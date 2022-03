Nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản không tuân thủ cam kết

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, toàn tỉnh có khoảng 228.076 cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm thủy sản nhỏ lẻ không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đổi với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

(Ảnh minh họa)

Để tăng cường công tác quản lý đối với số cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, các cơ quan, đơn vị được phân công quản lý các cơ sở này đã thực hiện phổ biến, hướng dẫn về thực hành sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn và tổ chức cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc địa bàn quản lý. Đồng thời, tổ chức cho các cơ sở ký cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn. Cùng với đó, xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nội dung đã cam kết của các cơ sở; kiểm tra việc thực hiện nội dung đã cam kết của các cơ sở.

(Ảnh minh họa)

Hiện toàn tỉnh đã có 184.654 cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản đã thực hiện ký cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn. Căn cứ vào số cơ sở đã ký cam kết nói trên, từ đầu năm 2022 các cơ quan, đơn vị được phân công quản lý đã xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra thực hiện các nội dung đã cam kết của các cơ sở. Qua đó, 2 tháng đầu năm 2022 các cơ quan, đơn vị được phân công quản lý đã tiến hành kiểm tra thực hiện nội dung cam kết tại 161.019 cơ sở. Trong đó, có 154.987 cơ sở tuân thủ đúng theo cam kết, còn 6.032 cơ sở chưa tuân thủy theo cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.

Được biết, những cơ sở không chấp hành nội dung cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn sẽ được các cơ quan, đơn vị thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng địa phương, đồng thời lưu trữ hồ sơ làm căn cứ để quản lý.

Hương Thơm