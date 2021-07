Công nhận 20 xã, phường đạt tiêu chí an toàn thực phẩm đợt 1 năm 2021

Ngày 20-7, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2717/QĐ-UBND về việc công nhận 20 xã, phường, thị trấn của 9 huyện, thị xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm năm 2021 (đợt 1) trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, đợt 1 năm 2021, Thị xã Nghi Sơn có các phường: Trúc Lâm, Hải An, Nguyên Bình, Bình Minh và xã Hải Tiến; xã Công Chính của huyện Nông Cống; 2 xã Thiệu Chính và Thiệu Viên của Huyện Thiệu Hóa; xã Yên Thịnh và Thiệu Viên của huyện Yên Định; Thị trấn Tân Phong và xã Quảng Chính của huyện Quảng Xương; Huyện Hậu Lộc có 3 xã Cầu Lộc, Triệu Lộc, Thuần Lộc; 2 xã Phượng Nghi và Thanh Tân huyện Như Thanh; xã Thạch Đồng huyện Thạch Thành; 2 xã Lũng Niêm và Ban Công huyện Bá Thước được công nhận xã, phường đạt tiêu chí an toàn thực phẩm theo quy định.

Việc được công nhận đạt tiêu chí về an toàn thực phẩm sẽ là động lực lớn để các địa phương tiếp tục triển khai, nhân rộng các mô hình bảo đảm an toàn thực phẩm, kiểm soát tốt nguồn gốc thực phẩm, hàng hóa trên thị trường, phấn đấu các năm tiếp theo, thực phẩm sản xuất, nhập khẩu và lưu thông trên địa bàn tỉnh cơ bản đáp ứng đầy đủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

