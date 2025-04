Vỡ òa từng cung bậc cảm xúc với chương trình nghệ thuật đặc biệt “Đảng trong mùa xuân đại thắng”

Không gian Nhà hát Hồ Gươm như lắng lại, rồi vỡ òa qua từng cung bậc cảm xúc trong chương trình nghệ thuật đặc biệt “Đảng trong mùa xuân đại thắng” mùa 2 diễn ra tối 28/4. Chương trình tựa như một bản hùng ca nghệ thuật tái hiện đầy cảm xúc trang sử vàng chói lọi của dân tộc, khiến cả nghệ sĩ và khán giả như được sống trong thời oanh liệt của dân tộc.

Được truyền hình trực tiếp trên VTV1- Đài Truyền hình Việt Nam và tiếp sóng trên Truyền hình Công an nhân dân, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Đảng trong mùa xuân đại thắng” do Bộ Công An chủ trì tổ chức và Tập đoàn Sun Group tài trợ, không chỉ là một sự kiện nghệ thuật đơn thuần mà còn mang ý nghĩa chính trị - văn hóa sâu sắc, hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) và 80 năm thành lập lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2025). Sự hiện diện của Tổng Bí Thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị đại biểu, khách quý, đặc biệt là các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và đông đảo cựu chiến binh, đã tô đậm thêm ý nghĩa và tầm vóc của chương trình.

Tổng Bí Thư Tô Lâm cùng phu nhân tham dự chương trình.

Ba giọng ca “vàng” của làng nhạc cách mạng hội ngộ: Ký ức bất tử vang vọng

Được dàn dựng công phu, chương trình như một thước phim quay chậm, đưa khán giả ngược dòng lịch sử, trở về với những năm tháng hào hùng nhưng cũng đầy gian khổ, hy sinh của dân tộc. Với hai chương: “Mãi niềm tin theo Đảng” và “Mùa xuân đại thắng”, đêm nhạc đã tái hiện sinh động khí phách can trường, kiên trung và sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc trong công cuộc kháng chiến trường kỳ, quyết tâm giải phóng miền Nam, để non sông thu về một mối - đặc biệt là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và khúc ca khải hoàn của cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975. Chương trình dẫn dắt cảm xúc người xem qua từng giai điệu bất hủ gắn với ký ức lịch sử dân tộc vừa đau thương vừa bi tráng, từng lời ca tiếng hát lúc trầm hùng, da diết, lúc lại rộn ràng, phơi phới niềm tin.

Giọng ca của NSND Thu Hiền vẫn nguyên vẹn sự ngọt ngào và da diết.

Điểm nhấn xúc động và được chờ đợi nhất của đêm diễn chính là sự tái ngộ của bộ ba giọng ca vàng, những cây đại thụ của dòng nhạc cách mạng Việt Nam, đó là: NSND Thu Hiền, NSND Trung Đức và NSND Quang Thọ. Sự xuất hiện của họ trên sân khấu Nhà hát Hồ Gươm không chỉ là một màn trình diễn, mà còn là sự trở về của cả một miền ký ức gắn với thanh xuân sôi nổi, làm sống dậy những cảm xúc thiêng liêng về một thời lịch sử đau thương mà hào hùng của dân tộc.

Khi NSND Thu Hiền cất lên những câu hát đầu tiên của “Câu hò bên bờ Hiền Lương”, cả khán phòng lặng đi. Giọng hát của bà, dù đã ở tuổi ngoài 70, vẫn nguyên vẹn sự ngọt ngào và da diết, khắc khoải, mang theo nỗi niềm chia cắt và khát vọng thống nhất của 21 năm dòng sông Bến Hải oằn mình gánh chịu bom đạn. Bà tâm sự, ca khúc này gắn với bà từ những ngày đầu tiên nó ra đời năm 1957, theo bà vào chiến trường, xuống địa đạo Vĩnh Mốc. "Tôi đã từng ngân lên những giai điệu “Câu hò bên bờ Hiền Lương” trong bối cảnh hết sức đặc biệt... hát bên triền sông, dưới lòng địa đạo... những giai điệu cứ thấm mãi trong tâm can, không bao giờ quên được...”. Được đứng trên sân khấu Nhà hát Hồ Gươm hôm nay, hát lại khúc ca ký ức ấy đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, với bà là một niềm hạnh phúc và xúc động khôn xiết.

NSND Quang Thọ vẫn khiến làm khán giả phải “nổi da gà” với giọng ca baritone trầm ấm, hào sảng.

NSND Quang Thọ, dù đã ở tuổi xưa nay hiếm, nhưng giọng ca baritone trầm ấm, hào sảng nổi tiếng một thời vẫn làm khán giả phải “nổi da gà” khi mang đến những phút giây lắng đọng với “Đảng đã cho tôi sáng mắt sáng lòng” và “Tình ca”. Trong khi đó, giọng ca mượt mà, hào sảng của NSND Trung Đức lại thổi bùng lên không khí hào hùng, tái hiện hình ảnh những đoàn quân trùng điệp vượt Trường Sơn huyền thoại qua liên khúc “Trên đỉnh Trường Sơn ta hát - Chiếc gậy Trường Sơn - Chào em cô gái Lam Hồng” hát cùng NSƯT Vũ Thắng Lợi. Giọng hát khoẻ khoắn và hào sảng của họ như đưa khán giả trở về với khí thế sục sôi của những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

NSND Trung Đức vẫn khiến khán giả nức lòng bởi chất giọng ngân vang, trầm ấm.

