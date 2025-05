Bệnh suy thận mạn ngày càng gia tăng và trẻ hóa

Nếu như trước đây, bệnh nhân chạy thận nhân tạo chủ yếu là người cao tuổi, hiếm gặp ở bệnh nhân trẻ, thì nay, số lượng bệnh nhân này ngày càng trẻ hóa. Đáng lưu ý, bệnh nhân dưới 40 tuổi bị suy thận mạn giai đoạn cuối phải chạy thận nhân tạo có xu hướng tăng. Đây là hồi chuông báo động tới tất cả mọi người. Đặc biệt, bệnh thận thường diễn tiến âm thầm, rất khó phát hiện và người bệnh đến bệnh viện điều trị đều đã ở giai đoạn nặng.

Bệnh nhân chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Tại Thanh Hóa, ghi nhận ở các cơ sở khám chữa bệnh cho thấy, bệnh nhân mắc suy thận đang ngày càng gia tăng và trẻ hóa. Nếu như trước đây, bệnh suy thận thường chỉ xuất hiện ở nhóm người từ 60 tuổi trở lên, thì hiện nay, tỷ lệ người trẻ trong độ tuổi dưới 40 tuổi đang ngày càng gia tăng. Theo thống kê tại một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh, bệnh nhân mắc suy thận mạn phải lọc máu tăng khoảng gần 40% trong khoảng 5 năm trở lại đây. Trong số hơn 500 bệnh nhân suy thận mạn đang phải lọc máu chu kỳ tại Trung tâm Thận - Lọc máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa có khoảng gần 20% bệnh nhân trong độ tuổi từ 18 - 40 tuổi. Còn tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thọ Xuân, trong số 133 bệnh nhân suy thận mạn đang phải lọc máu chu kỳ có 14,3% bệnh nhân từ 40 tuổi trở xuống.

Sinh năm 1987, bệnh nhân Ng.T.H., có hơn 3 năm chống chọi với bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối. Đều đặn mỗi tuần 3 lần, chị đến Trung tâm Thận - Lọc máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa để lọc máu duy trì sự sống - một quy trình đã trở thành một phần tất yếu trong cuộc đời chị.

Còn bệnh nhân L.T.N., sinh năm 1995 nhưng hơn 2 năm qua, anh đã phải chạy thận nhân tạo. Đều đặn cứ 3 lần/tuần, anh lại đến bệnh viện để chạy thận nhân tạo. Anh L.T.N. chia sẻ: Ở nhà tôi có triệu chứng mệt mỏi, vàng da, chán ăn, mất ngủ... Công việc thường xuyên phải làm đêm, thức khuya. Tôi không nghĩ mình bị suy thận nhưng khi đi khám thì phát hiện bị viêm cầu thận mạn tính, điều trị được một thời gian thì biến chứng thành suy thận giai đoạn cuối. Bị suy thận phải chạy thận thường xuyên nên ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống thường ngày cũng như công việc của bản thân và gia đình.

BSCKI Quách Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Thận - Lọc máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối ngày càng trẻ hóa do nhiều nguyên nhân, trong đó có việc chế độ sinh hoạt không lành mạnh, sử dụng rượu, bia, chất kích thích; thói quen sử dụng thuốc giảm đau, thuốc kháng sinh không hợp lý; sử dụng thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc; một số bệnh nhân có bệnh tự miễn từ trước, các bệnh chuyển hóa tiểu đường gây ra... Khi đã suy thận bệnh nhân phải chạy thận, phụ thuộc hoàn toàn vào lọc máu chu kỳ. Bệnh nhân mắc bệnh thận thường có các triệu chứng như phù mặt, phù chân, tay, đau đầu, rối loạn giấc ngủ, sưng phù ở 2 mi mắt, đi tiểu đục, ra máu, tiểu nhiều về đêm... Nếu bệnh nhân không đi khám, không phát hiện kịp thời ra bệnh sẽ dẫn đến suy thận mạn tính. Khi đã suy thận mà điều trị không triệt để sẽ gây ra suy thận giai đoạn cuối phải chạy thận nhân tạo để duy trì sự sống. Đáng chú ý, tình trạng người bệnh suy thận mạn tính đang ngày càng trẻ hóa, số người cần phải lọc máu tiếp tục có xu hướng tăng là gánh nặng với gia đình người bệnh và là thách thức đối với ngành y tế. Đây cũng là hồi chuông cảnh báo tới mọi người, nhất là những bạn trẻ có lối sống thiếu lành mạnh.

Theo các chuyên gia y tế, nguyên nhân của bệnh thận mạn tính đầu tiên là do những tổn thương cầu thận không được điều trị kịp thời; bị các bệnh lý chuyển hóa như đái tháo đường, tăng huyết áp, gout; do ảnh hưởng từ sinh hoạt thiếu khoa học như: ăn nhiều đồ ăn chế biến sẵn, ăn uống thừa năng lượng, lạm dụng chất kích thích, ít vận động... làm gia tăng nguy cơ bị thận mạn tính; do thói quen sử dụng thuốc không hợp lý như: thuốc giảm đau, thuốc kháng sinh; nhiều trường hợp mắc bệnh tự ý sử dụng thuốc đông y, thuốc không rõ nguồn gốc, sử dụng thuốc không theo chỉ định của bác sĩ. Ngoài ra, một số bệnh nhân bị bệnh thận mạn tính còn do yếu tố di truyền. Bệnh thận thường diễn tiến âm thầm, rất khó phát hiện và người bệnh đến bệnh viện điều trị đều đã ở giai đoạn nặng. Suy thận mạn tính giai đoạn cuối là gánh nặng rất lớn đối với bản thân bệnh nhân cũng như gia đình và xã hội, đặc biệt khi bệnh nhân còn trẻ, bởi việc điều trị rất tốn kém. Để hạn chế nguy cơ suy thận mạn tính, mỗi người cần duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, tăng cường bổ sung các loại rau củ, uống nhiều nước, giảm lượng muối trong khẩu phần ăn, thường xuyên tập luyện thể thao để nâng cao sức khỏe, sử dụng các loại thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ. Đặc biệt, cần đi khám sức khỏe định kỳ để phát hiện các dấu hiệu bất thường và điều trị kịp thời, tránh để các bệnh lý về thận diễn biến nặng dẫn tới suy thận mạn tính.

Những dấu hiệu bất thường về sức khỏe mà người dân cần đi khám như: phù tay, chân, mặt, đau đầu, tăng huyết áp, tiểu đêm nhiều lần. Trong trường hợp xuất hiện các dấu hiệu như nước tiểu đục, sủi bọt, nước tiểu ngả màu khác thì cần đến các cơ sở y tế chuyên khoa để khám. Nếu trong gia đình có người bị suy thận, các thành viên cùng huyết thống nên tầm soát chức năng thận, xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu để đánh giá và nhận biết sớm các vấn đề bệnh lý.

Bài và ảnh: Tô Hà