Hỗ trợ tuyên truyền “Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022”

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản về việc hỗ trợ thông tin tuyên truyền “Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022”.

Ảnh minh họa.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kịp thời hỗ trợ thông tin tuyên truyền “Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022” như đề nghị của UBND tỉnh Long An. Đồng thời, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức thực hiện việc tiếp, phát sóng Chương trình Lễ khai mạc “Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022”.

Trước đó, UBND tỉnh Long An tại Công văn số 8168/UBND-VHXH ngày 5-9-2022 đề nghị hỗ trợ thông tin tuyên truyền “Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022”; tại Công văn số 8211/UBND-VHXH ngày 7-9-2022 đề nghị hỗ trợ tiếp sóng truyền hình trực tiếp Chương trình Lễ khai mạc “Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022”.

BĐT