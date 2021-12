Tăng tốc sản xuất rau an toàn cho dịp cuối năm

Dịp cuối năm, nhu cầu tiêu thụ nguồn thực phẩm, rau xanh tăng cao, nhất là các sản phẩm được sản xuất theo quy trình an toàn thực phẩm. Để đáp ứng nguồn cung cho người tiêu dùng, người trồng rau tại các vùng rau an toàn đang tăng tốc sản xuất cho dịp cuối năm.

Nông dân xã Hoằng Hợp (Hoằng Hóa) chăm sóc rau màu.

Trên các cánh đồng trồng rau an toàn có quy mô 21 ha của xã Hoằng Hợp (Hoằng Hóa), hơn 200 hộ trồng rau đang tập trung trồng, chăm sóc các loại cây trồng phục vụ dịp cuối năm. Bà Lê Thị Mai, thôn Phú Quý, xã Hoằng Hợp, cho biết: Thời gian cuối năm, bà đã tiến hành gieo trồng các loại rau có lượng tiêu thụ lớn. Đối với các loại rau có thời gian sinh trưởng từ 90 đến 100 ngày, như: su hào, bắp cải, rau mùi, cà chua đã được bà gieo trồng từ cuối tháng 10 và đầu tháng 11-2021. Xà lách vừa được bà xuống giống cách đây 1 tuần. Riêng các loại rau cải canh chỉ có khoảng thời gian sinh trưởng là 30 đến 40 ngày, nên sẽ được bà gieo trồng vào cuối tháng 12-2021.

Để có sản phẩm thu hoạch vào đúng dịp cuối năm, bà Mai đang tập trung chăm sóc cho diện tích rau màu. Các loại cây trồng như su hào, bắp cải đang bước vào giai đoạn tạo củ, cuộn lá, còn cà chua thì bắt đầu ra hoa. Đây là thời điểm cây cần được cung cấp đủ nước và bón phân cân đối, nên bà đang tiến hành bón thúc các loại phân. Do được sản xuất theo quy trình VietGAP, nên bà sử dụng các loại phân chuyên dụng, hữu cơ dành cho từng loại. Điều này không những giúp các hộ trồng rau tăng năng suất, chất lượng, giảm chi phí, mà còn cải tạo đất, bảo đảm dinh dưỡng trong đất cho những vụ sản xuất gối trà tiếp theo. Bà Mai nhẩm tính: Rau được thu hoạch vào thời điểm cuối năm thường tiêu thụ dễ hơn, giá bán có thể cao hơn từ 20 đến 30%, nên lợi nhuận thu về cũng đạt cao hơn. Nếu rau thu hoạch và tiêu thụ vào thời điểm thường ngày lợi nhuận bình quân đạt 4 triệu đồng/sào/vụ thì vào dịp cuối năm, lợi nhuận có thể đạt từ 5 đến 6 triệu đồng/sào/vụ.

Tại vùng rau an toàn xã Quảng Lưu (Quảng Xương), những ngày này, các hộ trồng rau cũng đang tất bật trồng, chăm sóc các loại rau theo đơn đặt hàng của các cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn, các nhà hàng, bếp ăn tập thể trên địa bàn trong và ngoài huyện. Ông Lê Ích Hải, thôn Mậu Đông, xã Quảng Lưu, cho biết: Nhiều năm nay, gia đình ông luôn được một số cửa hàng trên địa bàn huyện Quảng Xương và TP Thanh Hóa đặt sản xuất một số loại rau. Theo kinh nghiệm nhiều năm sản xuất, cung ứng cho các nhà hàng, ông nhận thấy một số loại rau có sức tiêu thụ lớn, tăng cao trong dịp cuối năm là: cải chíp, dưa chuột, cần tây, hành, rau mùi... vì thế ông ưu tiên mở rộng diện tích các loại cây này. Hiện tại, diện tích cây gia vị, như: cần tây, hành, rau mùi đang sinh trưởng, phát triển tốt, dưa chuột bắt đầu ra hoa lứa đầu tiên, sẽ cho thu hoạch liên tục từ cuối tháng 12-2021 đến đầu tháng 2-2022. Cải chíp thì vừa được ông xuống giống để thu hoạch vào dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Theo tổng hợp của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, toàn tỉnh hiện có gần 13.000 ha rau được trồng theo hướng an toàn, tập trung. Trong đó, có 4.000 ha được áp dụng sản xuất theo quy trình VietGAP. Đến thời điểm này, nông dân trên địa bàn tỉnh đã cơ bản hoàn tất việc xuống giống gieo trồng các loại cây rau màu phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Để bảo đảm hiệu quả kinh tế cho vụ rau tết; đồng thời, bảo đảm an toàn thực phẩm cho nông sản khi cung ứng ra thị trường, chi cục khuyến cáo UBND các xã, thị trấn có diện tích sản xuất rau theo hướng an toàn, tập trung tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ trồng rau vệ sinh hệ thống mương tưới, tiêu, bảo đảm nguồn nước cho rau màu. Khuyến khích ứng dụng quy trình tưới nước tiết kiệm, sản xuất nông nghiệp hữu cơ, quản lý dịch hại tổng hợp, sử dụng phân bón theo nguyên tắc 5 đúng 1 cân đối. Lựa chọn và sử dụng các loại phân bón chuyên dùng, phân hữu cơ, sinh học và các loại thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc “4 đúng”.

Bài và ảnh: Hương Thơm