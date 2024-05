Vì một đô thị văn minh

Quyết tâm lập lại trật tự đô thị (TTĐT), xây dựng thành công đô thị văn minh, lực lượng chức năng TP Thanh Hóa và các phường, xã đã vào cuộc quyết liệt. Vì vậy, công tác TTĐT đã có những chuyển biến tích cực, các vi phạm về TTĐT giảm nhiều so với trước.

Cảnh quan môi trường ở TP Thanh Hóa ngày càng xanh, sạch, đẹp. Ảnh: Lê Hợi

Để đưa công tác TTĐT đi vào nền nếp, Thường trực Thành ủy, UBND thành phố đã ban hành nhiều văn bản, kết luận, kế hoạch, phương án chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Đặc biệt, thông báo Kết luận số 578-TB/VPTU của Thường trực Thành ủy về công tác bảo đảm TTĐT, trật tự xây dựng, quản lý đất đai, kiến thiết thị chính và vệ sinh môi trường được xem là giải pháp mạnh để các địa phương, cơ quan, đơn vị vào cuộc quyết liệt hơn, gắn với trách nhiệm của từng cá nhân liên quan. Theo đó, nhiều vấn đề tồn tại kéo dài đã được giải quyết triệt để hoặc cơ bản được giải quyết, được Nhân dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao. Nổi bật như các tụ điểm kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây mất vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến an toàn giao thông tại đường Phan Bội Châu (phường Ba Đình), khu vực ngõ Nam và chợ Đông Thọ (phường Đông Thọ), một số điểm trên tuyến Quốc lộ 47... tồn tại dai dẳng từ năm này sang năm khác đã được chỉ đạo xử lý. Đến nay, tình trạng vi phạm đã giảm rõ rệt, đường thông, hè thoáng, tình trạng ùn tắc, mất an toàn giao thông giảm đáng kể. Lực lượng chức năng của thành phố và phường, xã cũng đã tổ chức tháo dỡ các ki ốt bán hàng, điểm trông giữ xe xây dựng trái phép dưới đường điện cao thế tại Khu Công nghiệp Hoàng Long tồn tại từ lâu, gây mất an toàn về cháy nổ và vi phạm hành lang an toàn lưới điện.

Đặc biệt, việc sử dụng trái phép gầm cầu vượt trên địa bàn các phường Phú Sơn, Quảng Hưng, Nam Ngạn, Tân Sơn, Tào Xuyên tồn tại nhiều năm đã được giải quyết triệt để và đang duy trì lực lượng thường xuyên chống vi phạm trở lại. Thành phố cũng đã xây dựng phương án chỉnh trang khu vực gầm cầu kết hợp xây dựng các điểm tập kết xe gom rác để từng bước giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường trong khu dân cư.

Để bảo đảm mỹ quan đô thị, Đội Kiểm tra quy tắc đô thị thành phố thường xuyên phối hợp với các phường, xã ra quân xử lý vi phạm TTĐT, lấn chiếm lòng đường bán hàng, kinh doanh trên tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông thuộc phường Đông Vệ và Quảng Thắng; thường xuyên xử lý các tồn tại về vi phạm TTĐT, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên tuyến đường Phan Bội Châu, Tịch Điền và khu vực lân cận 3 phường Ba Đình, Ngọc Trạo, Tân Sơn. Các phường trung tâm vốn là “điểm nóng” về TTĐT như Đông Thọ, Điện Biên đã phối hợp xử lý vi phạm ở đầu đường Đặng Tiến Đông; phường Đông Sơn và Quảng Hưng phối hợp xử lý trên tuyến đường Lê Lai; phường Trường Thi và Điện Biên phối hợp xử lý vi phạm trên tuyến đường Trường Thi.

Phường Phú Sơn ra quân lập lại trật tự đô thị.

Thực hiện Phương án số 13/PA-QTĐT, Đội Kiểm tra quy tắc đô thị thành phố đã tổ chức lực lượng xóa bỏ các điểm kinh doanh tự phát, chợ cóc, chợ tạm; giải quyết tình trạng trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi lang thang xin ăn, bán hàng rong. Kết quả, đã tạm giữ 342 tang vật vi phạm các loại; tháo dỡ 555 băng rôn, cờ phướn rách nát, hư hỏng, 110 biển quảng cáo 2 chân; tháo dỡ 52 lều quán, bán bình, mái hiên di động; phối hợp đưa 5 đối tượng lang thang cơ nhỡ bàn giao cho các trung tâm bảo trợ xã hội.

Để công tác quản lý TTĐT được duy trì bền vững, năm 2023 UBND các phường, xã phối hợp với Đội Kiểm tra Quy tắc đô thị thành phố xử phạt hành chính 2.461 trường hợp vi phạm với số tiền phạt gần 1,2 tỷ đồng, tạm giữ 1.602 tang vật các loại. Công an thành phố tuần tra, phát hiện và lập biên bản 5.278 trường hợp vi phạm về trật tự ATGT, trật tự công cộng, TTĐT, phạt tiền hơn 13 tỷ đồng... Nhờ đó, công tác TTĐT đã dần đi vào nền nếp, các vi phạm về TTĐT năm 2023 giảm nhiều so với năm 2022. Quý I/2024 các đơn vị tiếp tục ra quân, xử phạt hành chính 837 trường hợp vi phạm về TTĐT, vệ sinh môi trường, với số tiền phạt hơn 326 triệu đồng.

Bên cạnh những chuyển biến tích cực, thẳng thắn nhìn nhận thì công tác TTĐT trên địa bàn thành phố vẫn còn những tồn tại chưa được khắc phục triệt để. Tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, đậu đỗ xe sai quy định; tình trạng đổ đất đá thải, rác thải trái phép nơi công cộng; tình trạng lấn chiếm đất công, xây dựng không phép, sai phép; tình trạng bán hàng rong tại các cổng trường học vẫn tái diễn ở một số nơi. Nhiều phường, xã chưa duy trì thường xuyên, kịp thời, cương quyết và hiệu quả việc xử lý các trường hợp vi phạm; có lúc, có việc còn hình thức, mang tính thời điểm, đặc biệt là trên một số tuyến đường chính ở các phường trung tâm. Có phường thực hiện chưa tốt bị phê bình, nhắc nhở nhiều lần đến mức phải xử lý kỷ luật đối với đồng chí Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND phường phụ trách công tác đô thị và các cá nhân có liên quan.

Để cái vòng luẩn quẩn “dẹp trước tái sau” không lặp đi lặp lại và TTĐT được thực hiện một cách bài bản, bền vững, cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến phường, xã, thôn, phố phải coi đây là nhiệm vụ thường xuyên và liên tục. Đặc biệt, cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu, tránh tình trạng nơi nghiêm túc, nơi buông lỏng dẫn đến tình trạng “bắt cóc bỏ đĩa”. Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, các lực lượng chức năng cần tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm, ngăn chặn kịp thời không để xảy ra các vi phạm mới phát sinh.

Bài và ảnh: Minh Khôi