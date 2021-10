Nhân rộng các cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn

Kinh tế phát triển, đời sống người dân không ngừng được nâng lên, việc lựa chọn thực phẩm bảo đảm an toàn được người tiêu dùng quan tâm đặt lên hàng đầu. Nắm bắt nhu cầu đó, trong những năm qua hệ thống các cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh ngày một nhân rộng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Các cửa hàng thực phẩm an toàn ngày càng được tin tưởng, lựa chọn.

Thay vì ra chợ mua thực phẩm cho mỗi bữa ăn như trước, giờ đây chị Lê Hiền (TP Thanh Hóa) đã thay đổi thói quen bằng việc lựa chọn thực phẩm tại Cửa hàng thực phẩm sạch Hạnh Vĩ ở ngay gần nhà. Theo chị Hiền, tại đây các thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng bảo đảm, riêng các mặt hàng tươi sống được bảo quản trong tủ đông lạnh nên chị rất yên tâm, vừa giúp tiết kiệm thời gian so với việc ra các chợ truyền thống, lại hạn chế được nguy cơ lây lan dịch COVID-19 khi không phải đến chỗ đông người.

Còn chị Nguyễn Thị Phương (huyện Đông Sơn) thì cho biết, chị thường xuyên mua thực phẩm tại các cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn và khá hài lòng vì xác định được nguồn gốc của sản phẩm khi sử dụng. Chủng loại thực phẩm tại các cửa hàng này cũng ngày càng đa dạng, được cung cấp bởi những nhà sản xuất uy tín nên tạo sự yên tâm về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm và chất lượng sản phẩm.

Có thể nói, thông qua các cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn, người tiêu dùng được lựa chọn những sản phẩm tiêu chuẩn, chất lượng. Từ các cửa hàng này đã “kết nối” giữa người tiêu dùng với đơn vị sản xuất và khối lượng sản phẩm hàng hóa được tiêu thụ tại các cửa hàng ngày một tăng. Vì vậy, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh hiện đang đẩy mạnh việc xây dựng, nhân rộng các cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn.

Theo báo cáo của Sở Công Thương, đến thời điểm này, toàn tỉnh đã xây dựng được 537 cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn. Nhiều huyện đã hoàn thành hoặc hoàn thành vượt mức chỉ tiêu về xây dựng cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn như TP Thanh Hoá và các huyện: Thọ Xuân, Đông Sơn, Vĩnh Lộc... Riêng 9 tháng năm 2021, các huyện, thị xã, thành phố đã xây dựng hoàn thành 33/31 cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn, đạt 106% chỉ tiêu. Một số địa phương đã quan tâm, chỉ đạo thực hiện hoàn thành hoặc vượt mức chỉ tiêu được giao như: huyện Quan Hóa (5/4 cửa hàng), huyện Quan Sơn (2/2 cửa hàng), huyện Thiệu Hóa (2/1 cửa hàng), huyện Thường Xuân (2/2 cửa hàng), huyện Như Xuân (2/0 cửa hàng).

Ông Nguyễn Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc cho biết, thời gian qua, UBND huyện tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ các cá nhân tham gia xây dựng các điểm bán các mặt hàng nông sản, thực phẩm an toàn. Qua thời gian triển khai, địa phương hỗ trợ xây dựng 11 cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn. Mặc dù còn nhiều khó khăn trong quá trình hoạt động nhưng nhìn chung việc xây dựng cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn đạt mục đích, kế hoạch đề ra là đưa nông sản sạch đến tận tay người tiêu dùng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và sức khỏe người dân. Qua đó góp phần thay đổi tư duy của người sản xuất, người tiêu dùng về mặt hàng nông sản sạch, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Thời gian tới, địa phương sẽ tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân sử dụng các loại nông sản, thực phẩm an toàn. Bên cạnh đó, vận động doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân có điều kiện tập trung phát triển mô hình kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn.

Lợi thế lớn nhất của hệ thống các cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn là luôn có được nguồn hàng chất lượng, phong phú phục vụ nhu cầu của khách. Các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tham gia cung ứng tại các cửa hàng nông sản sạch đều được tập huấn kiến thức sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, được hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, chỉ dẫn địa lý, thiết kế bao bì, đóng gói, công bố sản phẩm phù hợp quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, có nguồn hàng chất lượng, phong phú phục vụ nhu cầu của khách. Việc liên kết chặt chẽ giữa các cửa hàng nông sản an toàn với các HTX, mô hình kể trên vừa giúp ổn định nguồn hàng vừa tiết kiệm được chi phí, thời gian vận chuyển nên hàng hóa luôn tươi ngon khi đến tay người tiêu dùng. Trong thời gian tới, Sở Công Thương sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm nhằm nâng cao ý thức của người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng thực phẩm đối với thói quen sử dụng thực phẩm an toàn, thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, bám sát công tác chỉ đạo, xây dựng các cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn mẫu tại các huyện, thị xã, thành phố. Phối hợp công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm chặt chẽ, hiệu quả hơn. Tuy nhiên, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn cũng cần chú trọng xây dựng thương hiệu bằng chất lượng. Trước khi đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng cần nghiên cứu, khảo sát kỹ lưỡng nhu cầu thị trường, tâm lý khách hàng ở từng địa phương để có cách thức cung ứng phù hợp, tạo sự tin tưởng bền vững cho khách hàng.

Có thể thấy, hệ thống cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn đã và đang mang lại “lợi ích kép” cho cả khách hàng và người sản xuất khi đóng vai trò “cầu nối” đưa nông sản, thực phẩm sạch ở trong và ngoài tỉnh đến tay người tiêu dùng. Mặt khác, kênh phân phối này cũng góp phần thúc đẩy người sản xuất (trực tiếp là các hộ nông dân trong tỉnh) đầu tư cải tiến chất lượng sản phẩm để tăng sức cạnh tranh và bắt kịp xu hướng tiêu dùng hiện đại. Từ đó tạo chuyển biến quan trọng trong sản xuất, sử dụng thực phẩm sạch, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Bài và ảnh: Hà Phương