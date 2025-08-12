Xã Nông Cống: Nhiệm kỳ mới, niềm tin, động lực, khát vọng lớn

Thành quả đạt được từ giai đoạn trước là nền móng vững chắc để Đảng bộ và Nhân dân xã Nông Cống tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết, huy động các nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, thực hiện thành công những mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030, trở thành xã nông thôn mới nâng cao, từng bước phát triển theo định hướng đô thị văn minh.

Xã Nông Cống được thành lập vào ngày 1/7/2025 từ các xã: Vạn Thắng, Vạn Hòa, Minh Khôi, Minh Nghĩa, Vạn Thiện và thị trấn Nông Cống. Đây là bước tiến quan trọng trong việc tinh gọn bộ máy quản lý, nâng cao hiệu quả hành chính và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Sau sắp xếp, xã Nông Cống có tổng diện tích tự nhiên 50,7km2, quy mô dân số trên 50.400 người; có 44 thôn. Đảng bộ xã Nông Cống có 86 tổ chức cơ sở đảng, với 3.099 đảng viên. Đây là khu vực trọng điểm về kinh tế, văn hóa - xã hội với nhiều tiềm năng, lợi thế cho phát triển với hệ thống giao thông thuận lợi nằm dọc Quốc lộ 45, đường Nghi Sơn – Sao Vàng, đường bộ cao tốc Bắc - Nam, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đường Vạn Thiện - Bến En. Đặc biệt, xã nằm ngay nút giao đường cao tốc Bắc - Nam và giao nhau với đường kết nối Vạn Thiện - Bến En; đường kết nối từ Nông Cống đi cầu Nỏ Hẻn (Triệu Sơn). Những thuận lợi này là điều kiện tiên quyết để xã Nông Cống bứt phá trong tương lai.

Đến thời điểm hiện tại, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 75,05 triệu đồng. Trong sản xuất nông nghiệp, có 3 mô hình sản xuất nông nghiệp quy mô lớn; duy trì các mô hình nhà màng, nhà kính sản xuất rau, củ, quả ứng dụng công nghệ cao với diện tích khoảng 5.000m2. Đến nay, toàn xã đã tích tụ, tập trung được 148,14ha để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, từng bước ứng dụng công nghệ cao, trong đó có 8,6ha ứng dụng công nghệ cao...

Chương trình xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh được triển khai đồng bộ, quyết liệt, mang lại những chuyển biến tích cực và rõ nét trên địa bàn. Hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ, hiện đại, đạt các tiêu chí đô thị, cảnh quan môi trường ngày càng khang trang, sạch đẹp, chất lượng cuộc sống người dân được cải thiện đáng kể. Trước khi sáp nhập, có 1 xã được công nhận NTM kiểu mẫu; 2 xã được công nhận NTM nâng cao; 5 thôn được công nhận thôn NTM kiểu mẫu, 1 thôn được công nhận thôn thông minh. Toàn xã có 6 sản phẩm OCOP 3 sao là: Yến hũ chưng Nam Khánh, Hương bài Vạn Thắng, Yến thô Nam Khánh, Gạo tím Hương quê, Dưa Aiko, Gạo nếp Cung Điền.

Trong nhiệm kỳ qua, sự bứt phá trong phát triển công nghiệp và thu hút đầu tư chính là điểm nhấn nổi bật của địa phương. Trên địa bàn xã hiện có 29 dự án đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 2.270,1 tỷ đồng, diện tích thực hiện dự án khoảng 59ha. Một số dự án được đầu tư trên địa bàn xã đã giải quyết nhu cầu việc làm lao động của địa phương như: Công ty TNHH giày Kim Việt Việt Nam, Công ty TNHH MTV Trường Thắng, Công ty TNHH Dream F Thanh Hóa, Công ty TNHH Trường Phát Toàn Cầu, Công ty TNHH giầy Kim Doanh. Tổng số dự án điều chuyển về xã là 261 dự án, tổng mức đầu tư được phê duyệt 1.499 tỷ đồng, khẳng định Nông Cống là vùng đất hấp dẫn đối với các nhà đầu tư lớn.

Đặc biệt, ngày 3/7/2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Kết luận số 3915-KL/TU về chủ trương cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài (Công ty LARES PTE. PTD) thực hiện dự án Thung lũng gốm sứ Asean tại Cụm công nghiệp Vạn Thắng - Yên Thọ, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 5.139 tỷ đồng.