Không chỉ có những cây đại thụ, sân khấu “Đảng trong mùa xuân đại thắng” còn là nơi tỏa sáng của những giọng ca tài năng thuộc thế hệ kế cận. NSƯT Đăng Dương, NSƯT Vũ Thắng Lợi tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong dòng nhạc cách mạng với những màn trình diễn đầy nội lực qua “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”, “Đường chúng ta đi”, “Ta tự hào đi lên, ôi Việt Nam”. Tùng Dương gây ấn tượng mạnh mẽ với “Màu hoa đỏ”, một khúc tráng ca về sự hy sinh, được anh thể hiện đầy ma mị, dữ dội nhưng cũng rất tình. Bên cạnh đó, Lê Anh Dũng, Đông Hùng, Viết Danh, Bảo Yến, NSƯT Lan Anh, NSƯT Phạm Khánh Ngọc... đã góp phần tạo nên một bức tranh âm nhạc đa sắc, vừa hào hùng, vừa trữ tình, thể hiện sự tiếp nối mạnh mẽ của dòng nhạc cách mạng.

Ca sĩ Lan Anh biểu diễn tại đêm nhạc.

Những ca khúc đi cùng năm tháng đã khiến nhiều khán giả rưng rưng, gợi lại một thời ký ức lịch sử đau thương nhưng đầy bi tráng của dân tộc, về một thời tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, những ký ức về đồng đội đã ngã xuống, và niềm hạnh phúc vô bờ khi đất nước trọn niềm vui. “Thật khó diễn tả hết sự choáng ngợp và xúc động khi được thưởng thức chương trình nghệ thuật “Đảng trong mùa xuân đại thắng”. Sự công phu, tầm vóc và đẳng cấp thể hiện trong từng chi tiết dàn dựng. Tôi thấy xúc động vô cùng khi những trang sử hào hùng về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước được tái hiện sinh động trên sân khấu. Từng tiết mục nghệ thuật, từng hoạt cảnh đặc biệt, hòa quyện cùng giọng ca đầy cảm xúc của các thế hệ nghệ sĩ đã chạm đến trái tim người xem.” – khán giả An Ngọc Tần (Quận Hà Đông, Hà Nội) bày tỏ.

Sự thăng hoa của âm nhạc cách mạng và giao hưởng quốc tế

Một trong những yếu tố làm nên sự khác biệt và đẳng cấp của “Đảng trong mùa xuân đại thắng” chính là sự đồng hành của Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời (Sun Symphony Orchestra - SSO). Sự góp mặt của các nhạc công tài năng trong nước và quốc tế, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng danh tiếng Olivier Ochanine, đã mang đến một không gian âm nhạc hàn lâm đầy ấn tượng, nâng tầm các ca khúc cách mạng kinh điển.

Màn trình diễn của Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời đã mang đến một không gian âm nhạc hàn lâm đầy ấn tượng, nâng tầm các ca khúc cách mạng kinh điển.

Những giai điệu quen thuộc như “Việt Nam ơi, mùa xuân đến rồi”, “Đảng là cuộc sống của tôi”, “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”, “Bài ca hy vọng”... qua phần hòa âm, phối khí mới của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng và sự thể hiện của các nghệ sĩ SSO đã tạo nên một cảm xúc mới lạ cho những ca khúc vốn đã đi vào lịch sử. Âm hưởng hùng tráng của dàn kèn đồng, sự da diết của dàn dây, tiếng thánh thót của bộ gõ... quyện hòa cùng giọng hát của các nghệ sĩ, tạo nên hiệu ứng cộng hưởng mạnh mẽ, chạm đến trái tim người nghe. Sự kết hợp độc đáo này đã mang đến một bữa tiệc âm nhạc thực sự, vừa giữ được hồn cốt, tinh thần của những ca khúc đi cùng năm tháng, vừa tạo ra cảm xúc mới mẻ, hấp dẫn cho khán giả.

Khán phòng Nhà hát Hồ Gươm dường như vỡ oà cảm xúc khi ca khúc “Đất nước trọn niềm vui” vang lên.

Khi những giai điệu hào hùng của khúc ca khải hoàn “Đất nước trọn niềm vui” vang lên, cả khán phòng Nhà hát Hồ Gươm dường như vỡ oà cảm xúc. Những giọt nước mắt đã rơi, hàng ngàn lá cờ đỏ thắm cùng những tràng pháo tay không ngớt hòa quyện vào không gian, tạo nên một khung cảnh rực rỡ mang màu cờ sắc áo, vừa xúc động, vừa thiêng liêng. Mỗi gương mặt khán giả đều ánh lên niềm xúc động trào dâng, niềm tự hào mãnh liệt. Họ đứng lên, hát theo, vẫy cờ, như thể trái tim đang hòa cùng nhịp đập của non sông.

Khung cảnh ấy, vừa hùng tráng, vừa thiêng liêng, đã khắc sâu vào tâm khảm mỗi người một dấu ấn không thể phai mờ về một khúc tráng ca “Đảng trong mùa xuân đại thắng”, khơi dậy niềm tin và tự hào bất diệt trong trái tim mỗi người con đất Việt.

Tùng Dương