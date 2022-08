Bùng cháy với âm nhạc và pháo hoa trong đêm đại nhạc hội “Take me to the Sun” tại TP biển Sầm Sơn

Đại nhạc hội “Take me to the Sun” diễn ra từ 16h đến 23h, thứ 7, ngày 10-9 tại sân khấu Quảng trường biển Sầm Sơn Sun Grand Boulevard.

“Samson Music Festival - Take me to the Sun” hứa hẹn mang đến sự sôi động cho TP Sầm Sơn vào 10-9 tới.

Chuỗi đại sự kiện âm nhạc điện tử quốc tế lần đầu tiên diễn ra tại Việt Nam mang tên “Take Me To The Sun” diễn ra trong 3 tháng hè 2022 tại Hạ Long, Đà Nẵng và TP Sầm Sơn. “Take Me To The Sun” không phải là một chuỗi sự kiện âm nhạc EDM đơn thuần, mà từng câu chuyện truyền tải trong chương trình, cho tới thiết kế sân khấu ấn tượng đều được lồng ghép một cách khéo léo với yếu tố lịch sử, văn hoá của từng thành phố, địa danh nơi tổ chức. Với sân khấu mang đậm thần thoại kết hợp với giai điệu EDM sôi động từ các nghệ sỹ đình đám quốc tế và trong nước sẽ mang đến một trải nghiệm bùng nổ cả về thị giác lẫn thính giác cho khán giả, từ đó tôn vinh những giá trị bản sắc của những thành phố biển Việt Nam. Chương trình quy tụ nhiều DJ nổi tiếng quốc tế và Việt Nam.

Tiếp nối những ngày hè sôi động tại thành phố biển Sầm Sơn, Lễ hội âm nhạc điện tử quốc tế “Samson Music Festival - Take me to the Sun” do Tập đoàn Sun Group tài trợ và đồng hành tổ chức thực hiện với âm nhạc và pháo hoa rực rỡ sẽ biến Sầm Sơn thành tâm điểm mùa hè 2022.

Chương trình sẽ có sự tham gia của những nghệ sĩ, nhóm nhạc, các DJ nằm trong TOP 100 của thế giới cùng nhiều DJ trẻ tài năng của làng nhạc Việt.

Bùng nổ và được trông đợi nhất trong phần cuối của đại nhạc hội sẽ là màn pháo hoa kéo dài khoảng 15 phút, đưa khán giả thăng hoa trong những xúc cảm. Pháo hoa cũng sẽ thắp sáng một mùa hè hồi sinh mạnh mẽ của du lịch Sầm Sơn nói riêng và của tỉnh Thanh Hóa nói chung, với những con số tăng trưởng mạnh mẽ, những lễ hội tưng bừng mà Tập đoàn Sun Group chung tay tổ chức.

Nguyễn Lương