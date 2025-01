Yên Định vững bước vào Xuân

Đón Xuân Ất Tỵ 2025, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Yên Định phấn khởi, tự hào với thành quả to lớn đạt được trong năm 2024. Nổi bật phải kể đến là được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện NTM nâng cao và đón Bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia - Lễ hội đền Đồng Cổ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đây là nguồn cổ vũ, động viên to lớn của Đảng và Nhà nước đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Yên Định sau 13 năm XDNTM, gần 9 năm xây dựng huyện NTM nâng cao. Thành tích này đã tiếp thêm động lực thi đua, nỗ lực phát huy thành quả xứng đáng với danh hiệu huyện 2 lần đạt anh hùng.

Các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao Bằng công nhận huyện Yên Định đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Yên Định; Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao tiền thưởng của tỉnh cho huyện. Ảnh: Minh Hiếu

Nhiều chỉ tiêu xếp tốp đầu của tỉnh

Với quyết tâm cao, nỗ lực lớn không ngừng phấn đấu, năm 2024 huyện Yên Định đạt được nhiều thành tựu quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. 27/27 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch, trong đó có 17/27 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra. Nhiều chỉ tiêu xếp tốp đầu của tỉnh.

Tốc độ tăng giá trị sản xuất năm 2024 ước đạt 9,9% (đứng thứ 6 toàn tỉnh). Tốc độ phát triển tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn đạt 10,11% (đứng thứ 4 toàn tỉnh). Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 73,2 triệu đồng (đứng thứ 4 toàn tỉnh). Tốc độ tăng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 4,77% (đứng thứ 2 toàn tỉnh). Tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp - xây dựng đạt 12,41% (đứng thứ 2 toàn tỉnh). Doanh thu bán lẻ hàng hóa năm 2024 ước đạt 7.625 tỷ đồng (đứng thứ 6 toàn tỉnh). Đây là tín hiệu tích cực, thể hiện sức mua của nền kinh tế tăng, thu nhập và chất lượng đời sống của người dân được nâng lên. Thu NSNN trên địa bàn năm 2024 ước đạt 651,37 tỷ đồng, vượt 83,88% dự toán tỉnh giao, vượt 30,12% dự toán HĐND huyện giao. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 1.846 tỷ đồng, đạt 157,68% dự toán giao. Giải ngân vốn đầu tư công xếp thứ nhất, giải phóng mặt bằng xếp thứ 2 toàn tỉnh. Khối doanh nghiệp, giải quyết việc làm cho trên 22.000 lao động, thu nhập của người lao động được nâng lên khoảng 7 đến 9 triệu đồng/người/tháng.

Là huyện thứ 2 của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện NTM nâng cao

Năm 2024, toàn huyện tăng tốc, bứt phá ngoạn mục thực hiện các tiêu chí của huyện NTM nâng cao. Cùng với đó, phong trào thi đua “Toàn dân chung sức XDNTM” diễn ra mạnh mẽ, huy động cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân cùng tham gia. Hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư, nâng cấp; phong trào “sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” ở cơ sở, khu dân cư theo tinh thần Chỉ thị số 29-CT/HU ngày 21/5/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy được đẩy mạnh, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng đạt huyện NTM nâng cao. Toàn huyện đã có 22/22 xã (100%) đạt chuẩn NTM; 11/22 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (đạt 50%); 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (đạt 13,6%); huyện đạt chuẩn 9/9 tiêu chí huyện NTM nâng cao; Tỷ lệ hài lòng của người dân đối với XDNTM nâng cao trên địa bàn huyện đạt 99,93%; có 10 sản phẩm được xếp hạng sản phẩm OCOP 3 sao, nâng số sản phẩm OCOP trên địa bàn toàn huyện lên 41 sản phẩm. Ngày 7/11/2024, huyện được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 1345-QĐ/TTg công nhận huyện Yên Định đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2024. Đây là cuộc thử sức bền bỉ của cả hệ thống chính trị, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp. Mà trong đó, vai trò chủ thể của người dân được phát huy mạnh mẽ đã minh chứng cho chủ trương đúng “Ý Đảng hợp lòng dân”.

Nhiều chuyển biến tích cực về đời sống xã hội

Hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, các hoạt động đi vào chiều sâu. Huyện tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa, thể thao thu hút du khách và Nhân dân hưởng ứng như Lễ hội Trò Chiềng - Di sản phi vật thể quốc gia; Lễ hội đền Đồng Cổ được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tại Quyết định số 3999 /QĐ-BVHTTDL ngày 10/12/2024. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo được quan tâm, đầu tư toàn diện. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, đặc biệt là thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024-2025.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền được đẩy mạnh. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được đảm bảo. Huyện chỉ đạo tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ, được dư luận xã hội và Nhân dân trong huyện đồng thuận và đánh giá cao.

Tiến tới xây dựng huyện NTM kiểu mẫu

Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021-2025, nhiệm vụ chính trị rất nặng nề, các cấp, các ngành, các địa phương trong huyện vừa phải nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, vừa phải chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời tiếp tục giữ vững và phát huy thành quả đạt được của huyện NTM nâng cao, huyện Yên Định đề ra mục tiêu tiếp theo, phấn đấu đến năm 2025 toàn huyện có 100% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 30% xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; đến năm 2030, Yên Định là huyện NTM kiểu mẫu.

Trước mắt trong năm 2025 huyện đề ra các chỉ tiêu cụ thể ở các lĩnh vực, với 11 chỉ tiêu về kinh tế, gồm: Tốc độ tăng giá trị sản xuất (giá so sánh 2010) đạt 10% trở lên; thu nhập bình quân đầu người đạt 79 triệu đồng/người/năm; Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 130.000 tấn; diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đạt 300ha; Giá trị sản phẩm trên một ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 175 triệu đồng/ha/năm trở lên; Tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 4.500 tỷ đồng trở lên; Tỷ lệ tăng thu ngân sách đạt 12% trở lên; thành lập mới 70 doanh nghiệp trở lên; 100% xã, thôn đạt chuẩn NTM, trong đó có 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; Tỷ lệ đô thị hóa đạt 39,5%.

10 chỉ tiêu về văn hóa - xã hội, gồm: Tốc độ tăng dân số dưới 0,7%; 82% trở lên lao động qua đào tạo; tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động dưới 20%; bình quân hàng năm giảm 0,23% hộ nghèo trở lên; 100% xã, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm; 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế trên tổng dân số; 100% trường học đạt chuẩn quốc gia; dưới 6,1% trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng; 98,6% gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn; 50% trở lên xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó còn có 3 chỉ tiêu về môi trường; 1 chỉ tiêu về an ninh - trật tự; 2 chỉ tiêu về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Để đạt được các chỉ tiêu, huyện đề ra các giải pháp trọng tâm, đó là: Đẩy mạnh phát triển kinh tế nhanh và bền vững, nâng cao giá trị gia tăng của các ngành kinh tế; Tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước, khai thác hiệu quả các nguồn thu từ quỹ đất tạo nguồn cho đầu tư phát triển; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, chỉ số cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, hấp dẫn và tranh thủ tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tiếp tục đổi mới giáo dục, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp; Hệ thống dân vận, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng, hiệu quả công tác đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trịnh Xuân Thúy

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy