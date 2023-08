Dàn nhạc SSO và các nghệ sĩ quốc tế thăng hoa trong Chương trình Hòa nhạc Tháng Tám tại Nhà hát Hồ Gươm

Nhạc mục phong phú về thể loại với tính thẩm mỹ cao, không gian và chất lượng âm thanh đẳng cấp, đêm Hòa nhạc Giao hưởng Tháng Tám tại Nhà hát Hồ Gươm tối 18-8 đã chinh phục khán giả trên mọi cung bậc cảm xúc.

Không gian ấn tượng của Nhà hát Hồ Gươm.

Tối 18-8, gần 800 khán giả tại Nhà hát Hồ Gươm đã được chứng kiến một đêm hòa nhạc quốc tế đẳng cấp, với những trải nghiệm âm nhạc phong phú và ấn tượng về cả phần nhìn lẫn phần nghe. Đây cũng là đêm hòa nhạc hiếm có trong những năm qua, khi có sự góp mặt của các nghệ sỹ tài năng thế giới là “thiên thần” vĩ cầm Caroline Campbell cùng ba giọng ca opera vàng Oliver Johnston (Anh), Corinne Winters (Mỹ) và Đào Tố Loan (Việt Nam) và Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời - Sun Symphony Orchestra (SSO).

Trong không gian khán phòng lớn lộng lẫy của Nhà hát Hồ Gươm, khán giả yêu nhạc giao hưởng thủ đô đã thực sự được thăng hoa trong xúc cảm. Dưới sự dẫn dắt của Nhạc trưởng danh tiếng người Pháp Olivier Ochanine, các nhạc cụ cổ điển đã cùng hòa quyện vào nhau để tạo nên những âm thanh tráng lệ, kỳ vĩ. Đã lâu lắm rồi, khán giả mới có được những trải nghiệm âm nhạc thật sự đẳng cấp đến thế.

Để chuẩn bị cho buổi hòa nhạc quốc tế đầu tiên trong không gian nhà hát có hệ thống âm thanh hiện đại bậc nhất thế giới như Nhà hát Hồ Gươm, Giám đốc Âm nhạc - Nhạc trưởng chính Olivier Ochanine đã chuẩn bị một nhạc mục 3 chương vô cùng đa dạng, với nhiều loại hình âm nhạc, từ vở opera nổi tiếng như Carmen, bản giao hưởng Beethoven “định mệnh” đến những bản nhạc phim broadway vốn đã rất quen thuộc với khán giả.

Khúc dạo đầu của buổi hòa nhạc, những tiếng hát trong trẻo, mượt mà với kỹ thuật cao của giọng nam cao Oliver Johnston đã đưa khán giả trở về với bối cảnh đất nước Tây Ban Nha năm 1875, khi nhà soạn nhạc, nghệ sĩ đàn piano nổi tiếng người Pháp Georges Bizet viết nên vở opera Carmen đỉnh cao. Trải qua hàng trăm năm, tổ khúc Carmen vẫn giữ nguyên được sức sống bền bỉ của nó. Và trên sân khấu Nhà hát Hồ Gươm, đặc biệt được truyền tải bởi hệ thống âm thanh hiện đại Constellation của hãng Meyer Sound có khả năng bắt âm từ sân khấu cho đến toàn bộ phòng hòa nhạc một cách rất tốt, thông qua các micro cảm biến, tác phẩm kinh điển này một lần nữa khiến hàng ngàn khán giả không ngừng vỗ tay bởi chất lượng âm thanh quá đỗi đẳng cấp, có khả năng kéo đẩy cảm xúc một cách kỳ diệu. Ngay cả khi những thanh âm cuối cùng của tổ khúc kết thúc thì sự cảm thán của khán giả vẫn không ngưng.

Nữ nghệ sĩ Corinne Winters có những màn trình diễn đầy ấn tượng.

Nối tiếp tổ khúc Carmen, giọng nữ cao Corinne Winters, từng được tờ The New York Times (Mỹ) dành nhiều lời ca ngợi, thể hiện những aria (khúc hát được trích từ các vở nhạc kịch, gắn với nhân vật cụ thể trong các vở opera) phổ biến nhất trong các vở opera nổi tiếng của Verdi và Puccini. Cô cũng đã có màn song ca “cực ngọt” bên Oliver Johnston, trong một trích đoạn từ vở La Traviata quyến rũ của Verdi - một trong những vở opera được dàn dựng nhiều nhất trên thế giới.

