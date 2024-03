Bảng Giá Phim Cách Nhiệt 3M Chính Hãng 2024: Đại Lý Film 3M Chính Hãng

Phim cách nhiệt 3M chính hãng là thương hiệu phim cách nhiệt cho ô tô được ưa chuộng và sử dụng rộng rãi nhất trên thị trường Việt Nam. Do đó, tình trạng phim cách nhiệt 3M giả mạo và nhái thương hiệu phim 3M xuất hiện nhiều, khiến cho các chủ xe phải cảm thấy lo ngại khi lựa chọn dán phim cách nhiệt 3M cho xe của mình. Minh Thành Auto tự hào mang đến cho khách hàng những sản phẩm phim cách nhiệt 3M chính hãng.

(Lợi ích dán phim cách nhiệt 3M chính hãng)

Nhận thức được tầm quan trọng này, bài viết này sẽ mang đến cho bạn góc nhìn toàn diện về phim cách nhiệt 3M cũng như chi tiết về Bảng Giá Phim Cách Nhiệt 3M Chính Hãng 2024, bao gồm giá cả và những kinh nghiệm của chúng tôi trong việc nhận biết hàng thật, hàng giả khi quyết định lựa chọn phim cách nhiệt 3M Crystalline cho chiếc xe của mình.

Đánh giá và lý do lựa chọn đại lý phim cách nhiệt ô tô 3M chính hãng

Phim cách nhiệt 3M Crystalline 200 lớp được Tổ chức Chống ung thư da Mỹ công nhận giúp bảo vệ hành khách trong xe khỏi tổn thương do tia UV, giảm nguy cơ ung thư da với khả năng chặn tới 99% tia UVA và UVB. Làm nó khác biệt so với các sản phẩm khác trên thị trường. Đây là một số điểm mạnh khiến phim cách nhiệt 3M trở thành lựa chọn hàng đầu cho xe hơi tại Việt Nam, Thanh Hóa, Ninh Bình và Vinh:

Đánh giá phim cách nhiệt 3M:

- Cắt giảm được 62% lượng nhiệt và chặn tới 99,9% tia UV, mang lại bảo vệ tối đa.

- Độ trong suốt với mức xuyên sáng 20%, giảm chói loá nhờ công nghệ chế tạo tiên tiến.

- Không ảnh hưởng tới tín hiệu của điện thoại di động, GPS hay radio.

- Bảo vệ chống UV với chỉ số SPF trên 1000, hiệu quả gấp 20 lần kem chống nắng thông thường.

Bảo Hành Điện Tử E-Warranty của 3M:

Nhằm hạn chế tình trạng hàng fake trên thị trường, 3M Việt Nam triển khai chương trình "bảo hành điện từ" để khách hàng có thể check online các thông tin liên quan đến việc dán film: model xe, biển số xe, ngày dán film 3M , mã film 3M cho từng vị trí kính dán. Chính sách bảo hành phim cách nhiệt 3M tạiMinhthanhauto.vn bao gồm cam kết về chất lượng sản phẩm và dịch vụ sau bán hàng như sau:

- Màu sắc phim cách nhiệt: Không đổi màu, mất màu trong 10 năm.

- Keo phim cách nhiệt: Không bong tróc, phòng rộp trong 10 năm.

- Phim cách nhiệt: Không xuất hiện vết rạn, nứt trên bề mặt phim.

Lý do lựa chọn đại lý phim cách nhiệt ô tô 3M chính hãng uy tín

Dưới đây là 5 lý do mà bạn nên dán phim cách nhiệt 3M tại Đại lý chính hãng:

- Yên tâm 100% về chất lượng sản phẩm, giá cả hợp lý: Được 3M trực tiếp ký kết hợp đồng đại lý ủy quyền chính hãng. Công khai bảng giá phim cách nhiệt 3m chính hãng 2024.

- Dịch vụ chu đáo, chuyên nghiệp: Quy trình tư vấn và chăm sóc khách hàng nhiệt tình, cung cấp đầy đủ thông tin về sản phẩm, bảo hành điện tử.

- Phòng thi công hiện đại đạt tiêu chuẩn 3M: Phòng thi công luôn được vệ sinh sạch sẽ, hệ thống ánh sáng hiện đại giúp việc thi công dán phim chính xác.

- Đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo chuẩn 3M toàn cầu: Minh Thành Auto thường tổ chức các khóa đào tạo kiến thức về sản phẩm, kỹ thuật thực hành, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình dán phim.

- Chế độ bảo hành điện tử chính hãng đến 10 năm, nói không với bảo hành giấy: Khách hàng dán phim cách nhiệt 3M tại các đại lý ủy quyền chính hãng của 3M sẽ được yêu cầu để lại thông tin và 3M sẽ gửi mail xác nhận kích hoạt bảo hành điện tử thành công.

Bảng Giá Phim Cách Nhiệt 3M Chính Hãng 2024

Tại MinhThanhAuto.vn, chúng tôi cung cấp dịch vụ dán phim cách nhiệt cho ô tô với một loạt các sản phẩm chất lượng cao từ các thương hiệu hàng đầu như 3M Crystalline, 3M Ceramic.

Dưới đây là bảng giá phim cách nhiệt 3M chính hãng 2024:

(Bảng Giá Dán Phim Cách Nhiệt 3M Chính Hãng cập nhật mới nhất 2024)

Khi lựa chọn dán phim cách nhiệt 3M cho xe hơi, chủ xe được linh hoạt chọn lựa áp dụng cho toàn bộ kính xe hoặc chỉ những khu vực cụ thể như kính lái, kính sườn trước và sau, kính hông, cũng như cửa sổ trời.

Minh Thành Auto là đại lý phân phối phim cách nhiệt 3M Ceramic ‘’ SIÊU TIẾT KIỆM ‘’. Được thiết kế để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng tại Thanh Hóa, Ninh Bình và Hoàng Mai (Nghệ An), gói này bao gồm ba loại phim: IR70 (New), IR35 (New), và IR15 (New) nhấn mạnh vào việc cung cấp hiệu suất cao với chi phí thấp. Ngăn chặn tới 99% tia UV và giúp giảm nhiệt độ bên trong xe một cách hiệu quả, với công nghệ Nano Ceramic tiên tiến.

Sự lựa chọn này phụ thuộc vào loại phim cách nhiệt và nhu cầu cụ thể của chủ xe, và có thể ảnh hưởng đến giá cả dịch vụ. Để hiểu rõ hơn về các tùy chọn và bảng giá dành cho từng loại xe và vị trí dán, khách hàng nên tìm hiểu thêm thông tin chi tiết.

Lý do lựa chọn dán phim cách nhiệt 3M Crystalline

(Lý do nên dán phim cách nhiệt 3M Crystalline tại MinhThanhAuto.vn)

Chống Nóng Hiệu Quả:

Trong cái nóng gay gắt của mùa hè năm 2024 ở Việt Nam, việc lựa chọn dán phim cách nhiệt 3M cho ô tô trở nên cực kỳ quan trọng. Phim cách nhiệt 3M không chỉ giúp giảm đến 60% nhiệt độ do ánh nắng mặt trời gây ra mà còn mang lại không gian mát mẻ, dễ chịu cho người sử dụng. Điều này đặc biệt có ích trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại các tỉnh miền trung. Đừng quên tham khảo “Bảng Giá Phim Cách Nhiệt 3M Chính Hãng 2024” để đảm bảo bạn chọn được sản phẩm chất lượng với mức giá tốt nhất.

Bảo Vệ Tối Đa Khỏi Tia UV:

Với thời tiết nắng nóng khắc nghiệt ở Việt Nam, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hoàng Mai (Nghệ An) việc lựa chọn phim cách nhiệt 3M là giải pháp lý tưởng để bảo vệ bạn và ô tô khỏi tác động xấu của tia UV. Dán phim cách nhiệt 3M Crystalline có khả năng chặn tới 99% tia UV, giảm nguy cơ tổn thương da và bệnh lý liên quan đến mắt, đồng thời giữ cho nội thất xe như mới lâu dài.

Sản phẩm này không chỉ bảo vệ sức khỏe mà còn giúp tiết kiệm chi phí bảo dưỡng nội thất. Để biết chi tiết và lựa chọn sản phẩm phù hợp, hãy tham khảo “Bảng Giá Phim Cách Nhiệt 3M Chính Hãng 2024”, đảm bảo bạn có được sự bảo vệ tốt nhất với mức giá cạnh tranh.

