5 ngày nghỉ lễ, TP Sầm Sơn đón hơn 900.000 lượt khách du lịch

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, cùng với thời tiết nắng nóng, nhiệt độ nhiều khu vực lên tới trên 40 độ C, lại trùng với khai mạc lễ hội du lịch biển và khánh thành Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội nên lượng khách “đổ về” TP Sầm Sơn tham quan, trải nghiệm tăng đột biến.

Theo thông tin từ UBND TP Sầm Sơn, trong 5 ngày nghỉ lễ, thành phố ước đón 905.000 lượt khách, tăng 106,5% so với dịp nghỉ lễ năm 2023; số ngày khách ước khoảng 1,8 triệu ngày, tăng 104,6% so với năm 2023; tổng doanh thu từ du lịch ước đạt gần 1.900 tỷ đồng. Đây là tín hiệu vui đối với du lịch Sầm Sơn, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành mục tiêu đón 8,5 triệu lượt khách trong cả năm 2024.

Một trong những lý do khiến TP Sầm Sơn đón lượng khách lớn, ngoài bãi biển xinh đẹp, sự đột phá về cơ sở hạ tầng, chất lượng dịch vụ và văn hóa du lịch có nhiều đổi mới. Đặc biệt, trong dịp khai mạc lễ hội du lịch biển và khánh thành Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội thành phố, nhiều hoạt động sôi nổi diễn ra, như: Đăng cai giải quần vợt bãi biển vô địch quốc gia “cúp VTV 8”; liên hoan ẩm thực, đặc sản xứ Thanh; Giải golf, bóng bàn, cầu lông, quần vợt hè Sầm Sơn; chợ trưng bày, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm OCOP và ẩm thực xứ Thanh; siêu lễ hội thả diều; các chương trình biểu diễn nhạc nước đặc sắc tại Quảng trường biển... Với bãi biển đẹp và sự đa dạng về các sản phẩm du lịch đã khiến du lịch biển nơi đây tiếp tục khẳng định được sức hút đặc biệt đối với du khách trong và ngoài tỉnh.

Dù lượng khách tăng cao, nhưng do có sự chuẩn bị chu đáo từ trước và sự giám sát chặt chẽ của cơ quan chức năng địa phương, nên ghi nhận tại thành phố không xảy ra tình trạng chèn ép, tăng giá dịch vụ. Cùng với đó, ban quản lý các khu, điểm du lịch và lực lượng chức năng cũng đã có sự phối hợp chặt chẽ, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn điểm đến, bảo đảm tốt nhất các điều kiện phục vụ du khách.

Trần Hằng