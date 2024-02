Cục Thuế tỉnh tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm về tham nhũng, tiêu cực

Xác định công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đóng vai trò rất quan trọng đối với công tác đấu tranh, phát hiện, xử lý tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực, thời gian qua Cục Thuế tỉnh đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác.

Đoàn kiểm tra số 10 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh kiểm tra công tác phát hiện, xử lý nguồn tin về tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa.

Bám sát chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và Tỉnh ủy, UBND tỉnh, hằng năm Đảng ủy, lãnh đạo Cục Thuế tỉnh luôn quan tâm, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản liên quan đến công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm như: Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế”; Kết luận số 05-KL/TW của Ban Bí thư về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”... Ngoài ra, Đảng ủy Cục Thuế tỉnh còn xây dựng kế hoạch, đồng thời tổ chức các hội nghị để triển khai quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh.

Chỉ tính riêng giai đoạn 2021-2023, Cục Thuế tỉnh đã tổ chức trên 10 hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản luật, các quy định liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cục Thuế tỉnh và cơ quan công an thường xuyên trao đổi thông tin về cung cấp tài liệu phối hợp trong đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm về thuế; xử lý hiệu quả các hành vi vi phạm về thuế, ngăn ngừa, giáo dục, răn đe các trường hợp vi phạm pháp luật về thuế. Đơn vị còn phối hợp với Thanh tra tỉnh trong kế hoạch thanh tra; đồng thời thông qua công tác quản lý, phát hiện người nộp thuế có rủi ro cao về thuế và hóa đơn để cung cấp thông tin cho cơ quan thanh tra đối với các trường hợp thuộc kế hoạch thanh tra, từ đó phát hiện và xử lý kịp thời, không bỏ lọt hành vi vi phạm. Để theo dõi, báo cáo việc phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận nguồn tin về tội phạm, Cục Thuế tỉnh đã giao một đơn vị đầu mối, chủ trì tham mưu cho lãnh đạo cục về công tác tiếp nhận, xử lý nguồn tin. Trong đó, Phòng Thanh tra Kiểm tra số 1 được giao theo dõi, tham mưu công tác nhận và chuyển thông tin, tin báo và kiến nghị khởi tố giữa cơ quan thuế và cơ quan điều tra.

Trong giai đoạn 2021-2023, Phòng Thanh tra, Kiểm tra số 1 đã tham mưu với Cục Thuế tỉnh tiếp nhận, phân công cho các đơn vị phối hợp cung cấp cho Công an tỉnh và công an các huyện, thị xã, thành phố thông tin của gần 170 người nộp thuế theo đề nghị. Đồng thời, tham mưu chuyển gần 100 tin báo, 5 kiến nghị khởi tố để cơ quan công an tiếp nhận, điều tra và khởi tố vụ án; tham mưu trả lời các văn bản của cơ quan công an tham vấn về thuế, đặc biệt là các hành vi vi phạm về thuế, trốn thuế. Cùng với đó, thông qua công tác thanh tra, kiểm tra tại người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh đã phát hiện và chuyển giao kiến nghị khởi tố 5 trường hợp trên 2.920 cuộc thanh tra, kiểm tra. Trong đó, 1 phát hiện, chuyển giao thông qua 398 cuộc thanh tra; 4 phát hiện, chuyển giao thông qua 2.522 cuộc kiểm tra. Cũng qua thanh tra, kiểm tra phát hiện có 5 vụ người nộp thuế có hành vi trốn thuế có dấu hiệu tội phạm...

Cục Thuế tỉnh đang tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tự kiểm tra để phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ. Cùng với đó, tập trung thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp có rủi ro cân đối về thuế, hóa đơn. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trong việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; các biện pháp nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra thuế để kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm về thuế có dấu hiệu tội phạm. Mặt khác, Cục Thuế tỉnh cũng tiếp tục thực hiện nghiêm Quy chế chuyển tin báo vụ việc về thuế, hồ sơ kiến nghị khởi tố đối với các hành vi vi phạm về thuế có dấu hiệu tội phạm. Đồng thời, tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân...

Bài và ảnh: Quốc Hương