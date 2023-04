Đảng bộ Hậu Lộc nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có tầm quan trọng hàng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ huyện Hậu Lộc đã và đang tập trung xây dựng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện nhiệm vụ trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo quốc phòng – an ninh.

Chi bộ Công an xã Tuy Lộc (Hậu Lộc) tổ chức sinh hoạt chi bộ tháng 3-2023 có sự tham dự của đại diện Đảng ủy xã Tuy Lộc.

Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh

Thời gian qua, cùng với việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, việc sắp xếp các TCCSĐ cũng được Đảng bộ huyện Hậu Lộc triển khai quyết liệt và đạt được những kết quả, chuyển biến tích cực. Hiện nay, Đảng bộ huyện Hậu Lộc có 45 TCCSĐ (trong đó có 29 đảng bộ cơ sở, 16 chi bộ cơ sở), giảm 4 TCCSĐ so với đầu nhiệm kỳ; có gần 9.000 đảng viên. Năm 2022, Đảng bộ huyện Hậu Lộc có 48 TCCSĐ được đánh giá, xếp loại, trong đó có 10 TCCSĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 38 TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cùng với việc sắp xếp TCCSĐ, cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo và có nhiều giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng bộ, chi bộ. Nhiều tổ chức cơ sở đảng đã xây dựng nghị quyết chuyên đề, đăng ký chỉ tiêu phấn đấu hằng năm. Ở các xã, thị trấn đã giao nhiệm vụ cho đảng ủy viên cơ sở phụ trách địa bàn dự sinh hoạt tại chi bộ thôn, tổ dân phố, qua đó tiếp cận, phát hiện những nhân tố tích cực để bồi dưỡng, giáo dục, tạo nguồn phát triển đảng viên. 100% các đảng ủy trực thuộc thực hiện phân công cấp ủy theo dõi địa bàn và định kỳ trực tiếp dự sinh hoạt với các chi bộ phụ trách. Qua đó, nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy, nhất là tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) có tiến bộ.

Có dịp về xã Tuy Lộc, chúng tôi được tham dự buổi sinh hoạt chi bộ của Chi bộ Công an xã Tuy Lộc. Buổi sinh hoạt có sự tham dự của đại diện cấp ủy và các đảng viên trong chi bộ. Đại úy Nguyễn Văn Thắng, Bí thư chi bộ, Trưởng Công an xã Tuy Lộc đã thông báo khái quát tình hình chính trị nội bộ, những kết quả đạt được trong công tác thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn với công tác đảng và công tác trọng tâm thực hiện trong tháng gắn với việc xây dựng nghị quyết chuyên đề, việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chi bộ Công an xã Tuy Lộc mới được thành lập ngày 10-3-2021 là chi bộ có “tuổi đời” trẻ nhất trong 11 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Tuy Lộc. Chi bộ có 5 đảng viên đều thuộc lực lượng công an chính quy về địa phương công tác. Từ khi được thành lập, chi bộ công an đã bám sát nhiệm vụ của đảng ủy xã và cấp trên triển khai nhiệm vụ đảm bảo công tác an ninh trật tự trên địa bàn xã. Theo đánh giá của cấp ủy, chính quyền địa phương, từ khi lực lượng công an chính quy về địa phương đã và đang có những đóng góp tích cực cho địa phương, thay đổi lề lối, tác phong, nội dung làm việc. Lực lượng công an đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền sát với tình hình thực tế, giúp cấp ủy, chính quyền địa phương giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Năm 2023, Chi bộ công an xã Tuy Lộc đã tham mưu để Đảng ủy xã Tuy Lộc ban hành Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác công an năm 2023.

