Bảo đảm các khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá

Nhằm bảo đảm các khu neo đậu cho tàu thuyền tránh trú trong mùa mưa bão, ngay từ đầu năm, Ban Quản lý Cảng cá Thanh Hóa đã phối hợp với các địa phương ven biển kiểm tra, sửa chữa, khắc phục các hạng mục đảm bảo an toàn cho người, tàu cá vào neo đậu.

Tàu thuyền neo đậu trong Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá sông Lý (Quảng Xương).

Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá Lạch Hới (TP Sầm Sơn) được xây dựng năm 2007, hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2010, là khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng. Đây là nơi neo đậu an toàn cho 700 tàu thuyền nghề cá có công suất đến 600CV hoạt động ở vùng biển Thanh Hóa và các tỉnh lân cận vào tránh trú bão. Tuy nhiên, qua rà soát, hiện nay hệ thống phao neo trong âu thuyền còn 49 cái chưa được thay mới đã gỉ sét nặng. Khi triều cường tại âu chỉ có phương tiện công suất từ 90 - 400CV ra vào được, khi nước kiệt thì tàu không thể vào vì khu vực cửa âu và lòng âu bị bồi lắng cạn, nổi thành bãi. Hệ thống trang thiết bị như hệ thống chiếu sáng, loa phát thanh khu vực âu bị hư hỏng không sử dụng được... Ngoài ra, tại khu vực âu tránh trú bão chưa có hệ thống phòng cháy, chữa cháy theo quy chuẩn. Theo ông Lê Văn Hân, cán bộ phụ trách Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá Lạch Hới (TP Sầm Sơn), để đảm bảo an toàn cho người, tàu cá vào neo đậu tránh trú bão trong năm 2025, rất mong các ngành có liên quan của tỉnh đầu tư nạo vét khu vực lòng âu và cửa âu, nạo vét luồng lạch từ cửa lạch đến khu vực âu đảm bảo độ sâu để tàu thuyền ra vào được thuận tiện không phụ thuộc vào thủy triều. Đồng thời, duy tu bảo dưỡng, sửa chữa các trang thiết bị khu vực âu bị hư hỏng và công trình nhà quản lý âu đã xuống cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác vận hành, hướng dẫn tàu thuyền vào tránh trú khi có bão.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 4 khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đủ điều kiện hoạt động. Trong đó, Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá Lạch Hới (TP Sầm Sơn) có sức chứa 700 tàu cá; Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá Lạch Bạng (thị xã Nghi Sơn) có sức chứa 800 tàu cá; Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá Lạch Trường (Hậu Lộc) có sức chứa 264 tàu cá; Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá sông Lý (Quảng Xương) có sức chứa 315 tàu cá. Toàn tỉnh hiện có 6.613 chiếc tàu cá, trong đó có 1.092 phương tiện có chiều dài từ 15m trở lên chuyên khai thác vùng khơi. Nhằm đảm bảo an toàn cho ngư dân và phương tiện nghề cá vào neo đậu tránh trú khi có mưa bão, Ban Quản lý Cảng cá Thanh Hóa đã xây dựng và ban hành phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2025. Đồng thời, ban quản lý xây dựng kế hoạch tổ chức sắp xếp tàu, thuyền neo đậu, ra vào tránh trú bão của các khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá tại các địa phương ven biển bảo đảm an toàn. Mỗi khi có bão, ban quản lý phối hợp chặt chẽ với lực lượng bộ đội biên phòng tuyến biển và chính quyền các phường, xã ven biển bố trí, hướng dẫn ngư dân và sắp xếp phương tiện nơi neo đậu an toàn.

Cùng với đó, phân công cán bộ túc trực tại các âu để hướng dẫn nơi đậu cũng như yêu cầu ngư dân chằng buộc phương tiện tránh va đập, cắt hệ thống điện để phòng chống cháy nổ. Ông Lê Văn Thăng, Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá Thanh Hóa, cho biết: Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện vào tránh trú bão trong các khu neo đậu, ban quản lý thường xuyên tuyên truyền, phổ biến nội quy, quy chế quản lý tàu cá và khu neo đậu, tránh trú bão cho các chủ tàu, thuyền trưởng trên hệ thống loa phát thanh. Hướng dẫn các quy định phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm an ninh trật tự để ngư dân có phương tiện tránh trú trong âu chấp hành nghiêm túc. Cùng với đó, ban quản lý cũng thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng các địa phương ven biển kiểm tra và xử lý nghiêm tình trạng các hộ dân lấn chiếm hành lang âu thuyền. Ban quản lý cũng mong muốn các cấp, ngành có liên quan của tỉnh sớm đầu tư duy tu, bảo dưỡng các hạng mục công trình ở các cảng cá, âu neo đậu tránh trú bão cho tàu, thuyền bảo đảm vận hành, hoạt động thông suốt khi có thiên tai xảy ra.

Bài và ảnh: Lê Hợi