Xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự

Với trên 70 mô hình tự quản về an ninh trật tự (ANTT) đang duy trì hoạt động hiệu quả trên địa bàn, huyện Quảng Xương đã phát huy tối đa vai trò của Nhân dân trong xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT, góp phần giữ vững ổn định ANTT ngay tại địa bàn cơ sở.

Người dân xã Quảng Lộc ký cam kết tham gia phòng ngừa tội phạm cố ý gây thương tích, giết người.

Xã Quảng Lưu có 2.131 hộ dân, với 10.306 nhân khẩu, cư trú tại 6 thôn. Với đặc điểm vị trí địa lý giáp biển và có các trục đường 4A, 4B, 4C đi qua, đường giao thông liên xã từ Quốc lộ 1A đến Quảng Lưu cùng nhiều yếu tố nội tại đã tạo điều kiện thuận lợi để xã phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống thu nhập của người dân. Bên cạnh những thuận lợi, trên địa bàn xã cũng tiềm ẩn những nguy cơ gây mất ổn định ANTT. Thực tế, xã Quảng Lưu từng là một trong những địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT. Hằng năm, số vụ việc xảy ra nhiều, đối tượng đông, đặc biệt là các vụ việc liên quan đến tội cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, ma túy.

Từ năm 2020, khi lực lượng công an chính quy được bố trí tại địa phương, Đảng ủy, UBND, Ban chỉ đạo ANTT xã Quảng Lưu thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Công an xã triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh với các loại tội phạm, gắn với phát động sâu rộng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Theo đó, hằng năm Công an xã đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã ban hành các nghị quyết, kế hoạch triển khai công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn. Đồng thời, thành lập 6 tổ bảo vệ ANTT, lực lượng này luôn hỗ trợ tích cực cho Công an xã trong công tác bảo đảm ANTT ở các khu dân cư.

Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, Công an xã chủ trì thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác tuần tra và huy động các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở các thôn cùng tham gia. Qua tuần tra, Công an xã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến ANTT, các vụ va chạm giao thông; phát hiện giải tán các đám đông tụ tập tiểm ẩn nguy cơ gây mất ANTT; hòa giải thành công các mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân.

Để đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xã Quảng Lưu tập trung xây dựng, duy trì, nhân rộng một số mô hình tự quản về ANTT. Nổi bật là các mô hình: “Camera với ANTT” với 82 mắt, “Chung tay cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng”, “Xã an toàn về ma túy, không ma túy”, “Dòng họ tự quản về ANTT”, “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy”, “Điểm chữa cháy công cộng”... Các mô hình trên không chỉ góp phần hiệu quả trong công tác phòng ngừa tội phạm, mà còn đưa phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” lan tỏa sâu rộng trong quần chúng Nhân dân. Theo đó, số vụ việc vi phạm liên quan đến ANTT giảm đáng kể theo từng năm. Đặc biệt, từ đầu năm 2025 đến nay trên địa bàn xã chưa xảy ra vụ việc nào liên quan đến ANTT.

Tương tự, xã Quảng Lộc trước đây “bị” Ban Chỉ đạo 138 huyện Quảng Xương xếp vào diện xã trọng điểm phức tạp về ANTT và trật tự an toàn xã hội. Từ khi công an chính quy được đưa về xã, lực lượng này luôn gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của Nhân dân và làm việc tận tụy theo phương châm “Việc gì cần công an có, việc gì khó có công an, gọi là thấy”. Cán bộ, chiến sĩ Công an xã đã không quản ngại khó khăn gian khổ, bám nắm địa bàn, xem địa bàn cơ sở là nhà của mình, sử dụng nghiệp vụ sâu, giải quyết ngay những bất cập, mâu thuẫn trong Nhân dân “thấu tình đạt lý”. Đồng thời, thực hiện tốt công tác “Dân vận khéo” để Nhân dân hiểu rõ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từ đó, tự ý thức chấp hành nghiêm pháp luật. Hơn nữa, qua công tác “Dân vận khéo” để biến mỗi công dân là một chiến sĩ bảo vệ an ninh Tổ quốc và trật tự an toàn xã hội.

Với những việc làm cụ thể, thiết thực, đã giúp tình hình ANTT và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Quảng Lộc chuyển biến rõ rệt. Theo Trưởng Công an xã Lê Bá Thái, các vụ việc khiếu nại, khiếu kiện, đánh nhau, trộm cắp, ma túy trên địa bàn năm sau giảm sâu hơn so với năm trước. Đặc biệt, từ đầu năm 2025 đến nay không xảy ra vụ việc liên quan đến ANTT nào, làng trên xóm dưới yên vui, người với người trong cộng đồng dân cư cư xử hòa nhã, giúp đỡ lẫn nhau. Thanh, thiếu niên tu chí học hành, lao động sản xuất, chăm lo phát triển kinh tế gia đình.

Các mô hình tự quản về ANTT đang duy trì hoạt động hiệu quả tại các khu dân cư trên địa bàn huyện Quảng Xương đã phát huy tối đa vai trò của Nhân dân trong việc xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT và biến mỗi công dân là một chiến sĩ bảo vệ an ninh Tổ quốc, trật tự an toàn xã hội.

Bài và ảnh: Mai Phương