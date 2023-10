Nông Cống tập trung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong giai đoạn hiện nay, không chỉ trước mắt mà là chiến lược lâu dài của cả hệ thống chính trị. Bám sát Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị, trên tinh thần quán triệt quan điểm kết hợp hài hòa giữa “xây” và “chống”, giai đoạn 2018-2023 các cấp ủy đảng, chính quyền, Ban Chỉ đạo 35 huyện Nông Cống đã phát huy tốt vai trò đấu tranh sâu rộng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn.

Công an huyện Nông Cống phối hợp tuyên truyền pháp luật cho đoàn viên, thanh niên, học sinh trong các trường học trên địa bàn huyện.

Nhận thức thanh niên đóng vai trò quan trọng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, quyền Bí thư Huyện đoàn Nông Cống Trần Thị Tâm cho biết: Huyện đoàn thường xuyên tổ chức tập huấn, tuyên truyền pháp luật về sử dụng mạng xã hội cho đoàn viên, thanh niên; thành lập các trang, nhóm trên facebook, zalo nhằm tuyên truyền, tập hợp, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên, mạnh dạn bày tỏ quan điểm, thẳng thắn đấu tranh, bài trừ các vấn đề, ý kiến sai sự thật; đăng tải, chia sẻ các thông tin tích cực trên mạng xã hội, hướng đến xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên thực sự là những tuyên truyền viên tích cực tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Nhằm tăng cường công tác rà soát, phân loại thông tin, kịp thời xử lý những trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật, ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện, thời gian qua Công an huyện Nông Cống đã phát huy hiệu quả vai trò là lực lượng chấp pháp trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trong 5 năm thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện đã phát hiện, đấu tranh với 87 trường hợp đăng tải, chia sẻ các thông tin xấu, độc, không đúng sự thật gây hoang mang dư luận; làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của tổ chức, cá nhân.

Theo đánh giá của huyện Nông Cống, giai đoạn 2028-2023 tình hình an ninh - trật tự, an ninh tôn giáo trên địa bàn huyện cơ bản được giữ vững. Tuy vậy, vẫn có tình trạng cán bộ, người dân like (thích), share (chia sẻ), comment (bình luận) các bài viết có nội dung xấu, độc. Qua đó đã tác động đến tư tưởng, tâm lý của một bộ phận cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Trên không gian mạng, bên cạnh các thông tin tích cực phản ánh tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tiềm năng phát triển của huyện, một số mạng xã hội đã đưa các thông tin tiêu cực, phiến diện gây hoang mang trong dư luận; tình trạng lừa đảo qua mạng xã hội tiếp tục có chiều hướng gia tăng, các đối tượng lợi dụng tâm lý muốn làm giàu để kêu gọi đầu tư hoặc lợi dụng danh nghĩa kêu gọi ủng hộ để trục lợi cá nhân. Thực trạng trên đã tác động đến tư tưởng, tâm lý xã hội của một bộ phận cán bộ, đảng viên và Nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, với vai trò là “chủ công”, thời gian tới Ban Chỉ đạo 35 huyện tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời phát hiện và xử lý những biểu hiện phức tạp, nổi cộm, bức xúc trong xã hội (nếu có). Chủ động thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, tăng cường lan tỏa, nhân rộng những thông tin tích cực.

Song song với đó, tạo lập, phát triển các trang thông tin chính thống có số lượng người theo dõi lớn để định hướng thông tin tuyên truyền. Phòng chống nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên, nhất là nâng cao năng lực công tác, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, giáo dục truyền thống, bảo đảm cho đoàn viên, hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng. Bám sát tình hình, cập nhật thông tin chính thống, nắm bắt tư tưởng, dư luận trong xã hội để kịp thời chấn chỉnh, định hướng dư luận...

Bài và ảnh: Lê Phượng