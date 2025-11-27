VNPT Thanh Hóa cung cấp dịch vụ số phục vụ Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XVI

Là doanh nghiệp uy tín hàng đầu của tỉnh trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin, VNPT Thanh Hóa vinh dự được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lựa chọn là đơn vị cung cấp toàn bộ hạ tầng viễn thông - công nghệ thông tin phục vụ Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lê Mạnh Toàn, Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh Giải pháp VNPT Thanh Hoá trực tiếp chỉ đạo kỹ thuật phục vụ Đại hội.

Đại hội MTTQ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ diễn ra trong 2 ngày 28 và 29/11/2025 tại Trung tâm Hội nghị 25B với sự tham dự của 350 đại biểu chính thức và 327 đại biểu khách mời. Theo chương trình phối hợp giữa VNPT Thanh Hóa và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa về việc cung cấp các giải pháp CNTT phục vụ Đại hội, VNPT Thanh Hóa sẽ trang bị đường truyền số liệu, mạng wifi chuyên dụng bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong suốt các ngày diễn ra đại hội.

Với Website thông tin Đại hội do VNPT Thanh Hóa cung cấp đầy đủ các nội dung liên quan đến Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030.

VNPT Thanh Hóa cũng sẽ cung cấp các giải pháp số hóa tại đại hội gồm xây dựng Website thông tin Đại hội và giải pháp điểm danh đại biểu bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt VnFace của VNPT. Website thông tin Đại hội do VNPT Thanh Hóa xây dựng sẽ cung cấp thông tin lịch sự kiện, tài liệu đại hội, hướng dẫn đại biểu. Toàn bộ tài liệu phục vụ đại hội, từ văn kiện, báo cáo chính trị... đều được số hóa và sắp xếp khoa học trên một nền tảng thống nhất. Các đại biểu chỉ cần dùng thiết bị thông minh là tra cứu được mọi thông tin cần thiết, thay thế hoàn toàn việc in ấn, phô-tô tài liệu, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí in ấn tài liệu cũng như nhân lực tham gia.

Kỹ thuật viên VNPT Thanh Hóa Lưu Ngọc Toàn kiểm tra hệ thống nhận diện khuôn mặt sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Hệ thống điểm danh đại biểu dự đại hội được đặt tại sảng Trung tâm Hội nghị 25B.

Khi đại biểu đi qua khu vực này, hệ thống nhận diện khuôn mặt sẽ tự động quét và cập nhật hồ sơ thông tin về đại biểu một cách nhanh chóng.

Thông tại đại biểu tham dự đại hội được cập nhật trên màn hình lớn đặt tại sảnh Trung tâm Hội nghị 25B bảo đảm chính xác, minh bạch.

Điểm nổi bật tại đại hội là việc triển khai phần mềm vnFace - Giải pháp nhận diện khuôn mặt sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Phần mềm này có chức năng quản lý cơ sở dữ liệu đại biểu dự đại hội, giúp cập nhật hồ sơ thông tin về đại biểu một cách nhanh chóng, dễ dàng. Ngay khi các đại biểu bước vào khu vực đặt thiết bị, hệ thống sẽ tự động quét và nhận diện. Thông tin sau khi xác thực được hiển thị trực quan trên màn hình và đồng bộ về hệ thống điều hành, bảo đảm kịp thời, minh bạch.

Để công tác triển khai cung cấp dịch vụ phục vụ đại hội bảo đảm yêu cầu đề ra, VNPT Thanh Hóa đã phân công nhiệm vụ để các đơn vị phối hợp, chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, thiết lập hạ tầng, mạng dịch vụ đáp ứng các yêu cầu của Đại hội.

Đại hội MTTQ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ là một kỳ đại hội không giấy tờ.

Ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong công tác tổ chức đại hội là một trong những điểm nhấn đáng chú ý trong lộ trình chuyển đổi số toàn diện của tỉnh Thanh Hóa trong thời gian qua. Thông qua giải pháp do VNPT Thanh Hoa cung cấp, chất lượng tổ chức đại hội đã được nâng cao, hiện đại và chuyên nghiệp. Việc này cũng góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân.

Nguyễn Lương