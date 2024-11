Xử lý xe tự chế, xe kéo

Trên nhiều tuyến giao thông của tỉnh Thanh Hóa từ nông thôn đến thành thị vẫn còn tình trạng xe tự chế, xe kéo tham gia vận chuyển hàng hóa lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ gây va chạm, tai nạn giao thông.

Lực lượng Công an huyện Thiệu Hóa ra quân kiểm tra, xử lý xe tự chế, xe kéo.

Trước tình hình trên, từ ngày 15/9/2024 Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành Kế hoạch chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh phối hợp với các lực lượng cảnh sát khác, công an các xã, phường, thị trấn tiến hành rà soát, thống kê số lượng phương tiện xe tự chế, xe kéo trên địa bàn từng xã, khu phố, thôn bản. Đồng thời, kết hợp tuyên truyền cho Nhân dân, nhất là các chủ phương tiện tiếp tục hiểu, nắm rõ các quy định của pháp luật về cấm lưu hành xe tự chế, sự nguy hiểm khi điều khiển các phương tiện này tham gia giao thông. Lực lượng công an cũng đã tổ chức vận động, yêu cầu chủ sở hữu các phương tiện xe tự chế, xe kéo ký cam kết tự giác tháo dỡ, không đưa các phương tiện này vào hoạt động trên các tuyến giao thông. Cùng với đó, huy động lực lượng, phương tiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung kiểm tra, xử lý triệt để, nghiêm minh, theo đúng quy định của pháp luật đối với các cơ sở sản xuất xe tự chế và đối tượng điều khiển xe tự chế, xe kéo vi phạm giao thông; kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ.

Trên địa bàn huyện Thiệu Hóa hiện có 283 phương tiện xe công nông, xe mô tô ba, bốn bánh tự chế hoạt động. Bên cạnh một số phương tiện chủ yếu phục vụ sản xuất nông nghiệp, sửa chữa xây dựng trong khu dân cư, vẫn còn nhiều phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 45 và các tuyến đường tỉnh. Trong đó, các phương tiện xe tự chế vốn được lắp ráp từ động cơ cũ, chở hoặc kéo hàng cồng kềnh, gây cản trở việc lưu thông của các phương tiện khác trên đường, không đảm bảo an toàn, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông.

Đại úy Lê Hữu Thuận, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an huyện Thiệu Hóa, cho biết: “Thực hiện cao điểm xử lý xe tự chế, xe kéo của Giám đốc Công an tỉnh, Công an huyện Thiệu Hóa đã chủ động rà soát, nắm tình hình để quản lý chặt chẽ các phương tiện xe tự sản xuất, lắp ráp; các cơ sở sản xuất, lắp ráp xe tự chế, xe kéo; khu vực, tuyến đường các loại phương tiện trên thường xuyên hoạt động. Trọng tâm là phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tố giác các hành vi vi phạm trên với cơ quan chức năng nhằm ngăn chặn, xử lý kịp thời. Đồng thời, thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng phương tiện tự chế, tự lắp ráp có ý thức tự giác chấp hành việc tháo dỡ và cam kết không sử dụng, không đưa loại phương tiện này ra tham gia giao thông. Cùng với đó, lực lượng công an huyện cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm với tinh thần “thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Sau 2 tháng ra quân, lực lượng công an trong tỉnh đã kiểm tra, phát hiện xử lý tổng số gần 300 trường hợp xe tự chế, xe kéo vi phạm, xử phạt hơn 200 triệu đồng, tạm giữ trên 30 phương tiện (hầu hết phương tiện bị tạm giữ đều không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông, xảy ra tai nạn khi tham gia giao thông) và yêu cầu nhiều chủ phương tiện tự tháo bỏ phần thùng xe cải tạo kéo theo, đưa phương tiện trở về nguyên trạng ban đầu.

Theo kế hoạch, chuyên đề xử lý xe tự chế, xe kéo sẽ được lực lượng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh thực hiện thường xuyên, liên tục đến cuối năm 2024. Vì vậy, để bảo đảm an toàn cho bản thân và mọi người khi tham gia giao thông, các tổ chức, cá nhân cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không đưa phương tiện tự chế tham gia giao thông, không điều khiển mô tô, xe gắn máy kéo theo xe khác, vật khác, không vận chuyển hàng hóa cồng kềnh, quá giới hạn cho phép.

Bài và ảnh: Quốc Hương