Sức mạnh của tầm nhìn

“Hơn 6.000 tỷ đồng, bao giọt mồ hôi đầm đìa dưới cái nắng thiêu đốt của vùng biên giới. Trắng những đêm dài để chạy đua với thời gian, những đôi bàn tay, đôi chân trần chai sạn và thậm chí bật máu trên những cánh đồng hoang vu đầy đá. Những vết thương chưa kịp lành nhưng cũng phải cắn răng tiếp tục công việc… Những gian nan ấy đã rèn luyện cho chúng tôi tính kiên cường, chịu đựng để kiến tạo nên Safari An Hảo góp phần đổi phận du lịch An Giang sau dịch, nhà đầu tư đã hồi ức lại như thế.

Safari Mặt Trời An Hảo.

Tọa lạc dưới chân Núi Cấm, giữa vùng non xanh, có không gian tuyệt đẹp, Nhà máy ĐMT kết hợp với Khu du lịch An Hảo rộng trên 150 ha hiện ra trước mắt mọi người như một cung điện ánh sáng nhiệm mầu đã tô vẽ cho cảnh sắc của dãy Thất Sơn kiêu hùng, uy linh trở nên đẹp như xứ thần tiên - An Hảo Wonderland.

Mảnh đất tình người

Trước đây xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang in dấu trên bản đồ những địa phương nghèo của Việt Nam với hình ảnh 5 không: không đất sản xuất, không điện, không nước sạch, không lộ nhựa, trẻ không được đi học. Cái nghèo gia truyền, nông dân bỏ ruộng, thanh niên rời làng, mùa khô cánh đồng hoang vu đếncỏ dại cũng không sống nổi, mấy ai nghĩ đến việc biến nó thành khu du lịch nghìn tỷ.

KDL ĐMT An Hảo tử tế đón chào du khách.

Thế nhưng, mọi chuyện thay đổi hoàn toàn khi Nhà máy điện mặt trời An Hảo được khởi công xây dựng và tiếp nối là Khu du lịch sinh thái được đầu tư. Hàng trăm lao động địa phương đã có được việc làm với mức thu nhập ổn định, dòng người ly hương mưu sinh cũng có cơ hội trở về địa phương.

Dưới những tầng pin mặt trời sáng lấp lánh, hình ảnh những người công nhân vẫn miệt mài chăm chỉ dệt nên cái đẹp trên vùng đất khó. Vẻ tuyệt mỹ của ngày hôm nay đã xóa đi cái nghèo khó và hiu hắt của một vùng bán sơn địa năm nào. Tất cả những u ám đã lùi rất sâu vào cõi ký ức. Và một ngày không xa sẽ không ai còn muốn nhắc đến những “đêm trường u tịch” ở chốn rừng sâu hiểm trở - nơi đã trói buộc kiếp vất vả của bao thế hệ đời người.

Sức sống mới vui nhộn trên đồi cừu An Hảo.

Đó là câu chuyện vô cùng khó khăn nhưng cũng rất tự hào và đầy chất thơ của hành trình xây dựng công trình ĐMT của hơn 2 năm về trước. Còn hôm nay là một Safari Điện mặt trời vô cùng tráng lệ nằm trải dài thênh thang ngay dưới chân Núi Cấm mây vây quanh năm.

Thỏi nam châm Safari An Hảo

Mới đây, một đoàn Doanh nhân Hàn Quốc đã chọn khu du lịch ĐMT An Hảo là nơi checkin đầu tiên ngay khi “Bầu trời đã mở trở lại” sau 1 thời gian dài đóng cửa vì Covid.

Doanh nhân Hàn Quốc chăm bẵm chú cừu An Hảo.

Họ không bỏ sót một khu vực nào; từ tham quan đồi cừu, bày tỏ lòng thành kính tại Khu di chỉ “Bàn tay Phật” bằng đá tự nhiên, thả hồn theo làn gió mơn man trên Hồ Thiên cảnh, ngắm trọn vẹn cánh đồng Pin từ Thủy đài, tận hưởng hương thơm tỏa ra từ công viên hoa ngũ sắc và đặc biệt là họ rất chịu khó nán lại đến 18g chiều để chiêm ngưỡng hành trình mặt trời dần khuất sau rặng Núi Cấm chìm vào nghỉ ngơi. Khi ấy, cảnh sắc của Khu Du lịch ĐMT An Hảo tỏa ra một sức mạnh kỳ diệu của tâm linh mà không ai có thể lý giải nổi.

Chiêm bái “Bàn tay Phật”.

Đoàn Doanh nghiệp Hàn Quốc gồm 15 thành viên - họ là Chủ tịch và những Tổng Giám đốc các Tập đoàn công nghệ cao đến An Giang tìm cơ hội đầu tư. Họ đã rất thú vị và vô cùng ấn tượng trước vẻ đẹp có “1-0-2” của du lịch ĐMT. Đó là sự hùng vĩ của thiên nhiên vùng Thất Sơn, sự chắt chiu từng giọt tài nguyên nắng thể hiện tầm nhìn, tư duy, trái tim của Nhà đầu tư đã đưa công nghệ phát triển năng lượng sạch tại nơi này. Hơn cả là đỉnh cao của Tập đoàn Việt Nam có sức chịu đựng, óc phán đoán và tài vượt dịch ngoan cường. Doanh nhân xứ kim chi đã ngả mũ thán phục trước hành trình đầu tư Nhà máy ĐMT kết hợp làm du lịch sinh thái đặc sắc.

Nhà đầu tư Xứ Kim Chi thả tim trong ráng chiều xứ núi.

Không chỉ đơn thuần là Điện mặt trời mà độc đáo còn ở sự kết hợp tài tình để làm du lịch. Safari Solar Farm An Hảo là địa danh nuôi dưỡng và “thổi hồn” văn hóa vào các thắng cảnh, di sản miền cước sơn, gia tăng đầu tư thích đáng cơ sở hạ tầng và hệ thống dịch vụ đi kèm. ĐMT An Hảo đã phát huy tính ổn định kinh tế - chính trị - xã hội khu vực biên giới Tây Nam. Đó là sứ mệnh mà Nhà đầu tư hướng đến và họ đã làm được. Và chỉ có Tập đoàn ấy mới thực hiện thành công.

Phương Lam