200 suất quà được trao tại Chương trình “Prudential Hỗ trợ gạo - Trao yêu thương”

Chiều 17/1, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam (Công ty Prudential) phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình “Hỗ trợ gạo - Trao gửi yêu thương” cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Thanh Hóa.

Đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Thanh Hóa và Công ty Prudential trao quà tết cho các hộ gia đình ở các phường Đông Thọ, Nam Ngạn và Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa

Hoạt động ý nghĩa này nằm trong chương trình “Hỗ trợ gạo - Trao gửi yêu thương” được Công ty Prudential triển khai trong nhiều năm qua. Đây là năm thứ hai chương trình phối hợp cùng chương trình Tết Nhân Ái do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động. Nhân dịp Tết Nguyên đán Xuân Ất Tỵ 2025, chương trình trao hơn 900 phần quà Tết gồm gạo và nhu yếu phẩm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại 5 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Yên Bái và An Giang với tổng giá trị 700 triệu đồng.

Đại diện Công ty Prudential phát biểu tại chương trình

Đại diện Công ty Prudential trao quỹ hỗ trợ quà tết cho các đơn vị

Tại Thanh Hóa, chương trình trao tặng 200 phần quà Tết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc các phường Đông Thọ, Nam Ngạn và Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa với tổng giá trị 140 triệu đồng.

Các suất quà Tết được trao tại chương trình

Chương trình là sự quan tâm kịp thời, ý nghĩa dành cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Thanh Hóa mà Công ty Prudential đã thực hiện để các gia đình đón tết Ất Tỵ ấm áp, qua đó động viên các gia đình tiếp tục nỗ lực vượt khó, vươn lên trong cuộc sống.

Mạnh Cường