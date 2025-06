Bảo hiểm y tế - Chia sẻ cộng đồng, bảo vệ sức khỏe toàn dân

Bảo hiểm y tế (BHYT) là chính sách an sinh xã hội ưu việt của Đảng và Nhà nước, mang ý nghĩa nhân văn, nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc, rất cần sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, ủng hộ của toàn xã hội để thực hiện tốt chủ trương của Đảng và quy định của pháp luật về BHYT của Nhà nước.

Tham gia BHYT, nhiều trường hợp bị tai nạn, ốm đau đã vượt qua giai đoạn khó khăn khi có Quỹ BHYT chi trả các chi phí khám, điều trị.

BHYT là hình thức bảo hiểm để chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân không vì mục đích lợi nhuận, do Nhà nước tổ chức thực hiện và toàn dân tham gia để bảo vệ sức khỏe cho mỗi người khi ốm đau, tai nạn, nhằm bảo đảm an sinh xã hội. Chính sách BHYT được thiết kế với rất nhiều quyền lợi dành cho người tham gia như: trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHYT miễn phí; Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí khi tham gia (với các đối tượng thuộc hộ nghèo; hộ cận nghèo; tham gia theo hộ gia đình; người dân tộc thiểu số; học sinh, sinh viên...); được khám chữa bệnh (KCB) tại các cơ sở y tế có ký hợp đồng KCB BHYT trên toàn quốc; được lựa chọn cơ sở KCB gần địa chỉ nơi đang sinh sống để đăng ký KCB ban đầu và có thể thay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu vào tháng đầu mỗi quý... Với trách nhiệm là cơ quan tổ chức thực hiện chính sách BHYT, thời gian qua BHXH khu vực VI đã nỗ lực không ngừng để thực hiện đầy đủ, kịp thời đảm bảo quyền lợi cho người bệnh. Đồng thời phối hợp tổ chức nhiều hoạt động trong công tác tuyên truyền, tư vấn, giải đáp chính sách, vận động Nhân dân tham gia BHYT và đã mang lại nhiều kết quả quan trọng, giúp cho hàng triệu người dân tiếp cận được các dịch vụ y tế trong chăm sóc sức khỏe; không ít những bệnh nhân đã được quỹ BHYT chi trả với số tiền lớn để vượt qua khó khăn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội bền vững.

Xác định công tác quản lý thu và phát triển người tham gia là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, hằng năm BHXH khu vực VI đã phát động phong trào thi đua thực hiện tốt công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Nếu như năm 2020 có 3.260.232 người tham gia, thì đến ngày 31/5/2025 có 3.378.421 người tham gia BHXH, BHYT, BHTN; tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch được giao (nếu năm 2020 số tiền thu BHXH, BHYT, BHTN là 8.689,8 tỷ đồng thì đến năm 2024 số tiền thu BHXH, BHYT, BHTN là 13.314,58 tỷ đồng). Công tác thực hiện chế độ BHYT đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt chế độ, chính sách BHYT; phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở KCB BHYT giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn tỉnh; định kỳ hằng quý thông báo tình hình gia tăng chi phí KCB BHYT bất thường để các cơ sở KCB chủ động kiểm soát chi phí KCB BHYT đảm bảo tiết kiệm, đúng mục đích, có hiệu quả; cung cấp thông tin cho Sở Y tế các cơ sở KCB BHYT có biểu hiện lạm dụng, thanh toán sai chế độ BHYT, ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ KCB BHYT...

Ông Vũ Nguyên Hiệp, Phó Giám đốc BHXH khu vực VI, cho biết, trong những năm gần đây, việc mở rộng quyền lợi hưởng BHYT giúp cho người có thẻ BHYT tiếp cận tối đa các dịch vụ kỹ thuật y tế tiên tiến. Hiện nay, hầu hết thuốc, dịch vụ kỹ thuật đều được Quỹ BHYT chi trả khi KCB đúng tuyến. Với mức đóng không cao nhưng khi không may mắc bệnh, kể cả những bệnh hiểm nghèo, phải chi phí lớn, người tham gia BHYT sẽ được khám, chữa bệnh chu đáo, không phân biệt giàu nghèo. Người có thẻ BHYT khi đi KCB đúng tuyến được quỹ BHYT chi trả 80%, 95% hoặc 100% chi phí KCB tùy thuộc vào nhóm đối tượng. Thực hiện KCB bằng thẻ BHYT giúp người nghèo và cận nghèo bớt đi gánh nặng chi tiêu cho gia đình khi ốm đau. Không những giúp người tham gia BHYT giảm gánh nặng về chi phí KCB khi ốm đau, tai nạn, đặc biệt đối với những trường hợp bệnh nặng, bệnh mãn tính điều trị kéo dài hay những bệnh cần phẫu thuật..., chính sách BHYT còn góp phần chia sẻ rủi ro, phát huy tinh thần “tương thân tương ái” giữa những người tham gia BHYT. Từ ngày 1/7/2025 là dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự tiếp nối của chính sách BHYT tại Việt Nam khi Luật BHYT sửa đổi 2024 chính thức có hiệu lực với nhiều điểm mới ưu việt. Những thay đổi này mở rộng quyền lợi, tăng cường sự tiếp cận dịch vụ y tế và giảm thiểu rào cản hành chính cho người dân.

Hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam (1/7/2025), BHXH khu vực VI xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giải đáp, tư vấn chính sách hưởng ứng với mục đích nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chính sách BHXH, BHYT; đáp ứng nhu cầu tư vấn, giải đáp thông tin về chính sách BHXH, BHYT; góp phần xây dựng hệ thống an sinh xã hội bền vững, hướng tới mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân. Tăng cường trách nhiệm của các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân trong thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT; huy động sự phối hợp của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và phát huy vai trò của cá nhân, tổ chức có uy tín trong cộng đồng về công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT... Theo đó, ngành tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHYT, hướng tới hoàn thành mục tiêu thực hiện BHYT toàn dân; tăng cường truyền thông về tính nhân văn, nhân đạo của chính sách BHYT... Từ đó, nâng cao nhận thức về quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ của mọi tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành chính sách, pháp luật BHYT nhằm hướng tới mục tiêu BHYT toàn dân.

Thông điệp tuyên truyền Ngày BHYT Việt Nam (1/7/2009 - 1/7/2025) - Bảo hiểm y tế - Chia sẻ cộng đồng, bảo vệ sức khỏe toàn dân. - Tham gia bảo hiểm y tế - Hành động thiết thực vì bản thân và xã hội. - Tham gia bảo hiểm y tế - Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn. - Toàn xã hội chung tay xây dựng, phát triển bảo hiểm y tế vì sức khỏe toàn dân. - Tham gia bảo hiểm y tế là bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng. - Bảo hiểm y tế luôn đồng hành cùng người dân trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe. - Bảo hiểm y tế - Tấm thẻ vàng hỗ trợ bạn khi không may gặp tai nạn rủi ro, bệnh hiểm nghèo.

