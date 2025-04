Bảo đảm cung ứng điện mùa khô

Với hệ thống nhà máy nhiệt điện và thủy điện tổng công suất 2.400MW, ngành điện Thanh Hóa không chỉ đáp ứng nhu cầu điện trong tỉnh mà có vai trò quan trọng trong cung ứng điện lên lưới quốc gia phục vụ nhu cầu điều tiết liên miền. Mùa khô 2025, các doanh nghiệp (DN) sản xuất, truyền tải và phân phối điện đang chủ động triển khai nhiều giải pháp kỹ thuật, vận hành an toàn hệ thống; tăng cường phối hợp với các địa phương, cơ quan chức năng để điều tiết hợp lý nguồn tài nguyên nước, tối ưu hóa hoạt động sản xuất điện, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Điều tiết điện tại Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa.

Tại Khu Kinh tế Nghi Sơn, 2 nhà máy nhiệt điện lớn là Nghi Sơn 1 và Nghi Sơn 2 đang đóng góp sản lượng điện lớn lên hệ thống. Từ đầu năm 2025 đến nay, cả 2 nhà máy đều đang hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống.

Tại Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn - đơn vị vận hành Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 đã chủ động ký kết hợp đồng cung cấp than với khối lượng đáp ứng kế hoạch vận hành năm 2025; đồng thời phối hợp với các nhà cung cấp kiểm soát chất lượng than, tối ưu hiệu suất nhiên liệu, góp phần vận hành an toàn, hiệu quả. Theo đại diện đơn vị, để chủ động kế hoạch bảo đảm sản xuất - vận hành ổn định trong mùa khô 2025, công ty đã chủ động thực hiện sửa chữa, ngăn ngừa sự cố trong đợt nghỉ lễ Tết Nguyên đán 2025, khi phụ tải hệ thống điện xuống thấp. Bên cạnh đó, DN chú trọng công tác quản lý vận hành, biên soạn và cập nhật liên tục, đầy đủ các quy trình vận hành, sửa chữa để bảo đảm phù hợp với những thay đổi trong tính năng kỹ thuật và hệ thống điều khiển của thiết bị; giúp nâng cao hiệu suất hoạt động của nhà máy và bảo đảm thiết bị hoạt động ổn định, giảm thiểu nguy cơ sự cố.

Tại Nhà máy Thủy điện Trung Sơn, trước tình hình mùa khô năm 2025 được dự báo khắc nghiệt, Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn cũng đã chủ động xây dựng và triển khai nhiều giải pháp vận hành tối ưu nhằm bảo đảm cung ứng điện an toàn, liên tục và hiệu quả. Đơn vị đã tăng cường công tác kiểm tra, bảo trì thiết bị, bảo đảm tổ máy vận hành hiệu quả và sẵn sàng huy động khi cần thiết. Đặc biệt, công tác dự báo khí tượng, thủy văn được cập nhật liên tục để điều tiết hồ chứa phù hợp với tình hình thực tế, hạn chế thấp nhất rủi ro do thời tiết cực đoan.

Ông Vũ Xuân Dũng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn, cho biết: “Để bảo đảm song hành hiệu quả phát điện và cung cấp nước sản xuất cho hạ du, công ty sẽ tiếp tục tối ưu hóa việc điều tiết nước và vận hành hồ; bảo đảm cung cấp điện ổn định cho hệ thống điện quốc gia và cung cấp đủ nước cho các nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân khu vực hạ du trong mùa khô năm 2025. Các thông tin liên quan đến việc điều tiết nước sẽ được thông báo kịp thời đến các cơ quan chức năng và cộng đồng để có sự phối hợp chặt chẽ, tránh tình trạng thiếu hụt nước và điện”.

Bảo đảm dòng điện thông suốt, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng, Công ty Điện lực Thanh Hóa cũng đang triển khai hàng loạt biện pháp ứng phó với tình trạng tăng cao của phụ tải trong mùa khô. Công tác kiểm tra, bảo trì lưới điện trung - hạ áp được đẩy mạnh; các trạm biến áp được vệ sinh, thay thế thiết bị già cỗi, hư hỏng để tránh tình trạng quá tải, chập cháy trong những thời điểm nắng nóng kéo dài. Công ty cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào quản lý vận hành, như hệ thống SCADA, đo xa, tự động hóa lưới điện, qua đó giảm thời gian xử lý sự cố và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Theo ông Hoàng Hải, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa: Cùng với đẩy mạnh truyền thông các chương trình tuyên truyền tiết kiệm điện đến người dân và DN, Điện lực Thanh Hóa đang phối hợp với các địa phương, cơ sở sản xuất để xây dựng kế hoạch sử dụng điện hợp lý, chuyển dịch giờ hoạt động các dây chuyền sản xuất lớn nhằm giảm tải cho hệ thống điện trong những khung giờ cao điểm".

Từ đầu năm đến nay, tình hình cấp điện trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất, kinh doanh của DN và sinh hoạt của Nhân dân. Quý I/2025, sản lượng điện sản xuất của các nhà máy đạt 3,4 tỷ kWh. Điện năng thương phẩm đạt 1,81 tỷ kWh, tăng 7,8% so với cùng kỳ. Để bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống sinh hoạt của Nhân dân trong năm 2025; trong tháng 3/2025, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã có công văn yêu cầu chủ đầu tư các nhà máy điện tiếp tục khẩn trương, chủ động khắc phục nhanh chóng các sự cố, khiếm khuyết kỹ thuật của các tổ máy nhằm bảo đảm khả năng vận hành ổn định, tuân thủ lệnh điều độ của Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO) đáp ứng nhu cầu hệ thống điện. Bộ Công Thương cũng yêu cầu các nhà máy tăng cường theo dõi, giám sát chặt chẽ tình trạng vận hành thiết bị của nhà máy; chủ động tiến hành kiểm tra định kỳ, kịp thời phát hiện và khắc phục triệt để các khiếm khuyết, bảo đảm đầy đủ vật tư dự phòng để nâng cao độ tin cậy; thực hiện nghiêm túc kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa đã được phê duyệt, hạn chế tối đa việc điều chỉnh kéo dài, phát sinh sửa chữa ngoài kế hoạch trong mùa khô gây ảnh hưởng đến an ninh cung ứng điện.

Bài và ảnh: Tùng Lâm