Giảm Chói Lóa Hiệu Quả:

Khi dán phim cách nhiệt 3M, một trong những tính năng đáng giá chính là khả năng giảm chói lóa hiệu quả. Phim cách nhiệt ô tô 3M được thiết kế để lọc ánh sáng mặt trời, giảm thiểu đáng kể sự chói lóa khi lái xe dưới ánh nắng gắt, đặc biệt là trong những giờ cao điểm như 10 giờ sáng đến 4h chiều.

Tính năng này không chỉ tăng cường sự thoải mái cho người lái mà còn cải thiện an toàn đường bộ bằng cách giảm rủi ro mất tập trung. Để biết thêm thông tin và cập nhật “Bảng Giá Phim Cách Nhiệt 3M Chính Hãng 2024”. Dán phim cách nhiệt 3M tại MinhThanhAuto.vn để đảm bảo dán phim cách nhiệt 3M chính hãng.

Không cản sóng điện thoại, GPS

Sử dụng phim cách nhiệt 3M không chỉ nâng cao hiệu quả cách nhiệt và giảm chói lóa mà còn đảm bảo không chắn sóng điện thoại, GPS, và các thiết bị điện tử khác trong xe.

Thi công Dán phim cách nhiệt 3M chính hãng tại MinhThanhAuto.vn

So Sánh Phim Cách Nhiệt 3M và Llumar 2024

Khi so sánh phim cách nhiệt 3M và LLumar, cả hai thương hiệu đều mang lại giá trị cho người sử dụng với công nghệ tiên tiến và cung cấp khả năng cản nhiệt và chống tia UV ở mức tốt. Tuy nhiên vẫn có vẫn có sự khác biệt về công nghệ và giá cùng Minh Thành Auto phân tích trong bài viết dưới đây.

Phim cách nhiệt 3M nổi bật với công nghệ sản xuất độc quyền 200 lớp và phổ biến rộng khắp trên thế giới. Phim cách nhiệt 3M cung cấp khả năng truyền sáng vượt trội, lên đến hơn 90% cho một số sản phẩm, là tỷ lệ không dễ đạt được trong ngành. Sự đa dạng về sản phẩm từ 3M phục vụ từ nhu cầu bình dân đến cao cấp, với chế độ bảo hành lên đến 10 năm là một trong những điểm mạnh của hãng.

Trong khi đó, phim cách nhiệt LLumar cũng sử dụng công nghệ Nano Ceramic hiện đại và có cấu tạo 7 lớp chắc chắn giúp ngăn chặn tia UV và hạn chế sự hấp thụ nhiệt từ ánh sáng mặt trời. LLumar mang lại sự lựa chọn với mức giá cạnh tranh, tập trung vào việc cung cấp lớp phủ chất lượng cao với khả năng cản nhiệt và chống tia UV đáng kể.

(Bảng so sánh thông số kỹ thuật Phim cách nhiệt 3M và LLumar)

Cuối cùng, lựa chọn giữa dán phim cách nhiệt 3M và phim cách nhiệt LLumar phụ thuộc vào nhu cầu cá nhân, ngân sách, và ưu tiên về chất lượng cũng như dịch vụ hậu mãi. Cả hai đều là những lựa chọn xuất sắc, với lợi thế về chất lượng và công nghệ tiên tiến.

Dán phim cách nhiệt 3M chính hãng uy tín tại Thanh Hóa:

Minh Thành Auto, với 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nâng cấp và trang bị đồ chơi xe ô tô tại Thanh Hóa. Đại lý chính hãng phim cách nhiệt 3M tại Thanh Hóa, Ninh Bình, Hoàng Mai (Nghệ An) hiện đang triển khai chương trình giảm giá 20% cho phim cách nhiệt 3M.

Năm 2023, 3M Auto Film Việt Nam vinh danh Minh Thành Auto là một trong 10 đại lý phim cách nhiệt 3M có dịch vụ và bán hàng tốt nhất tại Việt Nam. Minh Thành Auto tự hào mang đến cho khách hàng những sản phẩm phim cách nhiệt 3M chính hãng và dịch vụ tốt nhất.

Chương trình giảm giá 20% phim cách nhiệt 3M áp dụng từ ngày 1 tháng 3 đến hết 30/8. Để biết thêm chi tiết quý khách hàng có thể liên hệ tại:

