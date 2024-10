(Baothanhhoa.vn) - Công ty Điện lực Thanh Hóa cho biết trong 9 tháng năm 2024 đã bảo đảm mục tiêu cấp điện an toàn, ổn định phục vụ kịp thời cho nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và đời sống Nhân dân trên địa bàn tỉnh với sản lượng điện thương phẩm đạt 2.107,97 triệu kWh, tăng trưởng 9,39% so với cùng kỳ năm 2023.

{title} 9 tháng sản lượng điện thương phẩm tỉnh Thanh Hóa đạt 2.107,97 triệu kWh Công ty Điện lực Thanh Hóa cho biết trong 9 tháng năm 2024 đã bảo đảm mục tiêu cấp điện an toàn, ổn định phục vụ kịp thời cho nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và đời sống Nhân dân trên địa bàn tỉnh với sản lượng điện thương phẩm đạt 2.107,97 triệu kWh, tăng trưởng 9,39% so với cùng kỳ năm 2023. Công nhân Công ty Điện lực Thanh Hóa kiểm tra, sửa chữa hệ thống lưới điện. 9 tháng năm 2024, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh vẫn giữ được ổn định và tiếp tục phát triển. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 12,46% - đây là tốc độ tăng trưởng cao nhất trong 9 tháng từ năm 2023 trở lại đây và đứng thứ 2 cả nước, có thể nói kết quả là hết sức phấn khởi. Các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ tăng cao so với cùng kỳ; giải ngân vốn đầu tư công đạt khá. Văn hóa - xã hội chuyển biến tiến bộ; quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chinh trị được quan tâm. Đóng góp vào bức tranh chung đó, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã bảo đảm cung ứng điện cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Hiện công ty đang kinh doanh bán điện cho 851.360 khách hàng, tăng 14.441 khách hàng so với năm 2023; sản lượng điện thương phẩm Quý III đạt 2.107,97 triệu kWh, tăng 9,39% so với cùng kỳ năm 2023; tỷ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt trên đại bàn toàn tỉnh đạt 96,23%. Các đơn vị trực thuộc đều bảo đảm thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết yêu cầu của khách hàng theo đúng quy trình, quy định; Tăng cường công tác tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, chương trình điều chỉnh phụ tải... Những tháng còn lại của năm 2024, Công ty Điện lực Thanh Hóa sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có hiệu quả; nghiên cứu và đồng bộ đưa ra thực hiện các giải pháp, biện pháp kỹ thuật, xây dựng phương thức cấp điện hợp lý, linh hoạt; nâng cao các chương trình theo chủ trương chuyển đổi doanh nghiệp số; đẩy mạnh tuyên truyền đăng ký dịch vụ điện qua Cổng dịch vụ công Quốc gia, thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt; triển khai các chương trình cải tạo, chống quá tải trạm biến áp phân phối; đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, an toàn; tổ chức các hoạt động tri ân khách hàng... phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao. Nguyễn Lương

