Lan tỏa các mô hình dân vận khéo vùng đặc thù của lực lượng vũ trang tỉnh

Công tác dân vận nói chung, các mô hình dân vận khéo vùng đặc thù được lực lượng vũ trang tỉnh triển khai trên địa bàn các huyện Mường Lát, Quan Sơn, Cẩm Thủy nói riêng đã và đang tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư. Các mô hình không chỉ góp phần nâng cao đời sống Nhân dân, XDNTM ở các địa phương, mà còn tô đẹp thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, thắt chặt tình quân - dân, tạo nền tảng củng cố cơ sở chính trị, đưa nhanh chủ trương của Đảng và Nhà nước đến vùng sâu, vùng xa trong tỉnh.

Lãnh đạo Quân khu 4, Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công trình “Nước sạch tình quân - dân” tại Trường Mầm non Cẩm Long, xã Cẩm Long (Cẩm Thủy).

Gắn thực hiện công tác dân vận với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và hưởng ứng phong trào “Quân đội chung sức XDNTM”, nhằm không ngừng củng cố tình quân - dân đoàn kết một lòng quân, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Mường Lát phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể địa phương triển khai mô hình dân vận khéo “Bộ đội và dân bản chung tay XDNTM” tại bản Chai, xã Mường Chanh. Bản Chai có 182 hộ dân, với 821 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái. Nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa Mường Chanh đạt chuẩn NTM trong năm 2024 và thiết thực góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân bản Chai, Ban CHQS huyện Mường Lát đã khảo sát, lựa chọn phần việc “Xây dựng khuôn viên thể thao ngoài trời”. Đầu tháng 11/2023, công trình được khởi công xây dựng. Sau 2 tháng, cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với bà con dân bản, khuôn viên thể thao ngoài trời bản Chai được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Công trình rộng 1.000m2, bao gồm các hạng mục: tường bao, sân bóng chuyền, cầu lông, đá cầu, aerobic; sân lắp đặt thiết bị thể dục ngoài trời; bồn hoa, cây bóng mát. Đặc biệt, công trình được xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời bảo đảm cho hoạt động rèn luyện thể thao buổi tối của bà con dân bản. Công trình không chỉ là điểm nhấn trong bức tranh nông thôn của bản Chai và tạo đà cho Mường Chanh về đích NTM vào cuối năm 2024, mà còn là biểu tượng đẹp về tình quân - dân ở vùng biên Mường Lát.

Với đồng bào dân tộc Dao, thôn Phú Sơn, xã Cẩm Châu và các cô, các bé Trường Mầm non Cẩm Long (Cẩm Thủy) giờ đây không còn cảnh thiếu nước sinh hoạt hằng ngày, đó là nhờ sự giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Cẩm Thủy. Thôn Phú Sơn, có 118 hộ, với hơn 500 nhân khẩu, trong đó hơn 90% dân số là đồng bào dân tộc Dao. Nhiều năm qua, bà con thôn Phú Sơn luôn phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Phần lớn các hộ dân trong thôn dùng nước mó cho sinh hoạt hằng ngày. Tương tự, Trường Mầm non Cẩm Long luôn trong tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Đặc biệt vào mùa khô nhà trường thường xuyên phải xin nhà dân và mua nước đóng bình để bảo đảm nguồn nước cho các bé và giáo viên. Thực hiện công tác dân vận vùng đặc thù, Ban CHQS huyện Cẩm Thủy phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong huyện triển khai xây dựng mô hình dân vận khéo “Nước sạch tình quân - dân”. Trên cơ sở phương án được cấp trên phê duyệt, đơn vị đã triển khai khoan 2 giếng lấy nước tại thôn Phú Sơn và Trường Mầm non Cẩm Long, xây dựng bể chứa, lắp đặt 2 máy bơm công suất lớn và đường ống dẫn nước. Sau 2 tháng thi công, đến tháng 12/2023 công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Đây là công trình có ý nghĩa thiết thực, góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm nguồn nước sinh hoạt cho các hộ dân thôn Phú Sơn và Trường Mầm non Cẩm Long. Đồng thời, giúp địa phương hoàn thành tiêu chí XDNTM và tô đẹp thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” giữa thời bình.

Qua rà soát các tiêu chí vùng đặc thù, trên địa bàn tỉnh có 162 xã, phường trọng điểm về quốc phòng - an ninh; 168 đơn vị hành chính cấp xã có tỷ lệ hộ dân thuộc dân tộc thiểu số trên 18%. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xác định, triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang trong Quân khu 4 ở vùng đặc thù trên địa bàn quân khu giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo” của Quân khu 4 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Quán triệt các văn bản chỉ đạo của Quân khu 4, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã ra nghị quyết chuyên đề, xây dựng kế hoạch với các mục tiêu, giải pháp cụ thể trong từng giai đoạn. Đồng thời tập trung quán triệt, tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong tỉnh về nội dung, biện pháp và kế hoạch triển khai thực hiện đề án. Từ đó tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, xây dựng quyết tâm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của đề án. Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp tổ chức lựa chọn mô hình dân vận khéo, có nghĩa thiết thực với đời sống Nhân dân, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư để triển khai thực hiện. Các đơn vị đã đăng ký 12 mô hình dân vận khéo, trong đó có 3 mô hình được Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh lựa chọn triển khai làm điểm, bao gồm: Mô hình “Bộ đội và dân bản chung tay XDNTM” tại bản Chai; mô hình “Nước sạch tình quân - dân” tại thôn Phú Sơn và Trường Mầm non Cẩm Long; mô hình “Khu văn hóa quân - dân kiểu mẫu” tại bản Làng, xã Sơn Hà (Quan Sơn). Đến cuối năm 2023, các mô hình điểm đã hoàn thành, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang Quân khu 4 ở vùng đặc thù trên địa bàn quân khu giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo” của Quân khu 4, trong thời gian tới, Đảng ủy Quân sự tỉnh tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo cấp ủy, chính quyền và ban, ngành, đoàn thể phối hợp với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn thực hiện tốt công tác dân vận vùng đặc thù. Đồng thời, tập trung chỉ đạo ban CHQS huyện, thị xã, thành phố chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ ngân sách và nguồn lực được phân bổ từ các chương trình mục tiêu quốc gia để triển khai thực hiện nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương giúp Nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Đồng thời, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, gắn xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Bài và ảnh: Trần Thanh