, các thế hệ thầy thuốc của Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn đã luôn giữ vững sự đoàn kết nhất trí, phát huy sức mạnh tổng hợp trong xây dựng bệnh viện, trong KCB cho Nhân dân; không ngừng học tập nâng cao trình độ, chủ động, sáng tạo, tự lực tự cường trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thầy thuốc Ưu tú, bác sĩ chuyên khoa (BSCK) 2 Nguyễn Ngọc Hân, Giám đốc bệnh viện, chia sẻ, qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn đã trở thành bệnh viện đa khoa hạng II, với quy mô 390 giường bệnh kế hoạch (thực kê trên 600 giường), 265 cán bộ, nhân viên, trong đó có 64 bác sĩ (có 2 BSCKII, 2 ThS, 14 BSCKI, 40 bác sĩ đã đào tạo chuyên khoa sơ bộ và chuyên khoa định hướng). Con đường phía trước còn dài, nhiệm vụ chính trị KCB chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân còn có những khó khăn, thử thách, ban lãnh đạo cũng như tất cả các thầy thuốc, cán bộ, nhân viên bệnh viện sẽ tiếp tục nâng cao tiềm lực mọi mặt, ngang tầm với các bệnh viện trong khu vực. Theo đó, bệnh viện tiếp tục tập trung đào tạo đội ngũ chuyên môn, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao chuyên sâu; đầu tư các trang thiết bị công nghệ tiên tiến, hiện đại, đồng bộ, tạo bước chuyển biến cơ bản, vững chắc trong chuyên môn. Cùng với đó, thường xuyên cập nhật kiến thức mới, tăng cường ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, nâng cao chất lượng chuyên môn và mở rộng hợp tác với các bệnh viện tuyến trên; nâng cao y đức gắn với chấp hành kỷ luật chuyên môn; thực hiện tốt chức năng bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân.

Với mục tiêu tiếp tục nâng cao uy tín, thương hiệu bệnh viện, tạo điều kiện thuận lợi để giúp người dân tiếp cận các dịch vụ y tế có chất lượng, bệnh viện tiếp tục cử cán bộ đi đào tạo các chuyên khoa theo quy hoạch và theo nhu cầu phát triển chuyên môn. Khuyến khích và tạo điều kiện về vật chất, tinh thần đối với cán bộ được cử đi đào tạo. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc, thực hiện phương châm “Sự an toàn của người bệnh là ưu tiên hàng đầu”, nâng cao chất lượng chăm sóc, phục vụ, đảm bảo an toàn người bệnh, đồng thời mở rộng và đa dạng hóa các hình thức KCB, tạo điều kiện thuận lợi nhất, đem lại sự hài lòng và tạo niềm tin cho người bệnh khi khám, điều trị tại bệnh viện, để Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn ngày càng phát triển vững mạnh.

Bài và ảnh: Hà Phương