“Áp lực kép”, hàng loạt hộ kinh doanh cá thể đóng cửa: Kiến tạo một thị trường lành mạnh

Chiến dịch cao điểm chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc là yêu cầu cấp thiết, được triển khai theo chỉ đạo từ Trung ương nhằm bảo vệ người tiêu dùng và bảo đảm môi trường cạnh tranh bình đẳng, kiến tạo thị trường lành mạnh. Tuy nhiên, nếu triển khai theo kiểu “đột ngột kiểm tra, xử phạt nghiêm” mà thiếu bước chuẩn bị, tuyên truyền thì dễ dẫn đến tâm lý hoang mang, đối phó, thậm chí “tạm lánh”, đóng cửa hàng ngừng kinh doanh.

Lực lượng chức năng đang tăng cường kiểm tra nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.

Việc hàng trăm cửa hàng trên địa bàn TP Thanh Hóa đồng loạt đóng cửa đúng vào thời điểm các địa phương thành lập các tổ công tác triển khai đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng và ngành thuế ra quân, tuyên truyền hướng dẫn các hộ/cá nhân khai báo thuế, sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền không chỉ gây hoang mang dư luận mà còn ảnh hưởng tới việc trao đổi hàng hóa, phục vụ nhu cầu của người dân trên địa bàn những ngày vừa qua. Ghi nhận của chúng tôi tại TP Thanh Hóa, nhiều tiểu thương đóng cửa không phải vì vi phạm, mà vì không chắc liệu mặt hàng của mình có nằm trong diện bị kiểm tra hay không, và nếu không có đủ hóa đơn thì liệu có bị phạt? Chị Lê Thị Oanh, tiểu thương kinh doanh tại chợ Vườn Hoa, đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa, chia sẻ: "Chúng tôi lâu nay buôn bán nhỏ lẻ theo hình thức truyền thống, dù có hóa đơn chứng từ nhưng chắc chắn không đầy đủ, khi lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ và tiêu hủy hàng hóa thì chúng tôi coi như trắng tay. Tôi mong muốn các cơ quan chức năng sớm có hướng dẫn cụ thể, chi tiết để chúng tôi hiểu rõ thế nào là hàng hợp pháp, thế nào là sai phạm. Có vậy mới yên tâm nhập hàng, kinh doanh lâu dài, chính đáng ".

Cùng chung sự lo lắng, nhiều tiểu thương mong muốn các cơ quan chức năng nếu có biện pháp xử lý các mặt hàng không rõ nguồn gốc thì phải hướng dẫn cụ thể và có lộ trình để thực hiện. Chị Nguyễn Thị L, tiểu thương kinh doanh tại chợ Nam Thành, kiến nghị: “Chúng tôi mong muốn lực lượng chức năng hướng dẫn lấy hàng nguồn gốc như thế nào, chuẩn bị hóa đơn chứng từ ra sao cho hợp lệ bởi lâu nay chúng tôi nhập hàng qua nhiều đầu mối, có khi rất nhỏ lẻ”.

Về phía các Ban Quản lý (BQL) chợ, cùng với tuyên truyền tiểu thương ổn định tư tưởng để kinh doanh buôn bán, các BQL cũng đề xuất lực lượng chức năng xử lý công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả triệt để từ gốc. Ông Lê Viết Đang, Trưởng BQL chợ Tây Thành chi biết: "Việc các tiểu thương đóng cửa hàng cũng không phải hoàn toàn vì chất lượng hàng hóa mà chủ yếu do người dân đợi hướng dẫn để hoàn thiện thủ tục thuế. Bên cạnh đó, một số tiểu thương do nghe ngóng thông tin từ mạng xã hội chưa được kiểm chứng về nội dung kiểm tra của các đoàn liên ngành nên đã tạm dừng hoạt động kinh doanh, buôn bán. Đa số những hộ kinh doanh đóng cửa tạm ngừng buôn bán và kinh doanh do tâm lý lo ngại hàng hóa liên quan đến hóa đơn, chứng từ. Phần lớn hàng hóa được nhập từ các đầu mối lớn hoặc qua nhiều đầu mối trung gian, nên khó bảo đảm đủ giấy tờ hợp lệ, nhất là với hộ buôn bán nhỏ, truyền thống. Tiểu thương nhỏ lẻ, trình độ hiểu biết, văn hóa kinh doanh còn hạn hẹp, cũng cần có thời gian tuyên truyền, giải thích, tiếp cận từng bước để hội nhập với yêu cầu kinh doanh minh bạch hiện nay. Hiện, BQL chợ đang tăng cường tuyên truyền, phổ biến thông tin trên nhiều kênh như loa truyền thanh nội bộ, nhóm zalo của tiểu thương, mạng xã hội... để các hộ hiểu đúng chủ trương, chính sách và yên tâm trở lại buôn bán bình thường, phục vụ nhu cầu của người dân”.

