Bá Thước phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu

Trong những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Bá Thước luôn chú trọng nêu cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, qua đó thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nghị quyết đề ra, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Lãnh đạo huyện Bá Thước kiểm tra các điểm sạt lở do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 và số 4 vừa qua.

Đảng bộ huyện Bá Thước hiện có 43 tổ chức cơ sở đảng, với gần 8.000 đảng viên. Bí thư Huyện ủy Bá Thước Phạm Đình Minh cho biết: Để nâng cao ý thức trách nhiệm đội ngũ cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị, hằng năm Ban Thường vụ Huyện ủy luôn yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị đăng ký phần việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với việc cam kết không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái theo nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị chủ động lựa chọn những vấn đề trọng tâm để chỉ đạo thực hiện, gắn với tinh thần “nói đi đôi với làm”, tận tâm, tận lực, chủ động, sáng tạo trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ; khắc phục tình trạng chủ quan, lơ là, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Đối với cấp huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, nhất là người đứng đầu đã lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, vấn đề khó khăn, phức tạp để thực hiện, như: Thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, các dự án đấu giá đất và các vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, phát triển du lịch, XDNTM... Để cụ thể hóa những nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Đơn cử như, việc xác định sản xuất nông nghiệp là khâu đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, Ban Thường vụ Huyện ủy, người đứng đầu các cấp trong huyện đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng bền vững. Huyện chỉ đạo tích cực hỗ trợ, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu canh tác, lựa chọn giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với từng địa phương để tăng năng suất, sản lượng theo hướng bền vững gắn với tiềm năng, lợi thế của từng vùng. Ngoài ra, huyện cũng tạo điều kiện hỗ trợ người dân về vốn vay, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ sinh học, các phương thức canh tác công nghệ cao, phá vỡ thế độc canh của các cây trồng, vật nuôi truyền thống, góp phần đa dạng hóa sản xuất.

Bên cạnh đó, huyện cũng đẩy mạnh việc liên kết sản xuất gắn với thu mua, tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nông dân. Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện, các ngành, các cấp trong huyện luôn đồng hành, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sản xuất, kinh doanh; đồng thời tạo môi trường đầu tư thông thoáng thu hút mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, xây dựng Bá Thước trở thành điểm đến tin cậy, hấp dẫn cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Theo đánh giá, chỉ số năng lực cạnh tranh DDCI của huyện năm 2023 xếp hạng thứ 13 toàn tỉnh tăng 10 bậc so với năm 2022, tăng 14 bậc so với năm 2021. Bên cạnh đó, chỉ tính riêng 9 tháng năm 2024, huyện Bá Thước có 20 doanh nghiệp được thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn huyện lên 245 doanh nghiệp; tổng huy động vốn đầu tư phát triển ước đạt 1.880 tỷ đồng, tăng 67,4% so với cùng kỳ năm trước, vượt 39,3% so với kế hoạch năm.

Để thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển du lịch mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII đã đề ra, Ban Thường vụ Huyện ủy Bá Thước đã triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý quy hoạch; đồng thời chú trọng gìn giữ, bảo tồn giá trị cảnh quan tự nhiên và văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch. Trong đó, Khu Du lịch Pù Luông đã trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch sinh thái, cộng đồng Việt Nam. 9 tháng năm 2024, huyện đã đón trên 259.500 lượt du khách (gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm trước), doanh thu ước đạt 560 tỷ đồng...

Mặt khác, để hoàn thành mục tiêu kết nạp từ 1.000 đảng viên trở lên trong nhiệm kỳ 2020-2025, cũng như tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác phát triển đảng viên ở từng tổ chức đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy Bá Thước, nhất là người đứng đầu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên, trọng tâm là Chỉ thị số 05-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời ban hành các văn bản, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo. Qua đó, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên về vai trò, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên. Đồng thời, gắn vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với nhiệm vụ phát triển đảng viên, nhất là vai trò của người đứng đầu cấp ủy. Các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung giải quyết khó khăn trong việc tìm nguồn, tạo nguồn bồi dưỡng quần chúng ưu tú để kết nạp Đảng. Vì vậy 9 tháng năm 2024, toàn Đảng bộ huyện đã tổ chức 6 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 453 học viên, kết nạp được 196 đảng viên mới.

Nhờ phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn huyện Bá Thước có sự chuyển biến tích cực. Đây là tiền đề quan trọng để Bá Thước phấn đấu hoàn thành mục tiêu thoát khỏi huyện nghèo vào năm 2025 và trở thành huyện khá của khu vực miền núi.

Bài và ảnh: Quốc Hương