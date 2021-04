Quan tâm giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo phòng ngừa tham nhũng

Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh, trong quý I–2021 các cơ quan, tổ chức đã quan tâm công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo nhằm phòng ngừa tham nhũng.

Ban giám sát đầu tư của cộng đồng trao đổi về nội dung giám sát việc xây dựng công trình hạ tầng khu tái định cư tại tổ dân cư số 16 xã Xuân Hòa (Thọ Xuân).

Các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đã giải quyết 229/261 vụ việc khiếu nại (đạt 87,7%); trong đó cấp tỉnh giải quyết 36/40 vụ, các vụ việc khiếu nại còn lại Chủ tịch UBND tỉnh mới giao cho các cơ quan chuyên môn đang được tập trung giải quyết; cấp huyện giải quyết 130/144 vụ (đạt 90,3%); cấp sở, ngành không phát sinh vụ việc; cấp xã giải quyết 63/77 vụ (đạt 81,8%). Kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại cho thấy, nội dung đơn, thư khiếu nại đúng chiếm 1,7%; khiếu nại sai chiếm 80,8%; khiếu nại có đúng có sai chiếm 17,5%. Các cơ quan có thẩm quyền đã ban hành 143/152 quyết định phải tổ chức thực hiện (đạt 94,1%). Qua giải quyết khiếu nại đã trả lại cho công dân 161,6m2 đất.

Về nội dung đơn thư tố cáo, các cơ quan, tổ chức đã giải quyết 20/24 vụ (đạt 83,3%), 4 vụ việc còn lại đang tập trung giải quyết. Qua giải quyết tố cáo đã thu hồi về cho Nhà nước 734 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính 21 người; trong kỳ có 18/18 quyết định phải tổ chức thực hiện, đạt 100%.

Đáng chú ý, nội dung các đơn thư khiếu nại, tố cáo do công dân gửi đến, chủ yếu vẫn liên quan đến việc quản lý đất đai, cấp quyền sử dụng đất ở cơ sở, chế độ, chính sách xã hội cho người dân, việc thu chi các khoản đóng góp của Nhân dân cho xây dựng cơ sở hạ tầng, trường học, tài chính ngân sách xã... Điểm lại các vụ án tham nhũng, kinh tế do các cơ quan tố tụng đang thụ lý trong quý I–2021, cho thấy, những lĩnh vực trên vẫn là những lĩnh vực nhạy cảm, “nóng”, thường xảy ra các vi phạm. Chẳng hạn như: vụ án do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh mới khởi tố hồi tháng 3–2021 tại thị trấn huyện Ngọc Lặc và đang trong giai đoạn điều tra liên quan đến việc buông lỏng, vi phạm trong quản lý đất đai của cán bộ huyện và cơ sở, cấp sổ đỏ cho 4 hộ dân thuộc đất quản lý của UBND huyện Ngọc Lặc gây thiệt hại cho 4 hộ dân hơn 1 tỷ đồng. Hoặc 1 vụ án khác, xảy ra tại xã Thượng Ninh (Như Xuân) do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Như Xuân đang điều tra, liên quan đến việc vi phạm trong thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo vùng đặc biệt khó khăn, với gần 150 hộ dân bị ảnh hưởng. Hay vụ án xảy ra tại xã Yên Lạc (Như Thanh) đang được Công an huyện Như Thanh thụ lý, theo điều tra ban đầu lợi dụng chủ trương của UBND xã Yên Lạc thu lại các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có các hộ dân để dồn điền đổi thửa, ông Lê Đình Hợi ở thôn Đồng Trung, xã Yên Lạc đã nhận giấy của các hộ mà không nộp cho UBND xã, đồng thời không trả lại mà đem đi cầm cố, lấy tiền vào mục đích sử dụng cá nhân...

Theo thống kê, trong quý I-2021, cơ quan công an đã phát hiện, khởi tố 24 vụ, 23 bị can phạm tội về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu. Viện Kiểm sát Nhân dân thụ lý thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra 19 vụ, 28 bị can (số cũ 15 vụ, 24 bị can; số mới 3 vụ, 4 bị can; phục hồi 1 vụ án). Cơ quan công an đã kết thúc điều tra đề nghị truy tố 4 vụ, 6 bị can. Tòa án Nhân dân đã xét xử 3 vụ, 7 bị cáo; trả hồ sơ điều tra bổ sung 1 vụ, 1 bị cáo.

Thực hiện nhiệm vụ thanh tra phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, trong quý I–2021 Thanh tra tỉnh và các tổ chức thanh tra đã bám sát kế hoạch thanh tra được phê duyệt, tập trung trong các lĩnh vực: quản lý tài chính ngân sách, quản lý đất đai, quản lý thu chi tài chính tại các trường học... Các tổ chức thanh tra trong tỉnh đã triển khai 60 cuộc thanh tra hành chính, trong đó có 19 cuộc thanh tra kỳ trước chuyển sang, triển khai mới 41 cuộc; 54 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 6 cuộc thanh tra đột xuất; đã kết thúc thanh tra trực tiếp 45 cuộc, ban hành kết luận 45 cuộc. Kết quả thanh tra đã phát hiện sai phạm 17.011,77 triệu đồng và 102.499m2 đất; kiến nghị thu hồi 629,77 triệu đồng (đã thu 516,63 triệu đồng, đạt 82%), kiến nghị khác 16.382 triệu đồng.

Tuy nhiên, theo nhận định của các cơ quan chức năng, việc phát hiện, xử lý tham nhũng còn ít, trong khi tình trạng tham nhũng ngày càng tinh vi, phức tạp, công tác giám định phục vụ điều tra các vụ án về kinh tế, chức vụ, tham nhũng chưa đạt yêu cầu; kết quả thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt còn thấp; một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng hiệu quả chưa cao. Bên cạnh đó, việc tự kiểm tra nhằm phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị dù đã được triển khai nhưng vẫn còn hạn chế.

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tham nhũng, theo đề xuất của Thanh tra tỉnh, trong quý II và các tháng còn lại của năm 2021, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị cần phải tiếp tục coi trọng thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nhất là Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019–2021 đã được UBND tỉnh ban hành, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch. Việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng cần được thực hiện quyết liệt hơn, gắn với thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp. Các cấp, các ngành cần tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế - xã hội, xây dựng nền hành chính hiện đại, văn minh, liêm chính, với mục tiêu dễ thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát để phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, cần tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, thanh tra, kiểm toán của Nhà nước tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, dư luận quan tâm như: đất đai, quản lý tài chính, tài sản công; việc đấu thầu, đấu giá; lĩnh vực có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Chú trọng thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước của các cấp, các ngành; thanh tra thực hiện chức trách, công vụ gắn hoạt động thanh tra với giải quyết tố cáo tham nhũng, lãng phí; tập trung phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế.

Bài và ảnh: Việt Linh