Đồng chí Mai Văn Tư, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tuy Lộc cho biết: Hiện nay Đảng bộ xã Tuy Lộc có 11 chi bộ, trong đó có 6 chi bộ nông thôn, 5 chi bộ khối cơ quan, tổng số 251 đảng viên, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ đạt 80% trở lên. Nhằm đổi mới nâng cao chất lượng TCCSĐ và đảng viên, Đảng bộ xã Tuy Lộc tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm như: Nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng bộ, đổi mới phương thức ra nghị quyết và tổ chức triển khai; đổi mới sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Điều lệ đảng, chỉ thị, nghị quyết. Nâng cao tinh thần gương mẫu đảng viên như đảng viên chấp hành chỉ thị, nghị quyết, quy định địa phương, tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới. Đồng thời gắn với nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là nội dung chỉ đạo xuyên suốt từ huyện đến cơ sở. Hàng năm, đồng chí Thường vụ Huyện ủy được phân công về dự sinh hoạt chi bộ 2-3 buổi/năm; Huyện ủy viên được phân công chỉ đạo dự 100% ở các chi bộ trong năm, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy tính dân chủ trong các nội dung công việc chi bộ. Trong quý 1-2023, Đảng bộ xã Tuy Lộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình công tác năm của đảng ủy, HĐND, các ban của đảng ủy; chỉ đạo UBND, các cơ quan, chi bộ xây dựng kế hoạch thực hiện trong năm. Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra đảng ủy năm 2023 được triển khai đến từng chi bộ. Song song với công tác nâng cao chất lượng TCCSĐ, công tác kết nạp đảng viên được đảng bộ xã Tuy Lộc chú trọng, phấn đấu trong năm 2023 kết nạp từ 7-10 đảng viên.

Phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên

Công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức đảng nói riêng, xây dựng đảng nói chung, nhằm củng cố, xây dựng, nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của đảng, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, tạo nguồn thừa kế cho các tổ chức cơ sở đảng tại đơn vị. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hậu Lộc lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy Hậu Lộc ban hành Chỉ thị số 05-CT/HU, ngày 11-6-2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển đảng viên trên địa bàn huyện. Nhiều cấp ủy, tổ chức đảng đã có cách làm hay, đổi mới, sáng tạo trong phát triển đảng viên mới và đã đạt được những kết quả tích cực, kết nạp được nhiều đảng viên là học sinh xuất sắc trong các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và thanh niên nhập ngũ. Năm 2021, toàn Đảng bộ huyện đã kết nạp được 151 đảng viên mới, vượt 1,0% mục tiêu kế hoạch. Năm 2022, kết nạp được 152 đảng viên mới, vượt 1,02% mục tiêu kế hoạch. Nhiều tổ chức cơ sở đảng đã kết nạp đảng viên mới đạt và vượt chỉ tiêu Ban Thường vụ Huyện ủy giao, điển hình như Đảng bộ Bệnh viện đa khoa huyện, Đảng bộ xã Mỹ Lộc, Đảng bộ xã Hòa Lộc, chi bộ các trường THPT Hậu Lộc 1, 2, 3, 4…

Đầu năm 2023, Trung tâm Chính trị huyện Hậu Lộc mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho học sinh các trường THPT trên địa bàn huyện.

Để phát huy kết quả đạt được, thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16-8-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kế hoạch hành động số 91-KH/TU, ngày 5-9-2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về mục tiêu kết nạp đảng viên mới hàng năm của toàn Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2020-2025, Ban Thường vụ Huyện ủy Hậu Lộc xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, thường xuyên của công tác xây dựng Đảng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển đảng viên mạnh về số lượng, đồng thời phải đặc biệt coi trọng nâng cao chất lượng đảng viên. Kết quả phát triển đảng viên mới hàng năm là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với tổ chức đảng, đảng viên và cá nhân người đứng đầu cấp ủy. Giai đoạn 2020 - 2025, toàn Đảng bộ huyện phấn đấu kết nạp từ 1.230 đảng viên mới trở lên, trong đó giai đoạn 2023 - 2025 chỉ tiêu Tỉnh ủy giao phát triển được 930 đảng viên mới. Năm 2023, Đảng bộ huyện Hậu Lộc phấn đấu kết nạp 310 đảng viên.

Đồng chí Phạm Thị Hường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hậu Lộc cho biết: Từ thực tiễn địa phương, trong công tác nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, Huyện ủy Hậu Lộc đã rút ra một số bài học kinh nghiệm như cấp ủy đảng phải thường xuyên củng cố, xây dựng nội dung phương thức lãnh đạo cho phù hợp với thực tế ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị; phát huy hiệu quả vai trò hạt nhân trong lãnh đạo, điều hành trực tiếp, toàn diện trên các lĩnh vực, nhiệm vụ theo quy định. Thường xuyên tạo điều kiện thuận lợi để đảng viên được học tập nâng cao trình độ về mọi mặt; xây dựng kế hoạch cụ thể ngay từ đầu năm để kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên. Kiểm tra việc thực hiện chương trình trọng tâm “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, tạo chuyển biến rõ nét trong xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp”. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

