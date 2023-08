TP Sầm Sơn bảo đảm ANTT dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9

Để bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, Công an TP Sầm Sơn đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thành phố chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường công tác bảo đảm ANTT, tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật... tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách.

Công an TP Sầm Sơn tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý xe điện không đăng ký, đăng kiểm, không bảo đảm chất lượng trước dịp cao điểm du lịch 2-9.

Theo đó, TP Sầm Sơn đã bố trí các đội ANTT hoạt động 24/24h, chịu trách nhiệm quản lý toàn diện trên bãi biển, núi Trường Lệ và các trục đường chính của khu du lịch. Nhiệm vụ của các đội ANTT là thường xuyên tuần tra bảo đảm ANTT, phòng ngừa tội phạm; ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi ép giá, ép khách; thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các chủ cơ sở kinh doanh giữ gìn vệ sinh môi trường trong khu vực kinh doanh, chấp hành nghiêm các phương án quản lý, quy định của thành phố.

Đặc biệt, để đảm bảo an toàn cho du khách khi tắm biển, ngay từ đầu năm 2023, TP Sầm Sơn đã bố trí Đội cứu hộ và sơ cấp cứu biển Sầm Sơn gồm 65 người, có kỹ năng bơi lội giỏi, được tập huấn kỹ năng nghiệp vụ về cứu hộ, cứu nạn trên biển. Bên cạnh đó, lực lượng cứu hộ, cứu nạn còn kết hợp với đội xuồng ca nô nước và các đội ANTT trên bờ để tuyên truyền, nhắc nhở du khách chấp hành nội quy tắm biển, triển khai các phương án tại chỗ để cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống mất an toàn trên biển.

Sử dụng Zalo, Facebook và các fanpage của các phường, xã, các tổ dân phố; công khai số điện thoại nóng được lắp đặt ở tất cả các khu vực công cộng, để du khách có thể phản ánh kịp thời các vấn đề, chỉ đạo các lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận, điều tra làm rõ và xử lý theo quy định.

Ngoài các lực lượng thường trực, ứng trực tại đơn vị, Công an thành phố đã tăng cường trên 40 cán bộ, cảnh sát giao thông, trật tự, cơ động phối hợp với Công an các phường, xã và các lực lượng làm công tác ANTT tại cơ sở thành lập các tổ, chốt tuần tra, kiểm soát bảo đảm ANTT, giữ gìn trật tự ATGT tại các tuyến, vị trí, địa bàn trọng điểm, phức tạp, nhất là tuyến Hồ Xuân Hương, khu vực Quảng trường biển, Hòn Trống Mái...

Trung tá Viên Anh Đức, Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông, trật tự Công an TP Sầm Sơn cho biết: Riêng trong đợt nghỉ lễ 2-9, Công an thành phố duy trì trực 100% quân số để triển khai các biện pháp đảm bảo ANTT, trật tự ATGT, trật tự công cộng trên địa bàn. Bên cạnh việc tổ chức cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách ký cam kết bảo đảm ATTT, trật tự ATGT, Công an thành phố cũng phối hợp với các đơn vị chức năng làm tốt công tác quản lý phương tiện tham gia đưa đón khách du lịch đi vào hoạt động có nền nếp; kiên quyết không để tình trạng sử dụng xe điện không đăng ký, đăng kiểm, không bảo đảm chất lượng, không niêm yết giá, chạy hàng 2, hàng 3, tập trung ngay giữa đường để chèo kéo đón, trả khách gây lộn xộn mất trật tự làm ảnh hưởng xấu đến môi trường du lịch.

Tăng cường tuần tra, kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô container vi phạm quy định về an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, thực hiện cao điểm tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô container, Công an TP Sầm Sơn tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn nhằm xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến xe đưa đón học sinh, công nhân, xe hợp đồng chở khách, xe bus và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container.

Cùng với công tác bảo đảm trật tự ATGT, trong dịp nghỉ lễ, lực lượng Cảnh sát hình sự, ma túy, môi trường và Công an các phường, xã trên địa bàn thành phố đã chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm lợi dụng đông người để hoạt động như: tội phạm trộm cắp, móc túi, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng và các hành vi vi phạm pháp luật khác, góp phần đảm bảo ANTT, bảo vệ an toàn cho du khách và Nhân dân khi đến với Sầm Sơn trong dịp nghỉ lễ.

Mai Hà