Việc hình thành các cụm công nghiệp không chỉ mở ra cơ hội chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, dịch vụ, mà còn góp phần giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động địa phương, thúc đẩy quá trình đô thị hóa và phát triển bền vững trong tương lai. Với môi trường đầu tư thông thoáng, cơ chế hỗ trợ kịp thời và hạ tầng ngày càng hoàn thiện, Nông Cống đã trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư lớn. Tổng vốn đầu tư toàn xã Nông Cống trong giai đoạn 2020-2025 đạt 1.062 tỷ đồng, một con số ấn tượng, thể hiện rõ quyết tâm và nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong việc huy động mọi nguồn lực cho phát triển, tạo diện mạo mới cho tương lai.

Song song với đó, công tác quy hoạch đô thị được triển khai đồng bộ, hướng tới xây dựng Nông Cống trở thành đô thị hiện đại, có bản sắc. Trong giai đoạn 2020-2025, trên địa bàn xã đã có 5 quy hoạch chung xây dựng xã đã được lập với diện tích trên 5.070ha. Các quy hoạch đã phủ kín toàn bộ địa bàn xã Nông Cống, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Đồng thời đang triển khai thực hiện 8 mặt bằng quy hoạch chi tiết 1/500, với tổng diện tích thực hiện quy hoạch trên 174ha.

Văn hoá - xã hội của xã đạt nhiều kết quả nổi bật, đời sống tinh thần của Nhân dân được nâng lên. Đến thời điểm này, 100% thôn giữ vững danh hiệu thôn văn hoá. Các chính sách về lao động việc làm, an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững được triển khai đồng bộ, kịp thời. Quốc phòng - an ninh được bảo đảm. Hệ thống chính trị được củng cố. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đảng viên được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Những kết quả trên đã minh chứng rõ nét về vai trò lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng trên nhiều lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Đồng thời, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm trong từng thời điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện. Thành quả đạt được cũng đến từ việc khai thác tốt tiềm năng lợi thế của các địa phương, lựa chọn đúng nội dung các mũi đột phá để huy động nguồn thực thực hiện.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nông Cống Đồng Minh Quân, chia sẻ: Kế thừa thành quả của nhiệm kỳ trước, xã Nông Cống sẽ tiếp tục phát huy những tiềm năng sẵn có để bứt phá với hệ thống cơ sở hạ tầng khá đồng bộ. Xã có kinh tế phát triển đa dạng, vừa có công nghiệp, tiểu - thủ công nghiệp, cụm làng nghề, thương mại - dịch vụ, nông nghiệp. Việc mở rộng địa giới hành chính tạo thêm nhiều dư địa mới, đặc biệt là có thêm nhiều quỹ đất dự phòng, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn.

Nhiệm kỳ 2025-2030, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, vẫn còn những thách thức ở phía trước, vì vậy xã Nông Cống đặt mục tiêu phấn đấu theo hướng phát triển nhanh về công nghiệp và thương mại - dịch vụ, có kết cấu hạ tầng đồng bộ, kinh tế phát triển bền vững, văn hóa - xã hội phát triển toàn diện, quốc phòng - an ninh bảo đảm.

Xã Nông Cống phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2026-2030 trên 11,5%. Thu nhập bình quân đầu người trên 100 triệu đồng người/năm. Đến năm 2030, xã phấn đấu đạt các tiêu chí cấp đô thị loại V. Nhằm hiện thực hóa những mục tiêu này, thời gian tới, xã Nông Cống tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, trách nhiệm, tư duy mới, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, tập trung triển khai quyết liệt việc chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội và đời sống Nhân dân. Đồng thời tạo đột phá trong cải cách hành chính và quản trị công, bảo đảm phục vụ người dân và doanh nghiệp hiệu quả. Cùng với đó, huy động tối đa mọi nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, từng bước phát triển theo định hướng đô thị.

Cùng với tiếp tục hoàn thiện quy hoạch chi tiết, quy hoạch tổng thể để thu hút các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng một cách đồng bộ và có mối liên kết chặt chẽ giữa các vùng, xã Nông Cống tập trung chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực để nâng cao hiệu quả công việc; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân.

