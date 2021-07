Điểm danh những công trình du lịch của Việt Nam đoạt nhiều giải thưởng quốc tế

Kể từ sau khi khu nghỉ dưỡng InterContinental Danang Sun Peninsula Resort (Đà Nẵng) của Sun Group gây choáng ngợp giới xê dịch toàn cầu với hàng loạt giải thưởng du lịch quốc tế từ năm 2014, Việt Nam đã có thêm nhiều công trình du lịch khiến thế giới phải thán phục.

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort (Bán đảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng)

Được coi là một biểu tượng du lịch nghỉ dưỡng của Đà Nẵng và của cả ngành công nghiệp khách sạn Việt Nam, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort do Tập đoàn Sun Group đầu tư và InterContinental Hotel Group (IHG) quản lý, vận hành được xem như khu nghỉ “sinh ra để giành giải thưởng”.

7 năm trước, khi World Travel Awards (WTA) lần đầu tiên xướng tên InterContinental Danang Sun Peninsula Resort là “Khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất thế giới”, giới xê dịch quốc tế đã phải nhìn Việt Nam, vốn khi đó vẫn bị xem như một điểm du lịch giá rẻ, bằng một con mắt khác. Và sau đó, khu nghỉ dưỡng trên bán đảo Sơn Trà giữ ngôi vương này liên tiếp trong 4 năm (2014-2017)- một kỳ tích vô tiền khoáng hậu không chỉ với Việt Nam, mà có lẽ là cả với thế giới. Trong danh sách các giải thưởng du lịch hàng đầu thế giới nhiều năm qua cũng hiếm khi thiếu cái tên InterContinental Danang Sun Peninsula Resort.

Năm 2020, bất chấp ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, khu nghỉ dưỡng đầu tiên do “ông hoàng resort” Bill Bensley thiết kế tại Việt Nam vẫn được tôn vinh tại bảy hạng mục giải thưởng WTA khu vực châu Á. WTA thế giới năm 2020 cũng vinh danh InterContinental Danang Sun Peninsula Resort là “Khu nghỉ dưỡng thân thiện với môi trường hàng đầu Thế giới 2020”.

Cầu Vàng (Sun World Ba Na Hills - Đà Nẵng)

Không phải đến lúc đạt được giải thưởng “Cây cầu du lịch biểu tượng hàng đầu thế giới” do World Travel Awards 2020 trao tặng, Cầu Vàng (Đà Nẵng) mới tỏa sáng trên trường quốc tế.

Thực tế, “siêu phẩm” của tập đoàn Sun Group tại khu du lịch Sun World Ba Na Hills đã khiến thế giới phải ngỡ ngàng, thán phục ngay từ khi mới ra đời. Các hãng thông tấn thế giới như CNN, BBC, Reuters, National Geographic, New York Times, Time… đồng loạt nhắc đến Cầu Vàng như một biểu tượng của vẻ đẹp độc nhất vô nhị.

Tháng 8-2019, Cầu Vàng được “Chứng nhận đặc biệt cho công trình xuất sắc” từ Property Guru Property Vietnam Awards 2019 – một giải thưởng lớn trong lĩnh vực bất động sản châu Á. Mới đây nhất, Cầu Vàng cũng được độc giả của tờ Daily Mail (Anh) bình chọn dẫn đầu Top 10 Kỳ quan thế giới mới.

JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay (Phú Quốc)

Nằm sát bên bãi Kem thơ mộng, tuyệt tác nghỉ dưỡng thứ 2 tại Việt Nam của kiến trúc sư hàng đầu thế giới Bill Bensley không chỉ gây choáng ngợp bởi lối kiến trúc độc đáo mô phỏng trường Đại học Lamarck trong giả tưởng, mà còn khiến người ta phải ngưỡng mộ bởi “bảng thành tích” hoành tráng với bộ sưu tập giải thưởng danh giá bậc nhất thế giới.

Chỉ sau 6 tháng đi vào vận hành, đón khách, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay đã được WTA 2017 vinh danh là “Khu nghỉ dưỡng mới tốt nhất châu Á”. Đồng thời Chanterelle – Spa by JW cũng xuất sắc nhận giải “Spa cao cấp mới nổi bật nhất Đông Nam Á”, trong khuôn khổ giải thưởng World Luxury Spa & Restaurant Awards 2017. JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay còn vào Top 50 khu nghỉ dưỡng tốt nhất thế giới do tạp chí du lịch Mỹ Condé Nast Traveller bình chọn cũng trong năm 2017.

Hai năm tiếp theo (2018-2019), JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay trở thành cái tên quen thuộc được vinh danh ở những hạng mục danh giá của các giải thưởng uy tín nhất thế giới như WTA và World Luxury Restaurant Awards. Khu nghỉ này cũng nổi đình nổi đám thế giới với việc trở thành nơi tổ chức đám cưới kéo dài 7 ngày đêm của một cặp đôi tỷ phú Ấn Độ năm 2019 và sau đó, nó đã chứng kiến rất nhiều đám cưới tỷ phú khác cũng không kém phần xa xỉ.

Bước sang năm 2020, resort bên bãi Kem tiếp tục được giải “Oscar du lịch thế giới” vinh danh ở hạng mục “Khu nghỉ dưỡng Tiệc cưới xa xỉ hàng đầu Thế giới”, đồng thời đạt giải Best of the Best Awards do người dùng TripAdvisor bình chọn.

Sun World Ba Na Hills (Đà Nẵng)

Sau hơn 12 năm đi vào hoạt động, Sun World Ba Na Hills do Tập đoàn Sun Group đầu tư và vận hành tại Đà Nẵng không chỉ chinh phục hàng triệu du khách trong và ngoài nước bằng cảnh quan tuyệt đẹp, dịch vụ chuyên nghiệp, sản phẩm đẳng cấp mà còn góp phần nâng tầm vị thế của du lịch Đà Nẵng nói riêng, Việt Nam nói chung bằng hàng loạt giải thưởng quốc tế uy tín.

Tại WTA 2019 Châu Á – Châu Đại Dương, khu du lịch trên đỉnh Bà Nà đạt giải “Công viên chủ đề hàng đầu Việt Nam”. Bước sang năm 2020, Sun World Ba Na Hills bất ngờ trở thành điểm sáng của du lịch Đà Nẵng và Việt Nam khi liên tục được các tổ chức giải thưởng thế giới vinh danh. World Travel Awards khu vực châu Á vinh danh khu du lịch trên đỉnh núi Chúa với giải thưởng “Hệ thống cáp treo hàng đầu thế giới”. World Travel Awards toàn cầu gọi tên Sun World Ba Na Hills với cú hat-trick 3 giải thưởng “Hệ thống cáp treo hàng đầu thế giới 2020”, “Điểm du lịch biểu tượng hàng đầu thế giới” và “Cây cầu du lịch biểu tượng hàng đầu thế giới 2020” dành cho Cầu Vàng.

Sun World Fansipan Legend (Lào Cai)

Đi vào hoạt động từ năm 2016 tại Sa Pa (Lào Cai), cách làm du lịch vừa chuyên nghiệp vừa thấm đẫm chất văn hóa Tây Bắc của Sun World Fansipan Legend và chủ đầu tư Sun Group đã nhanh chóng chinh phục không chỉ du khách trong nước và quốc tế, mà còn khiến thế giới ngưỡng mộ.

Hai năm liền, KDL Sun World Fansipan Legend nhận giải thưởng “Điểm đến du lịch văn hoá hàng đầu thế giới” (2019, 2020) do World Travel Awards (WTA) trao tặng, mang về niềm tự hào lớn cho không chỉ ngành du lịch Lào Cai. Năm 2020, Sun World Fansipan Legend tiến thêm một nấc thang mới với danh hiệu “Điểm du lịch có thắng cảnh thiên nhiên hấp dẫn hàng đầu thế giới”.

