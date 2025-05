Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi!

Hôm nay, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta kỷ niệm trọng thể 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025) - người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và Nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người chiến sĩ cách mạng lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Ảnh minh họa.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - người đã cống hiến trọn cuộc đời mình để phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông ta, đất nước ta.

Trong đêm trường nô lệ, khi cả dân tộc đang bế tắc về tư tưởng, đường lối cứu nước, Người đã bôn ba khắp năm châu bốn biển, tìm thấy ở Chủ nghĩa Mác - Lênin ánh sáng soi đường cứu nước, cứu dân. Người đã đưa Chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam, sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam, dẫn dắt toàn dân tộc vượt qua mọi gian nan, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, đứng đầu là lãnh tụ Hồ Chí Minh, toàn thể Nhân dân Việt Nam đã vùng lên làm nên thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lật đổ chế độ thực dân, phong kiến, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do, xây dựng CNXH. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Nhân dân ta đã trường kỳ kháng chiến, chiến đấu kiên cường, đánh bại các kiểu chiến tranh xâm lược, làm nên một Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, làm nên Đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, đưa cả nước quá độ lên CNXH, bước vào kỷ nguyên thống nhất đất nước, đổi mới, phát triển.

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ hiện thực hóa khát vọng giải phóng dân tộc, đem lại độc lập và dân chủ cho Nhân dân Việt Nam, mà Người đã khởi xướng cuộc đấu tranh cho tự do trong thế giới thuộc địa. Người đã cống hiến cho cuộc đấu tranh của các dân tộc trên thế giới, vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Cả cuộc đời dâng hiến cho dân tộc, Người “chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước nhà được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”.

Thực hiện ý nguyện của Người, giữ trọn niềm tin vào con đường mà Đảng và Bác kính yêu đã chọn, 80 năm qua, đặc biệt là trong gần 40 năm đổi mới, đất nước ta ngày càng được xây dựng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, “chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh đúng vào thời điểm ý Đảng hòa quyện với lòng Dân trong khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, sớm xây dựng thành công CNXH, sánh vai với các cường quốc năm châu. Càng phấn khởi, tự hào, chúng ta càng tuyệt đối không chủ quan, thỏa mãn với những thành tựu đã đạt được. Trước yêu cầu của thực tiễn cách mạng hiện nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nguyện tiếp tục thực hiện và phát triển những tư tưởng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đó là: Luôn kiên định Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc, CNXH và đường lối đổi mới đất nước; kiên định phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên. Thấm nhuần Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng “Đảng cầm quyền”; tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; nâng cao hơn nữa bản lĩnh và trí tuệ của Đảng, để Đảng thực sự “là đạo đức là văn minh”. Tập trung tinh gọn bộ máy, tổ chức các cơ quan của Đảng, thực sự là “hạt nhân trí tuệ”, là “bộ tổng tham mưu”, đội tiên phong lãnh đạo cơ quan nhà nước. Nắm vững tư tưởng “thượng tôn pháp luật”; thực hành quan điểm "nước lấy dân làm gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của dân, do dân, vì dân và công cuộc đổi mới, phát triển đất nước. Thực hiện ước nguyện của Người về một quốc gia giàu mạnh, “sánh vai các cường quốc năm châu”, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên năm 2025 và tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 liên tục đạt 2 con số. Tiếp tục phát triển vận dụng tư tưởng của Hồ Chí Minh về xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong bối cảnh hợp tác quốc tế sâu rộng.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho Thanh Hóa tình cảm đặc biệt. Trong những thời khắc quan trọng của cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước, Người đã 4 lần về thăm Thanh Hóa. Tình cảm của Người, sự quan tâm đặc biệt của Người đã trở thành nguồn cổ vũ, động viên to lớn cho Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thanh Hóa vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, thách thức, không ngừng nỗ lực, cố gắng đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước. Thanh Hóa thực hiện lời căn dặn của Bác, đã trở thành hậu phương lớn vững chắc trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Và đến hôm nay, với khát vọng mãnh liệt hiện thực hóa mong mỏi của Người: “Tỉnh Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu”, toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh không ngừng quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, đưa Thanh Hóa bứt phá phát triển, đạt những kỳ tích mới, để trở thành cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng tạo thành tứ giác phát triển quan trọng ở phía Bắc của Tổ quốc; nằm trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, có nhiều đóng góp to lớn hơn cho đất nước.

Tháng 5 về bồi hồi nhớ Bác, kỷ niệm 135 năm Ngày sinh của Người, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa cùng với cả nước nguyện mãi mãi đi theo con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và Đảng ta đã chọn, kế tục trung thành, kế thừa xuất sắc và không ngừng phát triển sự nghiệp cách mạng vẻ vang; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần “tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc” để đưa quê hương, đất nước vững bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng như Di nguyện thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thanh Hóa