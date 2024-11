Ấm lòng “Bữa sáng yêu thương”

Những “bữa sáng yêu thương” của Đồn Biên phòng Pù Nhi và Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn, cùng với sự chung tay của các thầy, cô giáo và mạnh thường quân đã và đang là cánh tay nối dài chia sẻ tình yêu thương giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở vùng biên Mường Lát vượt lên trong cuộc sống.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn trao “Bữa sáng yêu thương” cho các học sinh Trường Tiểu học khu phố Đoàn Kết, thị trấn Mường Lát.

Cứ vào 4 giờ 30 phút sáng, khi trời còn tờ mờ tối, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pù Nhi đã thức dậy để chuẩn bị các công việc như vo gạo, nhóm bếp nấu những nồi cháo nóng để mang đến các điểm trường ở các xã Pù Nhi, Nhi Sơn và Mường Lý. Nơi đây, đường sá giao thông đi lại khó khăn, nhiều điểm trường ở xa nên việc vận chuyển những nồi cháo khá vất vả. Vượt lên tất cả với tinh thần của người lính quân hàm xanh, các cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng đã không ngại khó, ngại khổ để mang đến cho các cháu bữa sáng ngon miệng với đầy đủ chất dinh dưỡng, để các em có sức theo đuổi con chữ.

Tại điểm trường mầm non bản Cơm, mầm non bản Pù Ngùa, xã Pù Nhi, các học sinh được đoàn viên, thanh niên của Đồn Biên phòng Pù Nhi cùng chính quyền địa phương và các thầy, cô giáo trao gửi tình yêu thương với một bữa sáng ngon miệng, gồm: 1 hộp sữa tươi và 1 bát cháo do chi đoàn thanh niên đơn vị tự chế biến. Kinh phí thực hiện chương trình do chi đoàn phát động và được toàn thể cán bộ, chiến sĩ đơn vị nhiệt tình hưởng ứng, tự nguyện đóng góp.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 22,5km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào. Một trong những khó khăn ở địa bàn mà đồn phụ trách đó là địa hình đồi núi hiểm trở, đường sá đi lại khó khăn, thời tiết khắc nghiệt, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội tiềm ẩn những vấn đề phức tạp... Xuất phát từ tình hình thực tế ở khu phố Đoàn Kết, thị trấn Mường Lát có 170 hộ gia đình, với 753 nhân khẩu, đời sống Nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, trẻ em đến trường thường không được ăn sáng.

Trong những lần ghé thăm điểm trường mầm non và tiểu học tại khu phố Đoàn Kết, chứng kiến cảnh các cháu nhỏ đến trường nhưng không đủ ăn, không có quần áo mặc, Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn đã đưa vấn đề ra trong cuộc họp để xin ý kiến thống nhất của các cán bộ, chiến sĩ giúp các cháu. Sau khi bàn bạc, cán bộ, chiến sĩ trong đồn thống nhất triển khai chương trình “Bữa sáng yêu thương”, chương trình được thực hiện từ năm 2019, đến nay đã được 5 năm. Việc làm ý nghĩa của những người lính biên phòng đã tạo sự lan tỏa yêu thương khi có nhiều đơn vị, mạnh thường quân biết đến và cùng đồng hành, chung tay giúp học sinh nghèo và “Bữa sáng yêu thương” được bắt đầu như thế.

Trong thời gian qua, Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn đã xây dựng nhiều mô hình gắn với đời sống Nhân dân khu vực biên giới, trong đó có nhiều cách làm thiết thực giúp đỡ học sinh nghèo, xây dựng và triển khai thực hiện nhiều mô hình, công trình và hàng trăm phần việc giúp dân, như: phân công đảng viên giúp đỡ các hộ gia đình người dân tộc thiểu số nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên khu vực biên giới; thực hiện chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”; mỗi tuần làm sạch một thôn, khu phố; hỗ trợ con giống, cây trồng, vật nuôi, giúp dân thu hoạch lúa mùa, làm đường giao thông... Những việc làm của những người lính quân hàm xanh đã được Nhân dân và cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Trong đó, phải kể đến mô hình “Tiết học biên cương”, đã tổ chức giảng dạy được hơn 30 buổi/1.200 em học sinh; mô hình “Tay kéo biên phòng”, trong năm 2023 đã tổ chức cắt tóc miễn phí cho Nhân dân và các em học sinh trên địa bàn được gần 1.000 lượt người.

Đặc biệt, từ đầu năm 2022 đến nay, Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn đã chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp với UBND thị trấn, Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát và các nhóm từ thiện ra mắt chương trình “Cháo yêu thương”, định kỳ nấu và cấp cháo miễn phí cho bệnh nhân và thân nhân người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Mường Lát vào sáng thứ 3 hằng tuần.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, bám nắm địa bàn, sâu sát với quần chúng Nhân dân, với phương châm “nghe dân nói, nói dân hiểu và làm dân tin”, đến nay, cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng trên tuyến biên giới phía Tây của tỉnh đang ngày càng nhân lên niềm tin của quần chúng Nhân dân, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên tuyến biên giới.

Bài và ảnh: Hoàng Lan