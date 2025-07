Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, toàn diện

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thể hiện rõ hiện nay nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh Nhân dân, biên phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ được củng cố vững chắc; sức mạnh tổng hợp và khả năng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh được tăng cường. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh góp ý bổ sung thêm một số giải pháp sau:

Không ngừng nâng cao chất lượng công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn chặt với thế trận an ninh Nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc. Chủ động rà soát, bổ sung các phương án, kế hoạch tác chiến, ứng phó với thiên tai, sự cố môi trường, dịch bệnh trên địa bàn, bảo đảm xử lý hiệu quả các tình huống ngay từ cơ sở. Tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ các cấp vững chắc cả về tiềm lực và thế trận. Trọng tâm là đẩy mạnh đầu tư các công trình quốc phòng lưỡng dụng ở các khu vực chiến lược như biên giới, ven biển, vùng sâu, vùng xa; phát huy hiệu quả các công trình đang khai thác như đường tuần tra biên giới, thao trường huấn luyện, công trình phòng thủ dân sự, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh bền vững. Nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; huấn luyện sát với địa hình, phương án chiến đấu, yêu cầu bảo vệ mục tiêu trọng điểm của tỉnh. Tăng cường rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy; đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác chỉ huy, quản lý, huấn luyện. Chăm lo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên vững mạnh, rộng khắp. Tổ chức sắp xếp, bố trí đúng, đủ lực lượng theo quy định; nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng cơ động, đáp ứng yêu cầu xử trí các tình huống quốc phòng - an ninh, phòng thủ dân sự tại chỗ. Phát huy vai trò của lực lượng vũ trang trong các hoạt động xã hội, nhất là XDNTM, giảm nghèo bền vững... Chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn để tạo sức mạnh tổng hợp, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trên toàn tỉnh.

Đại tá Phạm Văn Sâm

Phó Bí thư Thường trực, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh