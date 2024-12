Ấm áp Đông tình nguyện

Vào tháng 11 hằng năm, chương trình “Tình nguyện mùa Đông” được các cấp bộ đoàn, hội trong tỉnh triển khai sôi nổi tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới của tỉnh. Hoạt động này đã trở thành nét đẹp mang đậm dấu ấn của tuổi trẻ với tinh thần tình nguyện, cống hiến vì cuộc sống cộng đồng...

Công trình thanh niên thắp sáng đường biên tại huyện Quan Sơn.

Tại huyện Thọ Xuân, hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2024”, Huyện đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên huyện đã phối hợp tổ chức trao tặng 30 áo ấm và 20 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Liên đội Trường THCS Xuân Phong, xã Xuân Phong. Dịp này, Liên đội nhà trường cũng đã nhận nuôi và hỗ trợ kinh phí học tập cho 2 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc chương trình “Em nuôi của Đoàn”; phát động phong trào “Nuôi heo đất” trong toàn Liên đội nhằm gây quỹ giúp các bạn học sinh nghèo vượt khó học giỏi.

Gắn chương trình “Tình nguyện mùa Đông” với triển khai phong trào “Tuổi trẻ xung kích tình nguyện vì cộng đồng”, “Tuổi trẻ vì an sinh xã hội”, nhiều đơn vị, tổ chức, đoàn thể và các địa phương trong tỉnh cũng đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Điển hình như Đoàn xã Tam Thanh phối hợp với Đồn Biên phòng Tam Thanh cùng toàn thể bà con Nhân dân bản Pa, xã Tam Thanh (Quan Sơn) ra quân lắp đặt 35 cột đèn năng lượng mặt trời do Trung ương Đoàn hỗ trợ tại bản Pa. Công trình với tổng trị giá 120 triệu đồng, đã giúp bà con Nhân dân vùng biên cương của Tổ quốc thuận tiện trong đi lại, sinh hoạt, đồng thời tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa người dân và lực lượng biên phòng trong việc giữ gìn an ninh biên giới.

“Tình nguyện mùa Đông” là một trong các chương trình thanh niên tình nguyện có quy mô toàn quốc được Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn triển khai hàng năm. Với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, chương trình được triển khai từ tháng 11/2024 đến hết tháng 2/2025 trên địa bàn toàn tỉnh gắn với các nội dung trọng tâm: Đồng hành, chăm lo cho người dân và thanh, thiếu nhi thông qua việc triển khai các hoạt động “Chia sẻ cùng nhà nông”, “Vì sức khỏe cộng đồng”, “Vì đàn em thân yêu”; tổ chức tuyên truyền, quyên góp quần áo, chăn ấm, lương thực, thực phẩm, đồ dùng cá nhân, dụng cụ học tập hỗ trợ trẻ em tại các địa bàn khó khăn.

Ngoài ra, chương trình cũng tập trung tham gia hỗ trợ xây “Nhà bán trú cho em”, “Trường đẹp cho em”, triển khai chương trình “Ngôi nhà hạnh phúc”; thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện tại chỗ ứng phó với các tình huống thiên tai, bão lũ; thăm hỏi, động viên, tặng quà các đồn biên phòng, đơn vị quân đội, công an, các lực lượng làm nhiệm vụ dịp Tết Nguyên đán; tặng quà cho thanh thiếu nhi, các gia đình chính sách và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi cho bà con nông dân; xây dựng các công trình thanh niên ở nông thôn; khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân...

Đánh giá về ý nghĩa của chương trình, nhấn mạnh tại lễ ra quân “Tình nguyện mùa Đông 2024”, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Lê Văn Châu, nhấn mạnh: “Với những hoạt động cụ thể, thiết thực, chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2024” đã và đang trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo bền vững tại các địa phương trên địa bàn”.

Để chương trình tiếp tục có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút được sự quan tâm của nhiều cá nhân, đơn vị, tập thể, Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Châu đề nghị các cấp bộ đoàn và cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên trong toàn tỉnh phát huy trí tuệ, khát vọng cống hiến, tinh thần xung kích tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt ở những địa bàn khó khăn, các vùng biên giới; vùng ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, rét đậm, rét hại; xóa đói, giảm nghèo, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, XDNTM.

Bài và ảnh: Lê Phượng