Bí thư Đảng ủy xã Nông Cống Nguyễn Lợi Đức nhấn mạnh: Vận hành chính quyền 2 cấp, bước đầu xã Nông Cống cũng gặp một số khó khăn nhất định, song với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, sự đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm cao trong cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận của người dân nên hoạt động của xã được vận hành thông suốt, trơn tru ngay từ những ngày đầu sáp nhập, không để khoảng trống, gián đoạn trong giải quyết, xử lý công việc phục vụ Nhân dân. Cán bộ, Nhân dân xã luôn đoàn kết, thống nhất. Đây là một trong những điểm mạnh của cả hệ thống chính trị cùng toàn thể Nhân dân ở Nông Cống trong nhiều năm nay. Nhiệm kỳ tới, xã Nông Cống sẽ tiếp tục tập trung xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị có phẩm chất, đạo đức, phong cách, lề lối làm việc khoa học, tư duy đổi mới, sáng tạo, gần dân, ý thức tôn trọng, phục vụ Nhân dân.

Với phương châm hành động: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đảng bộ xã Nông Cống bước vào nhiệm kỳ 2025-2030 với một tâm thế mới, chủ động, tự tin và khát vọng đổi mới, phát triển mạnh mẽ. Những kết quả đạt được trong 5 năm qua, sẽ là tiền đề vững chắc, để Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Nông Cống thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và các chương trình trọng tâm, khâu đột phá đề ra, góp phần xây dựng xã Nông Cống ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nông Cống nhiệm kỳ 2025-2030, nhiều ý kiến tâm huyết của cán bộ, đảng viên và Nhân dân thể hiện niềm tin Đại hội sẽ mở ra chặng đường phát triển mới, sớm hiện thực hóa khát vọng xây dựng Nông Cống theo hướng các tiêu chí cấp đô thị.

Xây dựng chính quyền gần dân, sát dân và vì dân

Ông Phạm Minh Chính, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch HĐND huyện Nông Cống.

"Với vai trò là người từng giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nông Cống (cũ), tôi thực sự cảm nhận được những chuyển động tích cực ở huyện Nông Cống trước đây và xã Nông Cống hôm nay - từ kết cấu hạ tầng, đời sống đô thị đến cải cách hành chính và xây dựng Đảng.

Xã Nông Cống mới - mang trong mình bề dày lịch sử và chiều sâu văn hóa. Việc hợp nhất này không chỉ là sự cộng hưởng về địa giới, mà còn là sự kết nối những giá trị truyền thống tốt đẹp, nguồn lực con người và khát vọng phát triển mạnh mẽ. Tôi kỳ vọng Đại hội Đảng bộ xã Nông Cống lần thứ Nhất sẽ không chỉ là cột mốc chính trị quan trọng mà còn là bước khởi đầu cho một chặng đường phát triển bài bản, có chiều sâu. Vì thế, tôi mong muốn và tin tưởng xã sẽ khai thác tốt vị thế trung tâm, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa gắn với thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân, giữ vững an ninh trật tự và phát huy dân chủ cơ sở.

Thời cơ mới, vận hội mới nhưng kèm theo đó sẽ là những khó khăn, thách thức không nhỏ, vì thế tôi cho rằng điều kiện tiên quyết để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ là tiếp tục hoàn thiện bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng tinh gọn, hiệu quả, gần dân, sát dân và vì dân phục vụ. Có như vậy mới phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và khơi dậy được nguồn lực trong Nhân dân để đưa Nông Cống phát triển xứng tầm với vị thế vốn có."

Tiếp tục chăm lo cho người có công với cách mạng

Ông Nguyễn Hữu Chanh, Thương binh 1⁄4, thôn Cao Nhuận

"Là người dân của quê hương Nông Cống, tôi chứng kiến từng đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa, từng khu dân cư trong thôn được thắp sáng, chuyển mình xanh - sạch - đẹp. Có những điều tưởng như rất nhỏ như cột cờ mới, hàng cây thẳng lối, hệ thống thoát nước được làm lại... nhưng đó chính là dấu hiệu rõ nhất cho thấy chính quyền đang hành động vì dân.

Là thương binh 1⁄4, tỷ lệ thương tật 91%, tôi cảm nhận rõ sự nỗ lực của các cấp uỷ đảng, chính quyền trong thực hiện chính sách “đền ơn đáp nghĩa”. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp thiệt thòi, chưa được hưởng đầy đủ quyền lợi, hoặc thủ tục còn chồng chéo, gây khó khăn cho người dân, nhất là người cao tuổi, bệnh tật. Tôi kỳ vọng trong kỳ đại hội này, xã sẽ tiếp tục quan tâm rà soát, bổ sung và thực hiện hiệu quả hơn nữa các chế độ, chính sách dành cho người có công. Đồng thời, nâng cao chất lượng cán bộ thực thi chính sách ở cơ sở, những người trực tiếp “gặp dân, hiểu dân, hỗ trợ dân” để bảo đảm mọi quyền lợi chính đáng đều đến đúng người, đúng lúc."

