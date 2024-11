Hơn 10.000 hồ sơ cấp căn cước cho phạm nhân đang chấp hành án

Thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về cấp căn cước cho phạm nhân đang chấp hành án tại các cơ sở giam giữ trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, Công an các địa phương đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tổ chức rà soát, thu thập, cập nhật, làm sạch dữ liệu thông tin dân cư và tổ chức cấp căn cước lưu động cho phạm nhân đang chấp hành án tại các cơ sở giam giữ trên địa bàn tỉnh.

Công an huyện Cẩm Thủy thu nhận hồ sơ, cấp thẻ căn cước cho phạm nhân.

Qua rà soát, hiện nay, tỉnh Thanh Hóa có trên 18.000 phạm nhân đang chấp hành án tại các cơ sở giam giữ trên địa bàn.

Sau hơn 10 ngày triển khai, toàn tỉnh đã thu nhận hồ sơ cấp căn cước cho hơn 10.000 trường hợp.

Là đơn vị đóng quân trên địa bàn huyện Cẩm Thủy, Trại giam Thanh Cẩm (Bộ Công an) có khoảng 3.000 phạm nhân trong diện rà soát được cấp thẻ căn cước. Ban Giám thị Trại giam đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Công an tỉnh và Công an huyện Cẩm Thủy rà soát, thu thập, làm sạch dữ liệu thông tin dân cư và bố trí thời gian tổ chức cấp Căn cước lưu động cho số phạm nhân đủ điều kiện. Tính đến ngày 11/11, Công an huyện Cẩm Thủy đã hoàn thành việc cấp thẻ căn cước cho 2.541 phạm nhân đang chấp hành án tại Trại giam Thanh Cẩm (đạt tỷ lệ trên 85%).

Việc triển khai cấp căn cước cho phạm nhân được tiến hành theo đúng quy định pháp luật, thể hiện rõ chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước; khích lệ các phạm nhân nỗ lực phấn đấu, tích cực cải tạo, sớm chấp hành xong án phạt; tạo cơ hội cho những người lầm lỗi sau khi được tha tù trở về địa phương được khôi phục quyền công dân, nhanh chóng hòa nhập cộng đồng.

Tin liên quan: Thanh Hóa thu nhận hơn 473.000 hồ sơ cấp căn cước Thực hiện Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về cao điểm thu nhận thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước, kích hoạt tài khoản định danh điện tử; từ ngày 5/8 đến ngày 4/9/2024, Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã huy động lực lượng, phương tiện để cấp thẻ căn cước cho công dân bảo đảm đúng tiến độ, quy định; đặc biệt là tập trung thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước cho công dân dưới 14 tuổi.

Quốc Hương