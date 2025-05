Xứng đáng với niềm tin của cấp ủy, chính quyền địa phương

Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, bảo vệ Nhân dân là nhiệm vụ hàng đầu, xuyên suốt được các cấp hội cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh thực hiện với nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.

Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh thị xã Nghi Sơn gặp gỡ, động viên người lầm lỗi đã được giúp đỡ tiến bộ.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, Hội CCB thị xã Nghi Sơn đã duy trì và thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ để thông tin thời sự, chính trị, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; chủ động nắm chắc tình hình, những vấn đề nổi cộm trên các lĩnh vực để định hướng tư tưởng cho cán bộ, hội viên. Cùng với đó, các cấp hội đã triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh phản bác tư tưởng, quan điểm sai trái, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và hội viên.

Chủ tịch Hội CCB thị xã Nghi Sơn Lê Văn Vân, cho biết: “Để việc tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, bảo vệ Nhân dân mang lại hiệu quả thiết thực, các cấp hội CCB thị xã Nghi Sơn đã đăng ký với cấp ủy, chính quyền địa phương thành lập các tổ CCB tự quản, tổ an ninh trật tự, tổ an toàn giao thông, tổ an ninh xã hội với hàng nghìn CCB tham gia hòa giải các vụ mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân và tham gia cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi. Đồng thời, chủ động nắm bắt những âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đưa ra biện pháp giải quyết kịp thời, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương”.

Một trong những hoạt động được các cấp hội CCB huyện Hoằng Hóa xác định trọng tâm, xuyên suốt là tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Theo đó, các cấp hội đặc biệt quan tâm đến việc giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, hội viên; tổ chức cho cán bộ, hội viên học tập đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh, của huyện về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Tiếp tục thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào thi đua “CCB gương mẫu”. Qua đó, giúp cán bộ, hội viên hiểu đúng và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và của địa phương, tích cực đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân. Các cấp hội cũng thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên và dư luận xã hội để phản ánh kịp thời với cấp ủy, chính quyền giải quyết hiệu quả những vấn đề nổi cộm ở địa bàn dân cư, không để hình thành điểm nóng.

Bằng những cách làm chủ động, sáng tạo, các cấp hội đã phát huy được tiềm năng, thế mạnh của các thế hệ CCB trong gìn giữ an ninh trật tự. Nhiều mô hình của CCB triển khai trong toàn tỉnh được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân đánh giá cao. Tiêu biểu như mô hình “1+2”, một gia đình CCB tuyên truyền, vận động hai gia đình gần nhau thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Mô hình “Tổ CCB 3 chủ động” đó là chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của CCB và dư luận Nhân dân; chủ động phản ánh, tham mưu cho cấp ủy và báo cáo hội cấp trên trong việc định hướng công tác tư tưởng; chủ động tham gia giải quyết, xử lý các vấn đề phức tạp, nảy sinh từ cơ sở theo sự phân công của lãnh đạo địa phương.

Hội CCB Thanh Hóa có số lượng hội viên đông, trong đó nhiều cán bộ, hội viên được đào tạo cơ bản qua các nhà trường trong và ngoài quân đội, có trình độ lý luận và tích lũy được nhiều kinh nghiệm hoạt động thực tiễn. Với năng lực và uy tín công tác, nhiều CCB đã được tín nhiệm bầu giữ các chức vụ trong cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể từ thôn, phố, đến cấp tỉnh. Giai đoạn 2019-2024, toàn tỉnh có 6.621 hội viên tham gia cấp ủy; 3.932 hội viên tham gia HĐND; 13.694 hội viên làm cán bộ thôn, phố. 5 năm qua, các cấp hội đã phát huy vai trò gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo nghị quyết của các cấp ủy đảng, chính quyền về các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Đồng thời trực tiếp chuyển tải ý kiến của Nhân dân để cấp ủy, chính quyền địa phương nắm bắt, giải quyết kịp thời, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, hội viên CCB và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Với những việc làm thiết thực, cụ thể, các cấp hội CCB trong tỉnh đã khẳng định được vai trò nòng cốt, vai trò cầu nối, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, chính quyền và Nhân dân. Để công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, bảo vệ Nhân dân lan tỏa sâu rộng hơn nữa, mỗi cán bộ, hội viên CCB tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bài và ảnh: Tố Phương