Góp mặt bên dàn 3 nghệ sỹ quốc tế là đại diện đầy tự hào của Việt Nam - Đào Tố Loan- giọng ca soprano đa năng từ Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam. Những bản Gianni Schicchi theo phong cách hài hước hiếm hoi của Puccini, một bản trong La Traviata bi tráng của Verdi và Csardasfürstin của Kálmán, qua giọng hát thính phòng trong sáng, cao vút, âm vực rộng của Đào Tố Loan, trong không gian sân khấu lộng lẫy, đã khuếch đại được vẻ đẹp ấn tượng của những giai điệu bất hủ. Nhiều khán giả bày tỏ niềm tự hào với phần trình diễn của nghệ sĩ Tố Loan ngày hôm nay, khi xếp cạnh với những nghệ sỹ quốc tế tầm cỡ, dường như không hề có khoảng cách. Đặc biệt, sau trích đoạn La Traviata được thể hiện một cách quá đỗi cảm xúc, khán giả đã dành cho nữ nghệ sĩ Việt Nam những tràng pháo tay kéo dài nhiều phút không ngớt.

Đào Tố Loan không hề lép vé trước các nghệ sĩ quốc tế.

Bốn aria tiếp theo được trích từ ba vở opera Ý được yêu thích nhất, qua giọng hát của cả ba nghệ sĩ. Từ giai điệu “Un Bel Di” lay động lòng người đến “O Mio Babbino Caro” xuất hiện trong nhiều bộ phim, những nét đẹp nhất của opera đã được tái hiện trong phần đầu của chương trình. Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời đã có màn “solo” tiếp nối với bản Madrilène tuyệt đẹp và ly kỳ từ vở opera Le Cid của Massenet và việc Oliver Johnston hát nhạc khúc này bằng tiếng Anh cũng đã mang đến cách tiếp cận mới mẻ cho bản aria rất được yêu thích này. Phần đầu khép lại với “O Sole Mio” kinh điển, mang lại những cảm xúc tuyệt đẹp cho khán giả.

Chương hai của đêm hòa nhạc đầy cảm xúc của người nghe lên cao độ, khi mang đến một trong các tác phẩm nổi tiếng nhất thế giới - Bản giao hưởng số 5 của Beethoven, với phần thể hiện của riêng Dàn nhạc SSO. Qua các trang thiết bị âm thanh của nhà hát Hồ Gươm được đặt hàng riêng, tương thích với thiết kế nhà hát, tuân thủ những tiêu chuẩn cao cấp, hiện đại bậc nhất thế giới để đáp ứng loại hình nghệ thuật khắt khe nhất, từng nốt nhạc của bản giao hưởng hùng tráng vang ngân, bay bổng đầy ấn tượng, mang lại cho khán giả những trải nghiệm giao hưởng tầm cỡ thế giới chưa từng có tại Việt Nam.

Nhạc sỹ Đặng Hữu Phúc chia sẻ ấn tượng về âm thanh buổi hòa nhạc: “Tôi cảm thấy quá choáng ngợp, cấu trúc nhà hát rất đẹp, âm thanh rất tốt, có thể nói là tốt nhất Việt Nam như tôi được biết. Âm thanh tại đây được cải thiện hơn rất nhiều so với các nhà hát khác.”

Chương cuối là nét chấm phá hoàn toàn khác biệt, với những bản nhạc phim, nhạc broadway được yêu thích nhất, thể hiện trên cây vĩ cầm của Caroline Campbell. Nữ nghệ sỹ danh tiếng thế giới mở màn chương cuối với các chủ đề từ vở opera Carmen quen thuộc, do nhà soạn nhạc vĩ cầm nổi tiếng Pable de Sarasate chuyển thể từ nguyên bản, nhưng với phong cách khác biệt và tràn đầy năng lượng.

Caroline Campbell xuất hiện như một thiên thần và chinh phục khán giả với những phần trình diễn violin điệu nghệ.

Nối tiếp, cô đưa người nghe “chìm sâu” trong những cung bậc trữ tình của “Romeo và Juliet”, qua phần song tấu với một nghệ sỹ cello trong vai Romeo. Những khán giả yêu thích âm nhạc của Saint-Saëns hẳn đã được thấy một sự kết hợp vô cùng thú vị của Danse Macabre và Cướp biển vùng Caribê, qua tiếng vĩ cầm tinh tế của nữ nghệ sỹ thiên tài. Những bản nhạc phim bất hủ như My Heart Will Go On, The Sound of Music và West Side Story qua tiếng đàn của nữ danh cầm người Mỹ cũng đã khiến khán giả không khỏi thổn thức.

