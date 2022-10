Thông báo đình chỉ sinh hoạt đảng đối với đảng viên

Ngày 5-10-2022, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa có Thông báo số 98-TB/UBKTTU về việc đình chỉ sinh hoạt đảng đối với đảng viên. Nội dung như sau:

- Căn cứ Điều lệ Đảng;

- Căn cứ Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28-7-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng;

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025;

- Căn cứ Quyết định khởi tố bị can số 350/QĐ-CSKT, ngày 5-10-2022 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa; Lệnh bắt bị can để tạm giam số 103/LB-CSKT, ngày 5-10-2022 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đối với bị can Đinh Cẩm Vân, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Tài chính, đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, phạm vào khoản 3, Điều 356, Bộ Luật Hình sự.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng đối với đồng chí Đinh Cẩm Vân, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Tài chính. Thời gian đình chỉ sinh hoạt đảng tính theo thời hạn quy định của pháp luật (kể cả gia hạn, nếu có).

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa