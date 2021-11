Thanh Hóa tổ chức gian trưng bày và nhiều chương trình đặc sắc tại Triển lãm không gian di sản văn hóa Việt Nam

Tối 22-11, tại Hà Nội, Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lich (VHTTDL) và Sở VHTTDL một số tỉnh, thành phố tổ chức lễ khai mạc Triển lãm không gian di sản văn hóa Việt Nam.

Gian trưng bày “Không gian di sản văn hóa xứ Thanh” tham gia triển lãm.

Diễn ra từ 22 đến 27-11, đây là hoạt động chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23-11). Tham gia Triển lãm có các đơn vị đến từ các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Gia Lai, Nam Định; Quỹ hỗ trợ bảo tồn Di sản văn hóa Việt Nam; các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Hà Nội; các làng nghề truyền thống, các nghệ nhân thủ công mỹ nghệ…

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia triển lãm.

Tỉnh Thanh Hóa tham gia triển lãm với gian trưng bày “Không gian di sản văn hóa xứ Thanh”, được bài trí, sắp xếp khá đẹp mắt và đặc sắc.

Gian trưng bày giới thiệu về đất và người xứ Thanh - một vùng đất với hàng ngàn di sản vật thể và phi vật thể đã được xếp hạng. Đồng thời quảng bá những giá trị văn hóa, danh lam thắng cảnh của xứ Thanh đến với du khách trong nước và quốc tế.

Gian trưng bày còn giới thiệu được đặc trưng của các loại hình di sản văn hóa phi vật thể như: Múa trò Xuân Phả, múa đèn Đông Anh, hò sông Mã…

Nhân dịp này tỉnh Thanh Hóa đã đẩy mạnh tuyên truyền về sự kiện kỷ niệm 10 năm Thành Nhà Hồ được công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Du khách được giới thiệu về những nét văn hóa, di sản của xứ Thanh thông qua các hiện vật tại gian trưng bày.

Bên cạnh đó, nhiều hiện vật như Trống đồng Đông Sơn, cồng, trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số, đồ thủ công mỹ nghệ, lâm sản, nông sản, các sản vật, ẩm thực đặc sản tiêu biểu của xứ Thanh cũng được trưng bày, giới thiệu trong thời gian diễn ra triễn lãm.

Cũng trong thời gian diễn ra Triển lãm, Trung tâm Văn hóa tỉnh phối hợp với các huyện: Đông Sơn, Thọ Xuân, Hà Trung, thành phố Thanh Hóa và các đơn vị có liên quan xây dựng chương trình nghệ thuật biểu diễn tại lễ khai mạc, lễ bế mạc, các chương trình giao lưu trình diễn văn hóa phi vật thể taị gian trưng bày triển lãm của tỉnh Thanh Hóa.

Du khách tham quan, tìm hiểu đặc sản văn hóa ẩm thực xứ Thanh tại gian hàng.

Các tiết mục đặc sắc được trình diễn tại triển lãm như: Trò Tú Huần (một nước trò trong trò diễn Xuân Phả) do các nghệ nhân dân gian xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân biểu diễn; tiết mục “Hò dời bến” (một trong những điệu hò của Hò sông Mã) do các nghệ nhân dân gian huyện Hà Trung thể hiện; tiết mục “Trò tiên cuội” (một nước trò trong ngũ trò Viên Khê) do các nghệ nhân dân gian huyện Đông Sơn biểu diễn. Ngoài ra còn có các tiết mục hợp diễn “Sắc màu di sản xứ Thanh”, “Về miền di sản xứ Thanh” (được tổng hợp và biến tấu từ những tổ khúc múa của các loại hình di sản văn hóa như trò Xuân Phả, múa đèn Đông Anh và hò Sông Mã)…

Mạnh Cường