Danh ca Đào Tố Loan với phần trình diễn ca khúc “Bài ca hy vọng” của Văn Ký là một dấu nhấn nữa thực sự đẳng cấp của buổi hòa nhạc. Với chất giọng bay bổng cùng kỹ thuật điêu luyện của nữ nghệ sỹ, thông điệp mà nhạc sĩ Văn Ký muốn truyền tải về cảm hứng để đất nước cất cánh đã được thể hiện vô cùng ấn tượng.

Cuối chương trình, cả bốn nghệ sĩ cùng Dàn nhạc giao hưởng Mặt trời (SSO) đã cùng thể hiện tác phẩm No One Sleep, như một món quà đặc biệt cảm ơn sự nồng nhiệt của khán giả đêm hòa nhạc. Đây là giây phút thực sự thăng hoa với không chỉ các nghệ sỹ mà cả khán giả.

Khán giả liên tục hòa reo trong suốt thời gian diễn ra hòa nhạc.

Chia sẻ sau đêm diễn, nữ nghệ sĩ Đào Tố Loan rưng rưng: “Được lựa chọn hát cùng với dàn nhạc bậc nhất hiện nay tại Việt Nam, cùng trình diễn với các nghệ sĩ nổi tiếng quốc tế, đối với tôi đây là niềm tự hào vô cùng. Từ nay, khi có thêm nhà hát Hồ Gươm, nơi mà theo tôi chính là một thánh đường nghệ thuật của âm nhạc cổ điển thì tôi tin tưởng rằng, sẽ có nhiều cơ hội hơn nữa để thu hút không chỉ ca sĩ, khán giả trong nước, mà cả bạn bè và nghệ sĩ quốc tế đến biểu diễn.”

Nhạc sĩ Đức Trịnh - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam chia sẻ cảm nhận sau thành công đêm diễn: “Với một chương trình gồm rất nhiều tác phẩm kinh điển quốc tế được cả các ca sĩ, nghệ sĩ trong và ngoài nước biểu diễn, có thể nói đêm nay là một đêm dành cho những người rất chuyên nghiệp, và cho cả các công chúng yêu nhạc kinh điển. Có thể nói, đây là đêm hội tụ tất cả tinh hoa âm nhạc, và cho chúng ta thưởng thức một đêm trình diễn đỉnh cao”.

Nhạc trưởng Olivier Ochanine tài tình dẫn dắt đêm nhạc.

Ông cũng bày tỏ sự tự hào về những gì mà điểm đến nghệ thuật mới của thủ đô đã đem lại được cho khán giả yêu nhạc tại Việt Nam, khi khẳng định đã lâu lắm rồi Hà Nội không có một nhà hát cao cấp như này. “Đã hơn 100 năm kể từ khi có Nhà hát Lớn, đến nay mới có một nhà hát ở thời đại này xứng tầm quốc tế. Đây thực sự là niềm vui rất lớn của công chúng và người làm nghệ thuật. Tôi nghĩ đây là một mở đầu mới, một trang mới cho lịch sử âm nhạc VIệt Nam. Nhà hát này sẽ mở ra trang mới đó”, nhạc sĩ đặc biệt nhấn mạnh.

Khán giả Mai Liên xúc động: “Từ trước đến nay, tôi vẫn nghĩ Nhà Hát Lớn là điểm đến để thưởng thức tiết mục văn hóa nghệ thuật nổi tiếng của Hà Nội. Nhưng hôm nay đến với nhà hát này tôi thực sự ấn tượng với phong cách hiện đại, hoành tráng, âm thanh ánh sáng tuyệt đẹp. Tôi nghĩ với một địa điểm như thế này, người Hà Nội sẽ có thêm lựa chọn rất tuyệt vời để trải nghiệm chương trình văn hóa văn nghệ đặc sắc của Thủ đô”.

Đêm nhạc thành công với sự xúc động của các nghệ sĩ lẫn khán giả.

Những tiếng vỗ tay không ngớt, sự xúc động của cả nghệ sĩ biểu diễn lẫn khán giả, sự lộng lẫy tráng lệ và những cung bậc âm thanh, ánh sáng đặc biệt của nhà hát Hồ Gươm… rất nhiều yếu tố đã làm nên đêm Hòa nhạc Giao hưởng Tháng Tám vô cùng ấn tượng, để từ đó, khán giả thêm kỳ vọng vào sự thăng hoa của nghệ thuật âm nhạc hàn lâm của Thủ đô. Bởi họ hiểu, với tâm huyết đầu tư kiến tạo một nhà hát đẳng cấp như Nhà hát Hồ Gươm của Bộ Công An và thành phố Hà Nội, những đêm nhạc như Hòa nhạc Giao hưởng Tháng Tám chắc chắn sẽ được viết tiếp, với quy mô và tầm vóc đẳng cấp hơn nữa.

Tùng Dương