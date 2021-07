Lựa chọn và bảo quản thực phẩm trong mùa nắng nóng

Thời tiết nắng nóng kéo dài, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn, nấm mốc phát triển mạnh. Đây là nguyên nhân chính khiến thức ăn dễ bị nhiễm khuẩn, ôi thiu, nguy cơ ngộ độc thực phẩm tăng cao. Vì vậy, lựa chọn và bảo quản thực phẩm là việc làm cần thiết để bảo vệ sức khỏe đang được nhiều người đặc biệt quan tâm.

Người tiêu dùng tìm mua thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

Đã thành thói quen, ngay từ sáng sớm, bà Trần Thị Xoan, phường Đông Sơn (TP Thanh Hóa) lại xách làn ra chợ mua thực phẩm chuẩn bị các bữa ăn trong ngày cho cả gia đình. Bà Xoan chia sẻ: “Hàng ngày, tôi thường đi chợ lúc các hàng rau, hàng thịt, tôm, cá mới bày ra bán. Đi chợ sớm vừa ít người, hàng hóa lại nhiều và tươi ngon nên thoải mái lựa chọn. Giá cả có đắt hơn một chút so với giữa và cuối buổi chợ nhưng cũng không sao, đổi lại tôi có thể mua được những thực phẩm ưng ý nhất. Khi đi chợ về, thực phẩm sẽ được sơ chế cẩn thận để cất vào tủ lạnh bảo quản, tránh tình trạng thịt cá bị ôi thiu, rau bị úa héo. Có như vậy bữa cơm của gia đình mới đầy đủ chất dinh dưỡng và bảo đảm an toàn thực phẩm”.

Không thể tranh thủ thời gian để đi chợ sớm, chị Lê Thị Thu Trang, phường Điện Biên lại chọn cho mình các siêu thị và cửa hàng thực phẩm sạch trong thành phố để mua sắm thực phẩm. Theo chị Trang, mặt hàng ở các điểm kinh doanh này đa dạng không kém ngoài chợ, thực phẩm được bảo quản theo quy chuẩn, có hạn sử dụng, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng nên tạo được lòng tin cho người tiêu dùng.

Chị Lê Thị Ngân, chuyên viên Quản lý Chất lượng, Siêu thị Co.opmart Thanh Hóa cho biết: “Thực phẩm là một trong những nguồn hàng bán chạy của siêu thị trong dịp hè này. Để đảm bảo chất lượng, độ tươi ngon cho thực phẩm, ngoài việc chặt chẽ trong việc liên kết với các cơ sở cung cấp, chúng tôi còn rất coi trọng khâu bảo quản, sơ chế sản phẩm. Từ quy cách đóng hộp, bọc kín thực phẩm bằng màng bọc an toàn đến việc phân loại và bảo quản từng mặt hàng đều được thực hiện đầy đủ. Hiện chúng tôi có 2 kho đông và 2 kho mát để tách riêng thực phẩm ăn ngay và thực phẩm lưu trữ dài ngày cùng với hàng chục tủ chuyên dụng bày tại các gian hàng. Theo đó, cứ 2 giờ đồng hồ, nhân viên sẽ tiến hành kiểm tra nhiệt độ tại các kho trữ hàng bằng thiết bị đo nhiệt hồng ngoại; đối với các tủ chuyên dụng thì thời gian kiểm tra nhiệt độ sẽ là 4 giờ. Các loại hoa quả, rau xanh thường được bày ở những vị trí thoáng mát, nhiệt độ dao động từ 15 đến 20 độ C để đảm bảo độ tươi mới. Với những thực phẩm sống như cá, thịt hay thực phẩm sơ chế, chế biến sẵn lại được bảo quản riêng trong tủ mát, tủ đông”.

Đồ ăn thức uống không an toàn là nguyên nhân chính dẫn đến các vụ ngộ độc thực phẩm, các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa, đặc biệt trong mùa hè, nguy cơ nhiễm bệnh lại càng tăng cao. Tuy nhiên, hiện nay vẫn có nhiều người từ tiểu thương, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đến người tiêu dùng còn thờ ơ với việc lựa chọn và bảo quản thực phẩm. Không khó để bắt gặp hình ảnh các quầy hàng chế biến sẵn như nộm, thịt lợn quay, vịt nướng... bày bán dọc các tuyến phố rất mất vệ sinh vì bụi đường, ruồi nhặng, côn trùng. Nhất là ở các khu vực chợ công nhân, chợ cóc, nhiều điểm bán đồ ăn sẵn không che đậy, không được bảo quản trong tủ kín lại đặt ngay sát cạnh hàng thực phẩm sống, vừa mất vệ sinh vừa tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm khuẩn chéo.

Ông Nguyễn Văn Lượng, Phó Chi cục trưởng Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa cho biết: Nắng nóng thất thường, độ ẩm cao, biên độ dao động nhiệt độ lớn rất thích hợp cho các vi khuẩn gây bệnh phát triển. Việc bảo quản và sử dụng thực phẩm không đúng quy định sẽ tạo điều kiện cho vi sinh vật, nấm mốc gây bệnh phát triển và hình thành các độc tố nguy hiểm có thể gây ra các vụ ngộ độc thực phẩm và nhiều căn bệnh khác. Vì vậy, người tiêu dùng nên cẩn thận trong việc lựa chọn những thực phẩm tươi ngon và coi trọng khâu bảo quản, chế biến. Tốt nhất nên dành thời gian đi chợ để mua thức ăn đủ dùng trong ngày, còn nếu phải trữ đồ để dùng trong thời gian dài thì phải lựa chọn cách bảo quản sao cho phù hợp để giúp thực phẩm giữ được giá trị dinh dưỡng và an toàn.

Để có bữa ăn ngon, đảm bảo dinh dưỡng, người tiêu dùng cần lựa chọn mua thực phẩm ở những địa chỉ uy tín, sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Việc bảo quản đồ ăn trong tủ lạnh cũng cần tìm hiểu để thực hiện đúng cách bởi tủ lạnh chỉ có tác dụng làm chậm sự biến chất của thực phẩm, hạn chế sự sinh sôi và phát triển của vi sinh vật do cơ chế giảm nhiệt độ và độ ẩm chứ không an toàn tuyệt đối như trong quan niệm của nhiều người. Nếu đưa quá nhiều đồ ăn vào tủ lạnh khiến không khí lạnh không lưu thông được, thực phẩm không vệ sinh, không được sơ chế trước khi đưa vào bảo quản, đồ sống để lẫn thức ăn chín... sẽ làm gia tăng nhiễm khuẩn, làm cho thực phẩm nhanh hỏng. Ngoài ra, quá trình chế biến cũng rất quan trọng từ việc vệ sinh tay, dụng cụ nhà bếp đến khâu nấu nướng... Nên ưu tiên “ăn chín uống sôi” để đảm bảo sự an toàn cho bữa cơm gia đình.

Bài và ảnh: Thu Hà