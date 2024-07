Yên Định “tìm lại chính mình”

Yên Định là địa phương có truyền thống cách mạng, đoàn kết, cần cù, năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, có khát vọng vươn lên làm giàu cho quê hương, đất nước. Là huyện duy nhất trong tỉnh được 2 lần phong tặng danh hiệu Anh hùng và là huyện đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa và khu vực Bắc Trung bộ được công nhận huyện đạt chuẩn NTM.

Công nhân Công ty TNHH Giầy Weilina Việt Nam, đóng tại xã Định Liên (Yên Định) trong ca sản xuất.

Tuy nhiên, sau khi được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2015, thì Yên Định bắt đầu “rơi“ vào thời kỳ khủng hoảng với nhiều vụ “lùm xùm”, một số cán bộ huyện bị kỷ luật và khởi tố... dẫn đến các phong trào thi đua của Yên Định “trầm lắng”. Nhiều địa phương trên địa bàn sau khi hoàn thành việc XDNTM có vẻ “hụt hơi” và hoạt động cầm chừng... Bởi vậy, một thời gian dài, nhiều xã trên địa bàn huyện vẫn giữ là xã NTM mà không triển khai việc xây dựng xã NTM nâng cao hoặc có triển khai nhưng cũng “dè dặt”. Vì vậy, nếu so với các huyện Thọ Xuân, Triệu Sơn, Đông Sơn... thì Yên Định đã “đi trước về sau” trong quá trình XDNTM nâng cao.

Trước những khó khăn, thách thức đặt ra trong quá trình xây dựng và phát triển, những năm gần đây, phát huy truyền thống cách mạng “tiến công, không lùi bước”, tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ và cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực, phấn đấu, tổ chức thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình trọng tâm, khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI đã đề ra. Đến nay, đã có 8/27 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện. Kinh tế duy trì đà tăng trưởng khá; tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm ước đạt 11,3%, đứng thứ 5 toàn tỉnh. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, năng lực và quy mô sản xuất ngày càng tăng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 66,85 triệu đồng, gấp 1,44 lần năm 2020 và đứng thứ 4 toàn tỉnh. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển, huyện đã tích tụ, tập trung đất đai được gần 1.500ha để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, trong đó một số doanh nghiệp đã ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, tiêu biểu như: mô hình trồng dưa, rau màu trong nhà màng, nhà lưới tại thị trấn Yên Lâm, các xã Định Hòa, Định Bình, Yên Trung... mô hình trồng cây ăn quả tại các xã Yên Ninh, Yên Thọ... Chăn nuôi phát triển theo hướng trang trại, chăn nuôi công nghiệp, quy mô lớn, bảo đảm vệ sinh, an toàn với môi trường.

Các lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng phát triển mạnh, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 16,3%. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 39,3%, vượt mục tiêu nghị quyết đại hội. Thương mại - dịch vụ tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2023 đạt 6,1%. Môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng được cải thiện mạnh mẽ, thứ hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI) năm 2023 đứng thứ 10 toàn tỉnh, tăng 16 bậc so với năm 2022.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được đẩy mạnh; toàn huyện có trên 97% khu dân cư văn hóa, 98% gia đình văn hóa, 50% gia đình thể thao. Chất lượng giáo dục các cấp học, ngành học được nâng lên; giáo dục mũi nhọn nằm trong nhóm dẫn đầu của tỉnh. Là một trong số các huyện đi đầu trong việc cấp đất, hỗ trợ nhà ở, đưa đồng bào sinh sống trên sông lên bờ ổn định cuộc sống. An ninh chính trị, an ninh nông thôn, an ninh tư tưởng, văn hóa, an ninh dân tộc và tôn giáo được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Dẫu còn khó khăn, thách thức ở phía trước, nhưng với tiềm năng, thế mạnh sẵn có, trong giai đoạn mới hiện nay, Yên Định đang hội tụ nhiều yếu tố lợi thế để phát triển, như nằm gần các trung tâm kinh tế động lực của tỉnh và đặc biệt là gần với cao tốc Bắc Nam, với nút giao Thiệu Giang, có Quốc lộ 45 chạy dọc địa bàn huyện, đường nối Quốc lộ 217 - Quốc lộ 45 - Quốc lộ 47 đang dần hoàn thiện,... sẽ tạo hành lang giao thông thuận lợi và mở rộng không gian phát triển của huyện. Cùng với đó, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong huyện luôn có khát vọng vươn lên, tin tưởng rằng Yên Định sẽ có bước phát triển mới, “tìm lại chính mình”, trong nhóm các huyện dẫn đầu của tỉnh.

Bài và ảnh: Minh Hiếu