Yên Định cơ bản hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo

Chỉ sau một thời gian ngắn triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024 - 2025 (sau đây viết tắt là Chỉ thị số 22), huyện Yên Định đã có nhiều cách làm hiệu quả. Đến nay, Yên Định đã huy động nguồn lực để hỗ trợ cho các đối tượng đạt 91% chỉ tiêu giao và cơ bản hoàn thành việc hỗ trợ cho các gia đình xây nhà ở trên địa bàn huyện. Ngoài ra, huyện còn đóng góp nguồn lực để hỗ trợ cho các địa phương khác trong tỉnh.

Lãnh đạo huyện Yên Định trao kinh phí xây nhà cho hộ bà Lê Thị Sáng, ở xã Định Liên.

Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Hảo, thôn Bái Trại 1, xã Định Tăng có hoàn cảnh rất khó khăn, con cái có cuộc sống riêng nhưng cũng khá chật vật. Chồng mất, bà Hảo ở với người con trai. Trước đây bà tham gia thanh niên xung phong tại Đường 9 Nam Lào, nhưng do mất giấy tờ gốc chưa làm lại được nên không được hưởng chính sách của Nhà nước. Tuổi cao sức yếu, không có thu nhập, cuộc sống đã khó khăn lại càng thêm vất vả. Căn nhà trước đây đã xây từ lâu xuống cấp nghiêm trọng. Mùa mưa bão nước dâng vào tận nhà. Đã nhiều lần ban công tác mặt trận thôn Bái Trại 1 đề nghị xã hỗ trợ xây nhà cho bà Hảo, nhưng bà đều từ chối với lý do gia đình vẫn có thể khắc phục được và nhường suất đó cho hộ khác khó khăn hơn. Vừa qua, do ảnh hưởng của bão số 3 cùng với thời gian sử dụng nhà quá lâu nên nhà của bà Hảo bị sập một phần. Lúc này, bà mới đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ và được cấp trên xét hỗ trợ kinh phí 80 triệu đồng theo Chỉ thị số 22.

Chỉ sau hơn 1 tháng thi công, căn nhà của bà Hảo đã hoàn thành với tổng diện tích hơn 60m2, tổng trị giá 450 triệu đồng. Trong quá trình xây dựng, MTTQ và các tổ chức thành viên đã huy động nhân lực giúp tháo dỡ nhà cũ, san nền... chính quyền địa phương sát sao động viên, thăm hỏi; gia đình bà Hảo vay mượn thêm kinh phí để làm. Nhờ sự chung tay giúp sức của anh em họ hàng, bà con trong thôn, gia đình bà Hảo đã được ở trong ngôi nhà mới kiên cố, khang trang, giúp bà yên tâm vui sống tuổi già.

Lãnh đạo MTTQ huyện và chính quyền địa phương thăm, động viên gia đình bà Nguyễn Thị Hảo, xã Định Tăng trong căn nhà mới.

Đồng chí Lê Hữu Thức, Phó Chủ tịch UBND xã Định Tăng, chia sẻ: Qua rà soát, địa phương có 5 hộ thuộc đối tượng hỗ trợ theo Chỉ thị số 22, xã đã khẩn trương thực hiện đầy đủ, đúng các quy trình để các hộ sớm có nhà ở. Đến nay, có 1 nhà hoàn thiện, 2 nhà đã khởi công; 2 nhà còn lại dự đến năm 2025 sẽ xây dựng.

Gia đình bà Hảo là 1 trong số 158 hộ được hỗ trợ xây nhà mới theo Chỉ thị số 22 trên địa bàn huyện Yên Định. Đến nay đã có 143 hộ xây mới, 15 hộ sửa chữa. Qua rà soát, lấy ý kiến theo nhu cầu của các hộ, năm 2024 huyện hỗ trợ 100 hộ xây, sửa nhà; 58 hộ còn lại tiếp tục được hỗ trợ trong năm 2025.

Sau thời gian ngắn triển khai Chỉ thị số 22 (tính đến hết tháng 10/2024, đợt 1), huyện đã vận động hơn 7,9 tỷ đồng, đạt 91% chỉ tiêu giao. Huyện đã vận động được một số đơn vị hỗ trợ nhiều, như: Công ty TNHH MTV Trường Tuấn 100 triệu đồng, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Cường Thịnh Phát 100 triệu đồng, Hiệp hội nghề đá Yên Lâm 295 triệu đồng...

Lãnh đạo MTTQ huyện và chính quyền địa phương thăm, động viên gia đình bà Nguyễn Thị Hảo, xã Định Tăng trong căn nhà mới.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 22, huyện còn một số hộ chưa có đất ở hợp pháp, ban chỉ đạo huyện và UBND huyện đã chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị rà soát, tổng hợp hoàn thiện hồ sơ, phối hợp, đẩy nhanh tiến độ giải quyết đất cho các hộ.

Ông Lê Đức Thọ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, cho biết: Về cơ bản, khi thực hiện Chỉ thị số 22, huyện Yên Định nhận được sự đồng thuận, ủng hộ cao của các tầng lớp Nhân dân, bởi đây là chủ trương đúng, kịp thời và nhân văn. Do đó, huyện đã huy động được sự đóng góp của cán bộ, Nhân dân và các doanh nghiệp trên địa bàn huyện, con em xa quê đang làm ăn, sinh sống khắp mọi miền. Hiện nay, huyện vẫn đang tiếp tục vận động, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu; kinh phí còn lại huyện nộp về tỉnh sau khi hỗ trợ xong đợt 1 năm 2024 tại địa phương.

Bài và ảnh: Lê Hà