Ông Đinh Khánh Toàn, Chi cục Phó Chi cục Quản lý thị trường tỉnh, cho biết: “Chúng tôi sẽ nắm bắt tình hình và chỉ đạo các đội quản lý thị trường xuống làm việc trực tiếp với BQL chợ, tìm hiểu rõ nguyên nhân, lý do hộ dân nghỉ bán. Đồng thời, ngành quản lý thị trường sẽ tăng cường giải thích để bà con hiểu rõ về thực trạng hàng hóa đang kinh doanh, ký cam kết không buôn bán hàng giả, chuẩn bị hóa đơn chứng từ đầy đủ theo quy định mới. Việc tổ chức các đoàn kiểm tra theo chỉ đạo của Chính phủ với mục đích bảo vệ người tiêu dùng và những người buôn bán, kinh doanh đúng quy định của pháp luật. Mục tiêu của các đợt kiểm tra là hướng tới kinh doanh minh bạch, văn minh chứ không gây xáo trộn. Nếu kinh doanh đúng quy định pháp luật, không buôn bán hàng giả, hàng nhái và kém chất lượng thì các hộ kinh doanh không có gì phải lo lắng, cứ kinh doanh bình thường.”

Đại diện lãnh đạo Chi cục Thuế khu vực X cũng khẳng định cá nhân/hộ kinh doanh là thành phần kinh tế năng động, đóng góp đáng kể vào ngân sách Nhà nước và giải quyết việc làm. Vì vậy, việc hỗ trợ hộ kinh doanh là nhiệm vụ quan trọng được ngành thuế Thanh Hóa luôn quan tâm với nhiều giải pháp phù hợp, như: nhiều chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí... đúng theo phương châm “Lấy người nộp thuế làm trung tâm để phục vụ”. Việc áp dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền theo Nghị định 70/2025/NĐ-CP là bước chuyển nền tảng trong lộ trình xóa bỏ thuế khoán từ năm 2026, theo đúng định hướng của Nghị quyết 68-NQ/TW. Hiện Chi cục Thuế khu vực X đang chỉ đạo các đội thuế trực thuộc tăng cường, bám sát cơ sở, hướng dẫn người dân kê khai, nắm vững chế độ kế toán, hóa đơn và nghĩa vụ thuế, đồng thời phối hợp với các nhà cung cấp giải pháp công nghệ để hỗ trợ tận nơi. Mục tiêu của việc áp dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền tại các hộ kinh doanh không chỉ là nâng cao hiệu quả thu ngân sách, mà còn tạo cơ hội, động lực phát triển bền vững, lành mạnh, công bằng cho khu vực kinh tế tư nhân.

Cửa hàng kinh doanh văn phòng phẩm, thiết bị học tập tại thị trấn Tân Phong (Quảng Xương).

Việc mở đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là chủ trương lớn, đúng đắn và cần thiết, nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời tạo môi trường kinh doanh công bằng cho những hộ làm ăn chân chính. Vì vậy, người dân nhất là các cá nhân/hộ kinh doanh cần nâng cao trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, chỉ kinh doanh các mặt hàng có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, không buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Cải cách là điều không thể chờ đợi, nhất là trong bối cảnh kinh tế chuyển đổi số, yêu cầu minh bạch hóa ngày càng cao. Nhưng để chính sách phát huy hiệu quả thực sự, cần một lộ trình triển khai có “độ mềm”, có “độ sâu” và đủ “độ gần” với thực tế. Khi chính sách được hiểu đúng, thực hiện đúng và có sự đồng hành đúng lúc – người kinh doanh sẽ không còn sợ hãi, mà sẽ chủ động thích nghi, tiếp cận và phát triển. Niềm tin của người dân vào bộ máy quản lý cũng sẽ được củng cố... Từ đó, góp phần kiến tạo thị trường lành mạnh, công bằng, văn minh.

Nhóm PV