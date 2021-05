Bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong tình hình bình thường mới

Đây là chủ đề Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2021 được diễn ra từ ngày 15-4 đến 15-5 trên phạm vi toàn quốc. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên việc triển khai Tháng hành động vì ATTP được các lực lượng chức năng thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt chú trọng tăng cường kiểm soát, phòng ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh về ATTP kiểm tra tại Công ty TNHH thương mại Thọ Thanh (Ngọc Lặc).

Thực hiện Tháng hành động vì ATTP, 3 đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh về ATTP đang thực hiện việc kiểm tra, giám sát tại 91 cơ sở sản xuất, cung ứng, kinh doanh thực phẩm ở 11 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Các đoàn liên ngành đã tập trung kiểm tra việc thực hiện công bố tiêu chuẩn sản phẩm, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; giấy cam kết sản xuất thực phẩm an toàn; giấy chứng nhận sức khỏe, xác nhận kiến thức ATTP của chủ cơ sở và người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm; việc thực hiện các quy định về tự công bố sản phẩm/đăng ký bản công bố sản phẩm, trình tự công bố sản phẩm, phiếu kết quả kiểm nghiệm và các hồ sơ, tài liệu liên quan; nhãn sản phẩm thực phẩm đối với những sản phẩm thuộc diện phải ghi nhãn; việc quảng cáo đối với các nhóm thực phẩm phải đăng ký nội dung trước khi thực hiện quảng cáo; điều kiện bảo đảm ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, thực phẩm, điều kiện về trang thiết bị, dụng cụ, con người theo quy định; truy xuất nguồn gốc thực phẩm và lấy mẫu xét nghiệm các chỉ tiêu ATTP khi cần thiết... Đặc biệt, lực lượng chức năng chú trọng kiểm soát các đầu mối sản xuất, chế biến, cung ứng thực phẩm nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm; tập trung thanh, kiểm tra những mặt hàng được người dân sử dụng nhiều như: các sản phẩm từ thịt, bia, rượu, đồ uống có cồn, nước giải khát, bánh kẹo, rau, củ, quả, phụ gia thực phẩm và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Đồng thời tăng cường công tác thông tin, truyền thông chính xác, kịp thời, toàn diện, có trách nhiệm, trung thực các vấn đề liên quan đến ATTP. Đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về ATTP; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra về ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm; tăng cường giám sát, hậu kiểm tại các huyện, thị xã, thành phố. Nêu cao vai trò của chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và sự giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về ATTP đối với các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm; tăng cường xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về ATTP, quảng cáo thực phẩm và giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn.

Ông Nguyễn Đức Toàn, Chánh Thanh tra Sở Công Thương, cho biết: Đoàn thanh tra liên ngành tuyến tỉnh tập trung thanh tra những cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm với số lượng lớn, các chợ đầu mối, siêu thị, trung tâm thương mại, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc tuyến tỉnh quản lý; khi phát hiện vi phạm sẽ tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật, tuyệt đối không để các sản phẩm không bảo đảm ATTP, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, vi phạm về ghi nhãn hoặc có các vi phạm khác về ATTP lưu thông trên thị trường. Trong quá trình thanh tra, kết hợp phổ biến các quy định của pháp luật về ATTP cũng như kiến thức trong lựa chọn, bảo quản, chế biến và tiêu dùng thực phẩm đến người dân. Hoạt động thanh tra bảo đảm đúng tiến độ theo sự chỉ đạo của ban chỉ đạo liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh; đồng thời bảo đảm tuân thủ tuyệt đối về phòng, chống dịch COVID-19.

Ở các địa phương, lực lượng chức năng cũng đã xây dựng kế hoạch kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo phân cấp quản lý, bảo đảm việc kiểm tra, giám sát ở tất cả các khâu: sản xuất, chế biến và phân phối thực phẩm. Cùng với công tác kiểm tra, các đơn vị cũng đã đẩy mạnh truyền thông, phổ biến các quy định của pháp luật về ATTP, các kiến thức trong lựa chọn, bảo quản, chế biến và tiêu dùng thực phẩm đến người dân. Qua đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức của người dân trong sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm.

Bà Khương Thị Tịnh, Chánh Văn phòng Điều phối về vệ sinh ATTP huyện Thọ Xuân, cho biết: Trên địa bàn huyện có 2.320 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, trong đó có 137 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm cấp huyện quản lý. Thông qua hoạt động tháng hành động, nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về ATTP. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, hậu kiểm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, nêu cao vai trò của chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và sự giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về ATTP và giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn, kịp thời xử lý các sự cố mất an toàn nếu xảy ra trên địa bàn.

Công tác đảm bảo ATTP là việc làm lâu dài, thường xuyên, liên tục, vì thế lực lượng chức năng cần tập trung xác định đối tượng, lĩnh vực, địa bàn, các mặt hàng trọng tâm, trọng điểm để triển khai kế hoạch kiểm tra, kiểm soát nhằm hạn chế tới mức thấp nhất nguy cơ ngộ độc thực phẩm, không chỉ dừng lại ở tháng cao điểm.

