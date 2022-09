Thanh Hóa giành giải cao tại Liên hoan hát xẩm Ninh Bình mở rộng năm 2022

Cả ba ca khúc trong tiết mục “Xẩm quê choa” của tỉnh Thanh Hóa tham gia Liên hoan hát xẩm Ninh Bình mở rộng năm 2022 đều giành giải, với 1 giải A và 2 giải khuyến khích.

Các nghệ nhân (từ trái sang phải) Minh Sen - Hương Liên - Thiên Hương đã đem về 1 giải A và 2 giải khuyến khích cho đoàn Thanh Hóa tại Liên hoan.

Liên hoan do Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức từ ngày 16 đến 18-9 thu hút 18 câu lạc bộ, đội, nhóm hát xẩm, với gần 200 nghệ sĩ, nghệ nhân, diễn viên, nhạc công trên cả nước tham gia.

Đoàn nghệ thuật tỉnh Thanh Hóa tham gia Liên hoan với 3 ca khúc: “Xẩm ba bậc”, “Cây rau má” và “Lời mẹ khuyên con”. Đây là tiết mục do Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh xây dựng, có sự tham gia của các nghệ nhân tiêu biểu về nghệ thuật hát xẩm trên địa bàn tỉnh.

Kết quả, ca khúc “Xẩm ba bậc” do nghệ nhân Hương Liên thể hiện đã giành giải A. Các ca khúc “Cây rau má” do nghệ nhân Minh Sen thể hiện và “Lời mẹ khuyên con” do nghệ nhân ưu tú Thiên Hương giành giải khuyến khích. Ngoài ra, nghệ nhân Minh Sen (85 tuổi) còn được Ban Tổ chức trao giải diễn viên cao tuổi nhất liên hoan.

Mạnh Cường