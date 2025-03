AIA Việt Nam chi trả hơn 1,2 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng tại huyện Nông Cống

Ngày 23/3, tại Hội trường Nhà văn hóa thôn Thọ Thượng, xã Thăng Thọ (Nông Cống), Công ty Bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam phối hợp với Văn phòng Tổng đại lý AIA Thanh Hóa tổ chức chi trả quyền lợi bảo hiểm với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng cho 2 khách hàng tham gia bảo hiểm trên địa bàn huyện Nông Cống.

Đại diện Công ty Bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam, Văn phòng Tổng đại lý AIA Thanh Hóa và chính quyền địa phương trao quyền lợi bảo hiểm cho đại diện 2 khách hàng tham gia bảo hiểm.

Đông đảo người dân tham dự lễ chi trả quyền lợi bảo hiểm cho 2 khách hàng trên địa bàn huyện Nông Cống.

Hai trường hợp được chi trả quyền lợi bảo hiểm tại chương trình là: Chị Lê Thị Hòa, xã Thăng Thọ (Nông Cống), là người thụ hưởng được chỉ định trong hợp đồng bảo hiểm của khách hàng Lê Văn Tuấn tham gia sản phẩm bảo hiểm của AIA Việt Nam và không may tử vong do bệnh hiểm nghèo; và chị Nguyễn Thị Liên (thị trấn Nông Cống), là người thụ hưởng được chỉ định trong hợp đồng bảo hiểm của khách hàng Lê Văn Cương tham gia sản phẩm bảo hiểm của AIA Việt Nam và không may tử vong do bệnh hiểm nghèo.

Sau khi nhận được thông tin, đại diện Văn phòng Tổng đại lý AIA Thanh Hóa đã đến chia buồn, thăm hỏi, động viên và phối hợp với các gia đình hoàn tất các thủ tục cần thiết để giải quyết quyền lợi bảo hiểm. Ngay khi nhận được hồ sơ yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm, căn cứ vào hợp đồng đã ký, AIA Việt Nam đã chi trả quyền lợi bảo hiểm cho 2 khách hàng nêu trên với tổng số tiền trên 1,2 tỷ đồng.

Ông Đặng Văn Khoa, Giám đốc Phát triển Kinh doanh khu vực Thanh Hóa, Công ty Bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Ông Đặng Văn Khoa, Giám đốc Phát triển Kinh doanh khu vực Thanh Hóa, Công ty Bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam cho biết: Với cam kết mang đến trải nghiệm ưu việt trong suốt hành trình từ lúc khách hàng bắt đầu tham gia đến khi có yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm hoặc kết thúc thời hạn hợp đồng, AIA Việt Nam luôn bảo đảm sự chính trực, minh bạch và nhanh chóng. Chi trả quyền lợi bảo hiểm là thực hiện cam kết với khách hàng đã đặt niềm tin và đồng hành cùng AIA Việt Nam.

Ông Hà Duyên Hưng, Giám đốc Văn phòng Tổng đại lý AIA Thanh Hóa chia sẻ với những mất mát của khách hàng.

Với những đau thương, mất mát của gia đình chị Lê Thị Hòa và Nguyễn Thị Liên, sau khi thực hiện chi trả quyền lợi bảo hiểm, ông Hà Duyên Hưng, Giám đốc Văn phòng Tổng đại lý AIA Thanh Hóa chia sẻ: “Dù hiểu rằng không gì có thể bù đắp được việc mất đi người thân, song chúng tôi hy vọng việc giải quyết quyền lợi bảo hiểm nhanh chóng, kịp thời sẽ góp phần xoa dịu nỗi đau và giúp gia đình khách hàng sớm ổn định cuộc sống”.

Nhân dịp này, ông Đặng Văn Khoa, Giám đốc Phát triển Kinh doanh khu vực Thanh Hóa, Công ty Bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam đã chia sẻ với người dân, khách hàng về giải pháp tài chính linh hoạt, hiệu quả của AIA Việt Nam.

Nhiều người dân trên địa bàn huyện Nông Cống quan tâm đến các sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm của AIA Việt Nam.

Tại chương trình, một khách hàng tham gia 4 hợp đồng bảo hiểm cho 4 thành viên trong gia đình với AIA Việt Nam chia sẻ về ý nghĩa và kinh nghiệm sắp xếp tài chính để duy trì các hợp đồng bảo hiểm.

Được thành lập từ tháng 2 năm 2000, đến nay, AIA Việt Nam đã bảo vệ gần 2,1 triệu khách hàng. Riêng tại Thanh Hóa, Công ty Bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam đã bảo vệ cho hơn 62 nghìn khách hàng, đã thực hiện thanh toán số tiền hơn 310 tỷ đồng cho hơn 58 nghìn trường hợp, trong đó có 150 tỷ đồng chi trả quyền lợi bảo hiểm sức khỏe cho hơn 59 nghìn khách hàng tỉnh Thanh Hóa.

Nguyễn Lương