Các quyết sách từ đại hội là nguồn xung lực để doanh nghiệp phát triển

Ông Nguyễn Văn Hà, Giám đốc Công ty TNHH Phương Hà, thôn Bắc Giang

"Đại hội đảng bộ xã Nông Cống lần thứ Nhất là sự kiện chính trị quan trọng, đưa ra những quyết sách mang tầm chiến lược cho chặng đường phát triển phía trước của quê hương. Các lĩnh vực đầu tư sản xuất, kinh doanh khu vực nông nghiệp - nông thôn, phát triển doanh nghiệp,... đều chịu tác động bởi những quyết sách này và đội ngũ doanh nhân chúng tôi kỳ vọng có được sức bật mới từ sự kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh từ thể chế mới.

Là doanh nghiệp kinh doanh ở nhiều lĩnh vực, như: thương mại, xây dựng,... trên địa bàn nhiều năm qua, hiện doanh nghiệp đang tạo việc làm cho hơn 200 lao động, tôi rất kỳ vọng Đại hội Đảng bộ xã Nông Cống lần này tiếp tục có các chính sách thu hút đầu tư dự án lớn, qua đó tạo nhiều việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động. Đặc biệt, việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp sẽ giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn khi thực hiện các thủ tục hành chính, doanh nghiệp sẽ có cơ hội tiếp cận chính quyền địa phương dễ dàng, được hỗ trợ giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Tôi cũng mong muốn đội ngũ cán bộ xã Nông Cống nhiệm kỳ mới sẽ sâu sát, quan tâm tháo gỡ khó khăn, tìm hướng đi mới, tạo điều kiện cho đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân phát triển, nhất là trong thời kỳ chuyển đổi số và hội nhập kinh tế sâu rộng hiện nay. Hy vọng sẽ có thêm các chủ trương, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, từ khâu tiếp cận đất đai, xúc tiến thương mại, cải cách hành chính, thu hút đầu tư... Với nền tảng vững chắc đã có cùng tinh thần đổi mới đang lan tỏa, tôi tin tưởng xã Nông Cống sẽ có thêm nhiều bước tiến trong tiến trình xây dựng xã phát triển đồng bộ, hiện đại, bền vững, văn minh."

Cần các cơ chế, chính sách sát nhu cầu thực tiễn để hiện thực hoá mục tiêu trở thành đô thị

Ông Phạm Văn Thắng - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác mặt trận thôn Cao Nhuận, xã Nông Cống.

"Thôn Cao Nhuận trước đây thuộc xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống cũ, có 265 hộ với hơn 1.000 nhân khẩu, phần lớn người dân sống dựa vào nông nghiệp. Với sự năng động, tích cực trong phát triển sản xuất nên thu nhập bình quân đầu người đến thời điểm này đạt 70 triệu đồng/năm.

Mặc dù là đơn vị thôn kiểu mẫu với hạ tầng được đầu tư đồng bộ nhưng trong lộ trình phát triển tới đây - đặc biệt là thực hiện các tiêu chí để xã Nông Cống trở thành đô thị vào năm 2030 thì từ mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, xã cần nghiên cứu xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp với nhu cầu thực tiễn, hài hoà giữa các đơn vị cơ sở, qua đó vừa tạo nguồn lực “kích cầu” vừa cổ vũ được tinh thần đoàn kết, sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các tiêu chí. Chúng tôi mong rằng, các cơ chế, chính sách sẽ hướng trọng tâm vào đầu tư hạ tầng cơ sở, các thiết chế văn hoá; phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập của người dân đạt trên 100 triệu đồng/người/năm như chỉ tiêu đại hội đề ra.

Từ vị trí công tác của mình, tôi nghĩ rằng, cán bộ lãnh đạo nếu được chọn lựa đúng, được dân tin thì dù việc khó đến đâu cũng có thể làm được. Vì thế, cùng với sự tin tưởng vào bộ máy lãnh đạo nhiệm kỳ mới, chúng tôi - những người dân, đảng viên ở cơ sở sẽ luôn phát huy vai trò gương mẫu, đồng hành để nghị quyết đại hội sớm đi vào cuộc sống."

Nội dung và Ảnh: Yến Phương

Đồ họa: Mai Huyền