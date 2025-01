Bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới

Với phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài”, hoạt động đối ngoại biên phòng gắn với ngoại giao Nhân dân của lực lượng bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh đã và đang góp phần quan trọng trong việc xây dựng tuyến biên giới hòa bình, ổn định.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn (BĐBP tỉnh Thanh Hóa) phối hợp với Đại đội bảo vệ biên giới 214 huyện Sốp Bâu (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn) tổ chức tuần tra song phương đoạn biên giới Việt - Lào.

Trong năm 2024, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã phối hợp với Ban An ninh tỉnh Hủa Phăn (Lào) tuần tra song phương; tổ chức trao đổi thông tin, tình hình biên giới; phối hợp bắt giữ các đối tượng mua bán, vận chuyển ma túy. Công tác kiểm tra, kiểm soát và giám sát các hoạt động của người, phương tiện ra vào biên giới, cửa khẩu được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, tạo thuận lợi cho các hoạt động giao thương và xuất nhập cảnh. BĐBP tỉnh cũng thực hiện tốt công tác nắm tình hình và trao đổi thông tin với lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Hủa Phăn, tập trung vào các vấn đề liên quan đến hoạt động phỉ, phản động, lợi dụng dân tộc, tôn giáo, tuyên truyền thành lập “Nhà nước Mông”, di cư tự do, tuyên truyền đạo trái phép; mua bán, vận chuyển ma túy, vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ, buôn lậu, gian lận thương mại, mua bán người và các hành vi vi phạm khác.

Bên cạnh đó, các đồn biên phòng duy trì thực hiện tốt các nội dung đã ký kết nghĩa giữa 6 đồn biên phòng tỉnh Thanh Hóa với 3 đại đội bảo vệ biên giới của tỉnh Hủa Phăn. Tích cực củng cố cơ sở chính trị tại các cụm, bản giáp biên giới; tặng quà cho lực lượng bảo vệ biên giới, chính quyền của nước bạn nhân dịp lễ, tết... Lực lượng BĐBP tỉnh cũng chủ động làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân hai bên biên giới xuất, nhập cảnh. Đồng thời, phối hợp với chính quyền, đoàn thể các xã biên giới tổ chức hàng trăm buổi nói chuyện, tuyên truyền, vận động Nhân dân; gặp gỡ, trao đổi với các trưởng bản, trưởng dòng họ, người có uy tín nhằm tranh thủ mối quan hệ dân tộc, thân tộc của đồng bào hai bên biên giới. Thông qua đó, góp phần tuyên truyền để người dân ý thức rõ hơn về vấn đề quốc gia, quốc giới, thực hiện tốt hiệp định về quy chế biên giới giữa hai nước.

Nhiều huyện của tỉnh Thanh Hóa cũng kết nghĩa với các địa phương của tỉnh Hủa Phăn. Sau khi ký kết nghĩa, Nhân dân các địa phương của hai bên thường xuyên tổ chức giao lưu văn hóa - thể thao; trao đổi thăm hỏi, chúc mừng lẫn nhau vào các dịp lễ, tết, các sự kiện quan trọng... qua đó thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa hai tỉnh, trở thành điểm sáng trong công tác ngoại giao Nhân dân, cùng xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Đối với tuyến biên giới biển, thời gian qua cùng với việc triển khai có hiệu quả Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân khu vực biên giới, giai đoạn 2021-2025”, BĐBP tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển đẩy mạnh phổ biến, giáo dục kiến thức về biển, đảo và tuyên truyền về trách nhiệm của công dân đối với nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Từ năm 2018 đến nay, các đồn biên phòng tuyến biển đã tổ chức tuyên truyền, in phát tài liệu pháp luật, tờ gấp pháp luật, băng rôn, tờ bướm, áp phích, sổ tay tuyên truyền về pháp luật biển, đảo, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, an toàn công trình biển, chống khai thác bất hợp pháp IUU... Ngoài ra, các đồn biên phòng tuyến biển còn tích cực vận động ngư dân duy trì hoạt động 422 tổ tàu thuyền đoàn kết, tàu thuyền an toàn trên biển với hơn 1.800 tàu thuyền, 3.400 thành viên tham gia. Đồng thời, phân công cán bộ phụ trách đến từng hộ, chủ tàu cá để tuyên truyền, vận động, yêu cầu chủ tàu hoàn thiện các thủ tục, duy trì thiết bị giám sát hành trình khi đưa tàu đi khai thác; ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp có dấu hiệu chuẩn bị đưa tàu, ngư dân đi khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài.

Đại tá Hoàng Văn Hùng, Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: Thời gian tới, tình hình các tuyến biên giới trên đất liền, trên biển tiềm ẩn yếu tố phức tạp, đặt ra không ít khó khăn, thách thức cho công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ BĐBP phải tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm xây dựng lực lượng vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương biên giới, các lực lượng liên quan tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu và tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ công tác đối ngoại Nhân dân, đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng. Tăng cường hợp tác với lực lượng chức năng của các nước láng giềng trong quản lý, bảo vệ biên giới, cửa khẩu, đấu tranh phòng, chống tội phạm, dịch bệnh, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn... Quá trình thực hiện cần vận dụng linh hoạt, hiệu quả phương châm “vừa hợp tác, vừa đấu tranh” để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia...

Bài và ảnh: Hoàng Lan