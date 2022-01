Xã Vĩnh Tiến giữ vững các tiêu chí xã an toàn thực phẩm

Những năm qua, xã Vĩnh Tiến (Vĩnh Lộc) đã đề ra nhiều giải pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn, với những mục tiêu thực hiện các tiêu chí ATTP cụ thể.

Mô hình trồng rau trong nhà lưới ở xã Vĩnh Tiến mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Công tác quản lý vệ sinh ATTP được thực hiện đồng bộ và quyết liệt, ban chỉ đạo về quản lý vệ sinh ATTP, ban nông nghiệp, các tổ giám sát cộng đồng thôn duy trì hoạt động tốt; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, góp phần nâng cao chất lượng vệ sinh ATTP trong tất cả các khâu từ sản xuất, chế biến đến tiêu dùng thực phẩm. Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức và pháp luật về vệ sinh ATTP bước đầu tạo sự chuyển biến về nhận thức của cơ quan quản lý, người sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng.

Hàng năm, xã tập trung tuyên truyền sâu rộng dưới nhiều hình thức về công tác bảo đảm ATTP đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội; Tháng Hành động vì ATTP; Tết Trung thu... thông qua hệ thống loa truyền thanh, treo băng rôn. Ngoài ra, trạm y tế xã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức tập huấn kiến thức về ATTP cho các hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Xây dựng chương trình phối hợp giữa UBND xã với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể trong công tác bảo đảm ATTP, nội dung trọng tâm là tuyên truyền cho các đoàn viên, hội viên thực hiện tốt việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo đảm vệ sinh ATTP. Hội phụ nữ xã duy trì hoạt động tốt các chi hội tự quản về vệ sinh ATTP thôn Phương Giai (50 hội viên tham gia) và Phố Mới (50 hội viên tham gia); MTTQ xã thành lập khu dân cư tự quản về vệ sinh ATTP; hội nông dân thực hiện việc thu gom rác thải (vỏ bao, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật ngoài đồng). Đồng thời, xã cử lực lượng phối hợp với các đoàn kiểm tra liên ngành tham gia kiểm tra công tác bảo đảm ATTP của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm...

Trao đổi với đồng chí Dương Văn Dung, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Tiến, được biết: Năm 2019, xã được công nhận đạt tiêu chí xã ATTP. Đến nay, xã vẫn tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí này, nhằm bảo đảm sức khỏe cho người dân và thúc đẩy phát triển sản xuất an toàn. Xác định về đích xã ATTP là cả quá trình thực hiện nhiều khó khăn nhưng giữ vững các tiêu chí đó lại càng khó hơn, do vậy xã luôn chú trọng tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo về bảo đảm vệ sinh ATTP trên địa bàn. Trong năm 2021, chỉ tiêu thực phẩm tiêu dùng thông qua các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn đạt 375 tấn gạo, 197 tấn rau, quả, 76 tấn thịt gia súc, gia cầm, 63 tấn thủy sản (đạt 94,8% chỉ tiêu giao); tiếp tục duy trì 2 chuỗi cung ứng lúa gạo an toàn (1 chuỗi tại thôn Thổ Phụ, Xuân Giai với diện tích 25 ha; 1 chuỗi tại thôn Phú Lĩnh 30 ha); duy trì bảo đảm vệ sinh ATTP tại 6 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, 1 bếp ăn tập trung của Công ty TNHH Hà Tiễn (thuộc xã quản lý), bếp ăn của Trường Mầm non xã Vĩnh Tiến (thuộc tỉnh quản lý) bảo đảm vệ sinh ATTP, cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn Thắng Thụy tại thôn Phố Mới với diện tích 75m2 và hơn 200 mặt hàng bảo đảm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trên địa bàn xã. Kiểm tra thực hiện cam kết bảo đảm ATTP đối với 142/142 cơ sở; cấp giấy xác nhận nguồn gốc xuất xứ đối với các sản phẩm thực phẩm của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ trên địa bàn đối với cơ sở thuộc diện quản lý của UBND xã cho 71 cơ sở, số lượt cấp 281 giấy, khối lượng sản phẩm được cấp 48,2 tấn... Thông qua các hoạt động, nhận thức và ý thức trách nhiệm về bảo đảm ATTP của cán bộ, đảng viên, người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng đã được nâng lên. Vì vậy, nhiều năm nay trên địa bàn xã chưa phát hiện các trường hợp vi phạm về vệ sinh ATTP, các tiêu chí thực hiện xã ATTP trên địa bàn xã cơ bản được giữ vững, không xảy ra trường hợp ngộ độc thực phẩm. Thời gian tới, xã tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, Nhân dân về tầm quan trọng của bảo đảm ATTP, góp phần làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Bài và ảnh: Tô Hà